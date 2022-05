Dietikon Ständerat Daniel Jositsch an der Limmattaler 1.-Mai-Feier: «Wir wollen diesem europäischen Drama nicht mehr tatenlos zusehen» Nach langer Coronapause feierten die Linken auf dem Dietiker Kirchplatz wieder den Tag der Arbeit. Festredner Daniel Jositsch kritisierte, dass Europa eine Politik à la Donald Trump betreibe. David Egger Jetzt kommentieren 02.05.2022, 00.30 Uhr

«Ich bin ein Ur-Dietiker», sagte Daniel Jositsch. David Egger

«Endlich können wir den 1. Mai wieder in traditioneller Art und Weise begehen»,

sagte die Dietiker SP-Kantonsrätin Rosmarie Joss, als sie die Festgemeinde am Sonntag auf dem Dietiker Kirchplatz zur Limmattaler 1.-Mai-Feier begrüsste. Viel sei seit der letzten Feier 2019 passiert.

«Solidarität war wichtig in diesen Jahren der Coronakrise»,

so Joss. Die Pandemiezeit habe eigentlich bestätigt, «dass nur linke Wirtschaftspolitik wirklich gangbar ist, weil am Schluss haben sogar die Bürgerlichen das gemacht, was wir gefordert haben», sagte sie weiter. Worte, die am Tag der Arbeit beim Zielpublikum gut ankommen. Das Motto dieses Jahr: «Frieden, Freiheit, Solidarität».

Die Dietiker SP-Kantonsrätin Rosmarie Joss am Rednerpult auf dem Kirchplatz. David Egger

Als nächste sprach die Dietiker SP-Gemeinderätin und Stadtratskandidatin Kerstin Camenisch. «In Europa herrscht Krieg und Menschenrechte und die freie Meinungsäusserung werden mit Füssen getreten. Diesen Missständen können wir nur gemeinsam solidarisch Herr werden», hielt Camenisch fest.

Solidarität heisse, «zu sehen, wem es nicht gut geht, und dafür zu sorgen, dass es diesen Menschen wieder besser geht». Solidarität bedeute auch den Kampf gegen jegliche Diskriminierung.

Camenisch rief alle zum Handeln auf. In Bezug auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine sagte sie, dass es nicht reiche, nun «Öl und Gas aus anderen Diktaturen zu kaufen». Denn:

«Wenn wir Öl und Gas aus Russland und anderen Unrechtsstaaten kaufen, verleugnen wir unsere Grundwerte.»

Die Dietiker SP-Gemeinderätin Kerstin Camenisch. David Egger

Daher gelte es, auf erneuerbare Energien umzusteigen. «Bis wir so weit sind, müssen wir Gas und Öl sparen. Wenn jeder die Heizung zurückdreht, einen warmen Pullover anzieht und ein bisschen weniger warmes Wasser braucht und kurz duscht und ein bisschen weniger Auto fährt, dann können wir gemeinsam etwas bewirken», sagte Camenisch. Es sei noch nie so einfach gewesen wie jetzt, «etwas für das Klima und gleichzeitig etwas für Frieden, Demokratie und Freiheit zu tun.»

Weiter forderte Camenisch unter anderem auch Solidarität in der Region. Es brauche Bildung und Förderung für alle, «damit alle Menschen eine Perspektive haben, ein selbstständiges und erfülltes Leben zu führen». Schliesslich sei eine Gesellschaft nur so stark wie ihr schwächstes Glied.

Daniel Jositschs Vergangenheit in Dietikon

Nach Camenisch trat der Zürcher SP-Ständerat Daniel Jositsch ans blaue Rednerpult mit der weissen Dietiker Doppellilie:

«Ich bin sehr gerne nach Dietikon gekommen, weil ich bin ein Ur-Dietiker. Von Geburt an habe ich hier gewohnt.»

Jositsch wurde 1965 geboren. «1969 sind wir, leider, weggezogen, und zwar deshalb, weil meine Schwester geboren wurde und die Wohnung zu klein war und wir hier keine grössere fanden. Aber mein Herz ist hier geblieben, in Dietikon.»

Jositsch erzählte dann, wie er als kleiner Knirps Anfang der 1970er-Jahre mit seinem Grossvater an die Feier zum Tag der Arbeit ging. Der Grossvater erklärte ihm da, was Solidarität heisse: «Mit einem Zündhölzchen kannst du nur ein kleines Licht machen. Mit tausend Zündhölzchen kannst du aber den ganzen Raum erleuchten. Das ist Solidarität – gemeinsam zusammenzustehen.»

In den letzten Jahren sei die Solidarität etwas vergessen gegangen, weil es vielen so gut gehe. «Aber in den letzten zwei Jahren haben alle gemerkt, wie wichtig Solidarität ist. Ohne diese wäre man während Corona nicht über die Runden gekommen. » Auch der Umgang Europas mit den ukrainischen Flüchtlingen sei gelebte Solidarität. Aber:

«Solidarität ist nicht teilbar. Solidarität bedeutet nicht, dass wir uns aussuchen, mit wem wir solidarisch sind, sondern Solidarität ist eine Grundeinstellung.»

Daran fehlt es laut Jositsch noch. Es gebe schliesslich nicht nur ukrainische Flüchtlinge, sondern auch solche aus Syrien und Afghanistan.

Daniel Jositschs politischer Besuch in Griechenland

Im Zusammenhang mit der Frontex-Vorlage, über die die Schweiz am 15. Mai abstimmt, habe er die Möglichkeit gehabt, in Griechenland vor Ort zu schauen, wie es ist, wenn man als Flüchtling sein Land verlassen und in Europa Schutz suchen müsse.

Die AHV auf dem Matterhorn

Jositsch kritisierte, dass Flüchtlinge ihren Asylantrag nicht schon im Kriegsgebiet stellen könnten, sondern erst an der Grenze, zum Beispiel an der griechischen. «Die müssen sich also irgendwie hierher kämpfen. Das ist, wie wenn ich euch sagen würde, ihr habt alle Anspruch auf die AHV, aber ihr müsst sie auf dem Matterhorn abholen. Wer hinaufkommt, hat Glück, und sonst habt ihr halt Pech.»

Jositsch kritisierte, dass an der griechischen Südgrenze Mauern gebaut werden, «um zu verhindern, dass Flüchtende überhaupt nach Griechenland kommen». Er fragte:

«Was ist der Unterschied zwischen dieser Mauer und der Mauer, die Donald Trump bauen wollte?»

Die Antwort: «Die Mauer von Trump hat eine andere Farbe, ist teurer und etwas höher.» Für Jositsch ist daher klar: «Was wir hier in Europa machen, ist genau die gleiche Politik wie jene von Donald Trump. Wie soll eine Frau mit zwei Kindern über eine solche Mauer kommen?»

Gegen dieses System gelte es zu kämpfen, um es zu verändern. Darum sagt Jositsch Nein bei der Frontex-Abstimmung – «damit Flüchtlinge nicht mehr wie heisse Kartoffeln behandelt werden.» Jositsch schloss mit den Worten:

«Wir wollen diesem europäischen Drama nicht mehr tatenlos zusehen.»

Musikalisch umrahmt wurde die Limmattaler 1.-Mai-Feier von der Folk-Band Ströihofer, bestehend aus Andrea Kirchhofer an der Violine, Alfons Schröter am Kontrabass, Boris Steiner am Schlagzeug und Bruno Strüby an der Klarinette und der Mandola. Zudem gab es eine Festwirtschaft.

