Dietikon Limmattaler «Leuchtturm» strahlt in die ganze Schweiz – die Power-to-Gas-Anlage der Limeco wurde offiziell eingeweiht Prominenz aus der ganzen Schweiz weihte am Freitag in Dietikon die erste industrielle Power-to-Gas-Anlage des Landes ein. Diese produziert Gas als erneuerbaren Energiespeicher. Ein Wendepunkt in der Energiepolitik? Celia Büchi Jetzt kommentieren 29.04.2022, 19.47 Uhr

Mit grosser Freude wird das Band zusammen durchgeschnitten (von links): Roger Bachmann, Stadtpräsident Dietikon; Hans-Kaspar Scherrer, CEO Eniwa; Armin Glanzmann, Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen in Schlieren; Markus Blättler, Geschäftsführer SWL Energie AG; Cornelia Mellenberger, CEO Energie Wasser Bern; Thomas Di Lorenzo, Leiter Abwasserwirtschaft Limeco; Thomas Peyer, Senior Consultant Swisspower AG; Ernst Uhler, CEO Energie Zürichsee Linth; Peter Graf, Bereichsleiter Energie, Verkauf und Marketing der St. Galler Stadtwerke und Peter Heim, CTO Industrielle Betriebe Interlaken. Alex Spichale

«Es ist eine Freude nach sechs Jahren Entwicklung, Planung, Tränen und Tränentälern hier diese Realisation dieser Anlage mit Ihnen feiern zu dürfen», sagte Limeco-Geschäftsführer Patrik Feusi vor geladenem Publikum. Diverse regionale und nationale Politikerinnen und Politiker, wichtige Akteure aus der Stromwirtschaft und Projektbeteiligte waren am Freitagvormittag nach Dietikon gekommen, um auf die Einweihung der schweizweit ersten industriellen Power-to-Gas anzustossen.

Limeco-Geschäftsführer Patrik Feusi. Alex Spichale

Der Weg dorthin habe auch Überzeugungsarbeit benötigt, sagt Feusi. Die acht Limmattaler Trägergemeinden der Limeco, die als interkommunale Anstalt organisiert ist, hätten immer wieder kritische Fragen gestellt, wie: «Müssen wir dieses Risiko tragen? Ist das unsere Aufgabe?» Umso mehr freue er sich über das geschenkte Vertrauen, welches das Projekt überhaupt erst ermöglicht habe.

Das von der Limeco realisierte Projekt nutzt seine Kehrichtverwertungsanlage und seine Abwasserreinigungsanlage, um indirekt aus Abfall und Abwasser erneuerbares Methangas herzustellen. Damit will die Limeco einen Beitrag zur Dekarbonisierung der Schweiz leisten. Das rund 14 Millionen Franken schwere Projekt wurde von Swisspower, einem Gemeinschaftsunternehmen von Stadtwerken und Unternehmen der Versorgungswirtschaft, mitinitiiert und von acht Schweizer Energieversorgern finanziert. Die Technologie stammt von der Hitachi Zosen Inova Schmack GmbH und der Siemens Energy AG.

Stellten sich der Diskussion: Nationalrat Eric Nussbaumer (SP), Regierungsrat Martin Neukom (Grüne), Moderator Philipp Mäder, Benoît Revaz, Direktor des Bundesamtes für Energie (BFE) und Ronny Kaufmann, CEO Swisspower AG. Alex Spichale / LTA Benoît Revaz, Direktor des Bundesamtes für Energie (BFE), Regierungsrat Martin Neukom (Grüne), und SP-Nationalrat Eric Nussbaumer besichtigten bei der Einweihung die Anlage. Alex Spichale / LTA Geglückte Einweihung (von links): Roger Bachmann, Stadtpräsident Dietikon; Hans-Kaspar Scherrer, CEO Eniwa; Armin Glanzmann, Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen in Schlieren; Markus Blättler, Geschäftsführer SWL Energie AG; Cornelia Mellenberger, CEO Energie Wasser Bern; Thomas Di Lorenzo, Leiter Abwasserwirtschaft Limeco; Thomas Peyer, Senior Consultant Swisspower AG; Ernst Uhler, CEO Energie Zürichsee Linth; Peter Graf, Bereichsleiter Energie, Verkauf und Marketing der St. Galler Stadtwerke und Peter Heim, CTO Industrielle Betriebe Interlaken.. Alex Spichale / LTA Der bei der Abwasserreinigung anfallende Klärschlamm wird nach 20 Tagen in den Faultürmen (links) in den Bioreaktor der Power-to-Gas-Anlage gepumpt. Alex Spichale / LTA Im 50 Kubikmeter umfassenden Bioreaktor wandeln Mikroorganismen das CO 2 aus dem Klärgas und den Wasserstoff in Methangas um. Alex Spichale / LTA Bei der Elektrolyse wird Wasser mit Strom in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten. Alex Spichale / LTA Blick in den Raum, wo das synthetisch hergestellte Gas aufbereitet wird. Alex Spichale / LTA

