Dietikon Limmattalbahn: «Bis am 23. August wird im Zentrum sehr viel fertig sein» Auf der Intensivbaustelle der Limmattalbahn im Dietiker Zentrum läuft alles nach Plan. Durch vorverschobene Arbeiten konnte der Prozess sogar beschleunigt werden. Bis Ende Jahr soll der Grossteil der Arbeiten abgeschlossen sein. Sven Hoti 26.07.2021, 15.49 Uhr

In der Dietiker Bahnhofstrasse wird das neue Perron für die Gleise 13/14, auf dem dereinst die Limmattalbahn halten wird, gebaut. Bis Ende November soll es fertiggestellt sein. Severin Bigler Vom Bahnhof Dietikon bis zum Kirchplatz wurden die Gleise, auf denen dereinst die Bremgarten-Dietikon- sowie die Limmattalbahn verkehren, bereits in den Boden eingesetzt. Severin Bigler Im Untergrund der Bahnhofstrasse wird noch immer an der neuen Unterführung gearbeitet. Die erste Hälfte wurde bereits im Februar freigegeben, die zweite soll im Oktober folgen. Severin Bigler Die Limmattalbahn AG nutzt die Gelegenheit, alte Oberleitungen auszuwechseln. Severin Bigler Bauarbeiter kontrollieren die Schienen der Limmattalbahn. Hier kommt es auf jeden Millimeter an. Severin Bigler Durch die Gleisrinnen fliesst Wasser. Es soll die Schienen kühlen, damit die Hitze sie während der Arbeiten nicht verbiegt. Severin Bigler Nach der Fertigstellung der Gleise wird die Bremgartnerstrasse noch mit einem lärmmindernden Deckbelag versehen. Severin Bigler

Während die Sonne am Freitag auf ihre Köpfe brennt, arbeiten rund 90 Bauarbeiter daran, den Bau der Limmattalbahn im Dietiker Zentrum voranzutreiben. Die Arbeiten laufen nach Plan, wie Oberbauleiter Heribert Burkart bei einer Begehung der Intensivbaustelle sagt. Vielerorts wurden die Gleise bereits in den Boden verlegt. Im August folgen abschliessend die Deckbeläge. Am 23. August endet die Intensivbauphase im Zentrum offiziell. Burkart versichert: «Bis am 23. August wird im Zentrum sehr viel fertig sein.»

Das Wetter hatte dabei bisher wenig Einfluss auf den Fortschritt. Gewisse Arbeiten hätten in der Zwischenzeit sogar vorverschoben und der Prozess beschleunigt werden können, sagt Burkart. Damit könne man der Bevölkerung die Fläche schnell wieder im Normalzustand zur Verfügung stellen. Der Oberbauleiter sagt:

«Unser Ziel ist es, mit dem Grossteil der Arbeiten bis Ende Jahr fertig zu sein.»

Bauarbeiter in der Birmensdorferstrasse sind gerade dabei, die letzten Gleise einzupassen. Durch die Rinnen der bereits verlegten Gleise fliesst Wasser. Es soll die Gleise kühlen, damit die Hitze sie nicht verbiegt. Denn jeder Millimeter Verschiebung ist einer zu viel. «Gleisbau ist eine grobe, aber sehr genaue Arbeit», sagt Burkart. Auf der neuen Fahrbahn wird künftig die Bremgarten-Dietikon-Bahn (BD-Bahn) unterwegs sein. Sie wird nach Abschluss der Bauarbeiten zweigleisig vom Bahnhof Dietikon zum Stadthaus verkehren. Das erste Gleis wurde bereits im Frühling fertiggestellt.

Mit den neuen Gleisen in der Bremgartnerstrasse erhält die BD-Bahn zudem ein neues unterirdisches Stellwerk. Bisher erfolgte die «Anmeldung» der Bahn für die Ampelsysteme an der Kreuzung Bremgartnerstrasse und Zürcherstrasse bei der Haltestelle Schöneggstrasse. Neu wird dies näher an der Kreuzung geschehen.

«Dadurch wird es viel weniger Rotzeiten geben»,

sagt Burkart. Nach Abschluss der Gleisarbeiten wird die Oberfläche noch mit einem lärmmindernden Deckbelag versehen. Aufgrund der Arbeiten ist die Bremgartnerstrasse für den Verkehr gesperrt. Anstelle der BD-Bahn verkehren Ersatzbusse.

