Dietikon Limmattalbahn: Stadt soll über Verkehrsentlastung informieren Der Grünen-Gemeinderat Andreas Wolf erkundigt sich in einem Vorstoss über Zwischenstand zum laufenden Ausbau der flankierenden Massnahmen. Florian Schmitz 26.04.2022, 04.27 Uhr

Blick auf die Haltestelle Birmensdorferstrasse: Gemeinderat Andreas Wolf will wissen, wie es um die Strassenprojekte steht, die im Rahmen des Limmattalbahnbaus geplant wurden. Severin Bigler / ©

Das Bauprojekt für die Limmattalbahn, die im Dezember ihren Betrieb aufnehmen wird, enthält auch viele flankierende Massnahmen für den Strassenverkehr. In Dietikon wurde dabei in der Planung das Ziel verfolgt, das Zentrum zu entlasten und den Durchgangsverkehr auf übergeordnete Strassen zu verlagern. In einer Interpellation will Grünen-Gemeinderat Andreas Wolf vom Stadtrat ein Update zu den umgesetzten Projekten und ihren Auswirkungen auf den Verkehr in der Stadt.