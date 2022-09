Dietikon Entlastet die Limmattalbahn das Zentrum wirklich? Ein halbes Jahr nach Betriebsstart soll die Wirksamkeit gemessen werden rzielen die flankierenden Massnahmen zur Limmattalbahn nicht den gewünschten Effekt, müssten weitere Massnahmen ergriffen werden. Der Dietiker Stadtrat hat bereits Ideen. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 05.09.2022, 16.20 Uhr

Die Überlandstrasse wurde zwischen der Limmatbrücke (hinten im Bild) und der vom Bahnhof her kommenden Weiningerstrasse ausgebaut. Archivbild: David Egger

Im Rahmen der Bauarbeiten für die Limmattalbahn wurden auch verschiedene Strassenbauprojekte umgesetzt, um den Durchgangsverkehr vom Zentrum auf grössere Staatsstrassen wie die Überland- und die Bernstrasse zu verlagern. Laut dem Dietiker Stadtrat dauert es ab Betriebsstart der Bahn im Dezember rund vier bis sechs Monate, bis sich die neue Verkehrssituation einpendelt und erste Messungen der Wirksamkeit möglich sind.

«Sollte dann der Kanton feststellen, dass die bereits umgesetzten Massnahmen nicht reichen, müsste er im Rahmen des kantonalen Gesamtverkehrskonzepts weitere Massnahmen entwickeln und ergreifen», schreibt der Stadtrat in seiner Antwort auf eine Interpellation, die Andreas Wolf (Grüne) mit 15 Mitunterzeichnenden von AL, SP, Grünen, GLP, EVP, FDP und SVP eingereicht hatte. Der Gemeinderat wollte vom Stadtrat wissen, welche flankierende Massnahmen zur Limmattalbahn in Dietikon bereits umgesetzt sind oder noch anstehen. Wolf fragte auch, wie sichergestellt werde, dass wirklich eine Verlagerung des Durchgangsverkehr auf das übergeordnete Strassennetz stattfinde.

Stadt hat bereits mögliche Massnahmen erarbeitet

Nebst dem Kanton werde auch die Stadt selbst die Verkehrssituation beobachten, heisst es weiter in der Antwort. Die Stadt hat zudem im Rahmen des städtischen Gesamtverkehrskonzepts von 2016 bereits mögliche Massnahmen erarbeitet. Als Beispiele nennt der Stadtrat unter anderem ein Rotlicht zur Verkehrsdosierung mit Busbevorzugung auf der Hasenbergstrasse und Vortrittsregelungen von der Bad- und der Gyrhaldenstrasse auf die Steinmürlistrasse. Die Stadt könne aber erst aktiv werden, wenn alle Einflussmöglichkeiten des kantonalen Gesamtverkehrskonzepts ausgeschöpft seien.

Der Umbau der Schönenwerdkreuzung an der Grenze zu Schlieren wurde bereits 2018 abgeschlossen. Archivbild: zvg

«Entlang dem Trassee der Limmattalbahn sind sämtliche baulichen Massnahmen realisiert», schreibt der Stadtrat weiter. Im Rahmen der Limmattalbahnbauarbeiten sind laut Stadtrat der Knoten Überland-/Mutschellenstrasse an der Grenze zu Spreitenbach, die Schönenwerdkreuzung an der Grenze zu Schlieren sowie der Abschnitt der Überlandstrasse zwischen der vom Bahnhof kommenden Weiningerstrasse und der Limmatbrücke inklusive der angrenzenden Knoten ausgebaut worden.

Nach Inbetriebnahme der Bahn soll der Ausbau des Knotens Bern-/Bremgartnerstrasse beim Honeretwald zusammen mit dem für 2023 und 2024 geplanten Doppelspurausbau der Bremgarten-Dietikon-Bahn realisiert werden. Zudem soll nach Abschluss eines hängigen Verfahrens die Kreuzung Güter-/Überlandstrasse ausgebaut werden. Zu einer weiteren Verkehrsentlastung soll der Ausbau der Kreuzung Mutschellen-/Silbernstrasse führen, den der Kanton ab 2025 in Angriff nehmen will.

Die grosse Umgestaltung im Zentrum steht noch bevor

Auch längerfristig steht im Dietiker Zentrum noch viel an. Das führt der Stadtrat in seiner Antwort auf Wolfs Frage, ob in den nächsten fünf Jahren weitere Verkehrsberuhigungsmassnahmen geplant seien, aus. Nicht nur soll gegen Ende der 2020er-Jahre der ganze Bahnhofplatz erneuert und der heutige Busbahnhof zu einem Stadtplatz werden. Auch der Kronenplatz sowie die Merkur-, Löwen- und Bäckerstrasse, die zwischen dem historischen Ortskern und dem Kirchplatz liegen, sollen umgestaltet werden. Und entlang der Flora- und der Schulstrasse beim Schulhaus Zentral soll eine Begegnungszone entstehen.