Baudirektor Neukom beschwörte das Team Netto-Null

«Es macht uns stolz und spornt uns an, Teil der Bemühungen zu sein, die Reste unserer Grundtätigkeiten möglichst vollständig zu verwerten», sagte Stefano Kunz (Mitte), Verwaltungspräsident der Limeco und Schlieremer Stadtrat. Er wünsche sich, «dass dieses Projekt zu einem Vorbild wird, welches rundum inspiriert» und «dass es einen Wendepunkt in der Schweizer Energiepolitik markieren möge».

Limeco-Verwaltungsratspräsident und Schlieremer Stadtrat Stefano Kunz (Mitte). Alex Spichale

«Wir müssen sehr schnell auf Netto-Null kommen, um das Klima zu stabilisieren», sagte Martin Neukom (Grüne), Baudirektor des Kantons Zürich. Schritte wie der Bau einer solchen Anlage würden es uns ermöglichen, mehr darüber zu lernen, wie eine Gesellschaft mit 100 Prozent erneuerbarer Energie funktionieren könne. Dabei müssten alle zusammenarbeiten, es gebe nur ein einziges Team: das Netto-Null-Team.

«In der Schweiz redet man oft über Projekte, die nicht oder noch nicht gebaut sind»,

sagte Benoît Revaz, Direktor des Bundesamtes für Energie. «Ich bin froh, dass wir heute die Anlage einweihen dürfen.» Dietikon sei als Energiestadt Gold für dieses innovative Projekt prädestiniert gewesen. «Wir sind sehr interessiert an den Erfahrungen, die hier gesammelt werden», sagte er. «Und ich bin zuversichtlich, dass das Projekt als Leuchtturm für zukünftige Ideen wirken wird.»

Benoît Revaz, der Direktor des Bundesamtes für Energie. Alex Spichale

Wegkommen von der hundertprozentigen Elektrifizierung

Nach den Ansprachen diskutierten Neukom und Revaz in einer Gesprächsrunde zusammen mit Nationalrat Eric Nussbaumer (SP) und Swisspower-CEO Ronny Kaufmann auf der Bühne im für den Anlass aufgestellten Zelt. Dabei gingen sie auf die Schweizer Energiestrategie im grösseren Zusammenhang ein. Die rechtlichen Grundlagen seien in der Schweiz noch veraltet, sagte Revaz. Dem stimmte Nussbaumer zu. Er wolle die Bremse beim Ausbau erneuerbarer Energien lösen und die Netzentgeltebefreiung für Speichertechnologien klären, damit diese günstiger umgesetzt werden könnten. Ausserdem müsse man ein Verständnis dafür aufbringen, dass die Dekarbonisierung auch ein grosses Wirtschaftsprogramm sei. «Da sind wir in der Schweiz noch eher im Sandhaufen am Spielen», sagte er.

Kaufmann plädierte dafür, von einer nur auf die Elektrifizierung ausgerichteten Gesellschaft wegzukommen. «Ich glaube, was hier entsteht, das ist die richtige Welt: Sektorkoppelung und Multi-Energy.» Verschiedene Energieträger zu kombinieren, sei der beste Weg zu einer nachhaltigeren Gesellschaft. Neukom wies auf das «gigantische» Potenzial der Solarenergie hin, deren Produktionsüberschuss im Sommer dank der Power-to-Gas-Technologie gespeichert und später genutzt werden könne. «Das ist mit Abstand das grösste Potenzial bezüglich Energiequellen in der Schweiz, das wir ausbauen können.»

SP-Nationalrat Eric Nussbaumer und Baudirektor Martin Neukom (Grüne). Alex Spichale

Während der Gesprächsrunde wurde auch immer wieder die zeitliche Dringlichkeit für den Umbau des Schweizer Energiesystems thematisiert. Bezogen auf den Ausbau von Fotovoltaikanlagen sagte Neukom:

«So schnell, wie wir jetzt sind, reicht es noch nicht.»

Dass in der Schweiz dabei der Naturschutz oft höher gewichtet werde als der Nutzen erneuerbarer Energien, könne er nicht verstehen, sagte SP-Nationalrat Nussbaumer. Das Tempo müsse nun stark anziehen. Es irritiere ihn, wenn die Politik immer noch meine, man könne ja mal schauen, ob die Power-to-Gas-Technologie überhaupt funktioniere, sagte er und wurde lauter. «Sie funktioniert, das ist völlig klar.»