Baustelle verhinderte Überflutung der Bahnhofunterführung

Im Untergrund der Bahnhofstrasse wird noch immer an der neuen Unterführung gearbeitet. Die erste Hälfte wurde bereits im Februar freigegeben, der zweite Teil soll im Oktober folgen. Dies, weil die alte Unterführung Ost noch zugeschüttet und abgebrochen werden muss. Zudem fehlen die Lifte, welche die Pendler zukünftig auf die jeweiligen Perrons bringen sollen. Ab September bis Ende Jahr sollen sie montiert werden. Das Ende der Bauarbeiten in der Unterführung und somit die vollständige Inbetriebnahme ist auf Ende Februar 2022 angesetzt.

Die neue Unterführung besticht durch ihre Betonummantelung und ihre Breite. Dagegen sei die alte Unterführung ein «schmales, niedriges Loch» gewesen, sagt Burkart scherzhaft. Die Umsetzung sei jedoch sehr komplex gewesen. Unter anderem mussten Filterbrunnen installiert werden, um das hohe Grundwasser abzufangen. Diese Brunnen kamen den Arbeitern, aber auch der Bevölkerung, während der starken Regenfälle zugute: Laut Burkart verhinderten sie, dass die Unterführung geflutet wurde.

Bau der neuen Perrons am Bahnhof bereits gestartet

In der Bahnhofstrasse wurde bereits mit dem Bau der neuen Perrons für die Gleise 12, 13 und 14 begonnen, auf denen dereinst die Limmattalbahn beziehungsweise die BD-Bahn halten werden. Im November fahren laut Oberbauleiter Burkart Kräne auf, um das neue Perrondach aufzurichten. Bis Ende November soll das komplette Perron fertiggestellt sein.

Vom Bahnhof Dietikon bis zum Kirchplatz wurden die Gleise, auf denen dereinst die Bremgarten-Dietikon- sowie die Limmattalbahn verkehren, in den Boden verlegt. Eingebettet wurden die Gleise in einen schaumartigen Mantel, der die Gebäude in der Umgebung vor Schäden durch Erschütterungen schützen soll.

«Ich sage immer, die Schienen werden in Watte gepackt»,

kommentiert Burkart lachend. Diese Vorkehrung werde vor allem im dicht bebauten Dietiker Zentrum getroffen. Nun muss nur noch der Belag drauf. Zudem nutzt die Limmattalbahn AG die Gelegenheit, die alten Oberleitungen auszuwechseln.

Das unterschiedliche Design der Bordsteine im Dietiker Zentrum sorgen für Kritik. Die Limmattalbahn AG ist überzeugt, «ein Optimum für alle erreicht zu haben». Lukas Elser

Im Zusammenhang mit dem Belag haben die Bordsteine für Diskussionen gesorgt. Für Mitte-Gemeinderat Martin Christen kommen sie zu uneinheitlich daher und stellen ein potenzielles Gefahrenrisiko für Gehbehinderte dar. So bildet an der Kreuzung Kirchplatz und Zürcherstrasse eine kleine Stufe den Bordstein. In der Badenerstrasse hingegen ist der Bordstein abgeschrägt. Zwar fehlt vielerorts noch die Deckbelagsschicht. Doch auch nach deren Einsetzung ragt die Kante des Bordsteins noch rund drei Zentimeter in die Höhe.

Burkart ist diese Problematik für Gehbehinderte bewusst. Er betont, man habe im Vorfeld über 30 Vertreter aus verschiedenen Institutionen, Vereinen und Behörden angehört. Man habe sich daraufhin für eine Lösung mit verschiedenen Bordsteinen entschieden. Sie soll sowohl den Sehbehinderten, aber auch mobilitätseingeschränkten Personen sowie Velofahrern entgegenkommen. Dieser Kompromiss sei auch vom Bundesamt für Verkehr in Bern gutgeheissen worden. Für Burkart ist es ein «sehr gut durchdachtes Konzept»: «Ich bin überzeugt, dass wir ein Optimum für alle erreicht haben.»