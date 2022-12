Schulwegsicherung anlässlich dem Limmattalbahnstart

Dietikon Limmattalbahn sorgt für neue Situation: Die Stadtpolizei begleitete die Schulkinder vom Steinmürli über die Strasse Anlässlich der Inbetriebnahme der Limmattalbahn am Sonntag führt die Stadtpolizei nun bis zu den Weihnachtsferien regelmässig Schulwegsicherungen durch. Der Start am Montag verlief positiv. Muriel Daasch Jetzt kommentieren 12.12.2022, 18.00 Uhr

Martina Hefti, Verkehrsinstruktorin der Stadtpolizei Dietikon, begleitete an der Schulwegsicherung vom Montag ein Mädchen über die Strasse. Sandra Ardizzone

Auf die Schülerinnen und Schüler der Schuleinheit Steinmürli in Dietikon wartete am Montag nach der Mittagspause auf dem Weg zurück in die Schule eine besondere Überraschung. An der Kreuzung Badener-/Römerstrasse wurden sie von vier Polizistinnen und Polizisten der Stadtpolizei Dietikon empfangen. Darunter waren Polizeichef Marco Bisa sowie Verkehrsinstruktorin Martina Hefti.

Stadträtin Catherine Stocker (Die Mitte). Sandra Ardizzone

Grund dafür ist der neue Bahnübergang, der mit dem Start der Limmattalbahn am Sonntag an jener Kreuzung in Betrieb genommen wurde. Die Polizisten erklärten den Kindern geduldig die neue Situation und begleiteten sie über die Strasse. Denn vor allem für Kinder und Senioren stellt die neue Verkehrssituation eine Herausforderung dar. Ebenfalls anwesend war Stadträtin Catherine Stocker (Die Mitte), die für die Sicherheit zuständig ist.

Bis zu den Weihnachtsferien wird die Stadtpolizei Dietikon an Orten, wo sich Schulwege mit der Limmattalbahn kreuzen, noch weitere solche Schulwegsicherungen durchführen. Mit dieser und weiteren präventiven Massnahmen soll die Sicherheit bei Strassenüberquerungen erhöht und Unfälle verhindert werden.

Nicht alle Kinder fühlen sich der neuen Situation bereits gewachsen

«Mir ist es wichtig, die Kinder aktiv zu unterstützen und ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen», sagte Verkehrsinstruktorin Hefti an der Schulwegsicherung vom Montag. Allein oder in kleinen Gruppen steuerten die Primarschüler kurz nach 13 Uhr auf den Fussgängerstreifen zu.

Hefti ermunterte die Kinder immer wieder dazu, den Merksatz «warte, luege, lose, laufe» zu befolgen. Sandra Ardizzone

«Auf was müsst ihr achten vor dem Herüberlaufen?», fragte Hefti drei Schulkinder. «Wir müssen schauen, ob das Tram kommt», antwortete eines der Kinder. Vorbildlich blickte die Gruppe noch einmal nach rechts und links und überquerte dann die Strasse. Einigen Schülern, vor allem den jüngeren, war die Unsicherheit noch anzumerken. So zögerte Hefti auch nicht, die Kinder beim Überqueren der Strasse wenn nötig an der Hand zu nehmen.

Sie sagte: «Kleine Kinder sehen die Welt aus einem anderen Blickwinkel als wir und können deshalb auch Distanzen weniger gut abschätzen.» Deshalb ermunterte sie die Kinder am Montagnachmittag auch immer wieder dazu, den Merksatz «warte, luege, lose, laufe» zu befolgen.

Ziel dabei war, die Schülerinnen und Schüler für die neue Situation mit der Limmattalbahn zu sensibilisieren. Sandra Ardizzone

Generell sei es wichtig, dass Fussgängerinnen und Fussgänger bei den Limmattalbahnüberquerungen auf die neuen Situationen und Lichtsignale Acht geben. Eine besondere Schwierigkeit – vor allem für Senioren – sei zudem, dass sich die Bahn ziemlich leise fortbewege, sagte Hefti.

Im neuen Jahr wird es noch Kindergarten- und Schulklassenbesuche geben

Am Ende der Schulwegsicherung zog sie ein positives Fazit: «Die meisten Kinder machen es schon sehr gut, aber es braucht natürlich Zeit, bis sie sich komplett an die Umstellung gewöhnt haben.» Um die Schulkinder noch zusätzlich zu sensibilisieren, wird Hefti in den ersten Monaten des neuen Jahres den Kindergarten- und Schulklassen einen Besuch abstatten.

Martina Hefti, Verkehrsinstruktorin der Stadtpolizei Dietikon. Sandra Ardizzone

Dabei sollen die Kinder über die wichtigsten Grundregeln im Umgang mit einer Strassenbahn aufgeklärt werden. Ausserdem wird die Polizistin das richtige Verhalten an den betroffenen Schulwegstellen noch einmal in der Realität mit den Kindern einüben.

Für Seniorinnen und Senioren wird die Stadtpolizei ausserdem am Mittwoch, 21. Dezember, im Stadthaus eine Veranstaltung durchführen, an der die ältere Generation wertvolle Tipps im Umgang mit einer Strassenbahn erhält. Bereits im November fand in diesem Zusammenhang ein Anlass im Alters- und Gesundheitszentrum Dietikon statt.

Die Primarschüler überquerten die Strasse, nachdem die Limmattalbahn vorbeigefahren war. Sandra Ardizzone

