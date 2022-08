Dietikon Limmatböötle: «Lärm und Littering sind die beiden Hauptprobleme» Verwaiste Gummiboote und laute Musik: Trotz wiederholter Anstrengungen der Stadt Dietikon und erhöhter Polizeipräsenz verursachen Böötler bei der Nötzliwiese immer noch Lärm und Dreck. Aber nicht alles ist für die Anwohnerschaft so mühsam wie in den Vorjahren. Carmen Wehrli Jetzt kommentieren 30.08.2022, 05.00 Uhr

Auch in diesem Sommer liessen sich bisher wieder viele Gummiböötler die Limmat heruntertreiben und landeten in Dietikon. Keystone

Über die Jahre hat das Gummiböötlen dermassen an Beliebtheit gewonnen, dass sich im Sommer bei schönem Wetter jeweils Scharen auf ihren Booten und Schwimmhilfen von Zürich nach Dietikon treiben lassen. Viele von ihnen landen noch immer auf der Nötzliwiese. Entsprechend beklagen sich Anwohnerinnen und Anwohner des angrenzenden Altberg-Quartiers auch jährlich über den Abfall und Lärm, den die vielen Böötler produzieren.

Dass diese Ärgernisse weiterhin bestehen, bestätigt auch die Dietiker Sicherheitsvorsteherin Catherine Stocker-Mittaz (Mitte): «Lärm und Littering sind die beiden Hauptprobleme.» Dieses Jahr sei der Lärm das dringendere Problem vor Ort. «Deswegen musste die Polizei bis jetzt auch am meisten ausrücken», sagt sie.

Die im Sommer 2019 als neuer Gummiboothafen eröffnete Allmend Glanzenberg wird zwar inzwischen recht gut genutzt, hat das Problem aber nicht wirklich entschärft. Obwohl die Allmend inzwischen auf Plänen und vom Wasser aus klar als letzte Ausstiegsstelle markiert wird und die Platzverhältnisse dort deutlich grosszügiger sind als auf der Nötzliwiese, lassen sich viele Hobbykapitäne immer noch weiter bis kurz vor das Kraftwerk weitertreiben. Daniela Frieden vom Quartierverein Altberg vermutet, dass dies auch noch stark aus Gewohnheit geschehe. «Oder weil das früher so aufgeführt war.» Denn auch wenn offiziell nur noch auf die Ausstiegsstelle Glanzenberg hingewiesen wird, ist weiterfahren nicht verboten.

Weniger Abfall landet in privaten Gärten

Wegen der anhaltenden Probleme hat sich die Stadt Dietikon in den letzten Jahren bemüht, die Böötler von der Nötzliwiese fernzuhalten und mehr Ruhe zurückzubringen. So bietet der Kiosk «The Beach» seit 2020 in der wärmeren Jahreszeit ein kulinarisches Angebot auf der Allmend Glanzenberg an. Und im Sommer 2021 wurde eine Abpumpstation hinter dem «Gleis 21» getestet.

Die Allmend Glanzenberg wird mittlerweile gut genutzt, aber auch die Nötzliwiese ist weiterhin beliebt als Ausstiegsstelle. Florian Schmitz

Auch die Polizeipräsenz hat die Stadt entlang der Limmat erhöht. «Die Stadtpolizei Dietikon patrouilliert regelmässig bei der Nötzliwiese und der Allmend Glanzenberg», sagt Stocker-Mittaz. Sie mache dabei vor allem auf die gesetzlichen Vorschriften aufmerksam. Da es diversen Böötlern aber offensichtlich weiterhin an Anstand mangelt, haben Dietikon und Zürich letztes Jahr auch versucht, die Böötler zu erziehen, indem sie ein Video über die wichtigsten Regeln veröffentlicht haben.

Doch auch dieses Jahr machen sich die Böötler im Quartier bemerkbar. So blieben zum Beispiel immer wieder Gummiboote liegen, wie Frieden sagt. Die Polizeikontrollen würden aber für eine spürbare Verbesserung sorgen, ergänzt sie. So habe sich etwa der in privaten Gärten entsorgte Abfall vermindert.

Die Ausstiegsstelle bei der Nötzliwiese im 2018: Dass «Gummiböötli» regelrecht Schlange stehen, versucht die Stadt mit Gegenmassnahmen seit Jahren zu vermeiden. Florian Schmitz

Bahnhofsunterführung sorgt für weniger Fussverkehr im Altberg-Quartier

Der Verkehr ist ein weiteres Problem in der Umgebung der Ausstiegsstellen. Bei der Nötzliwiese würden die Leute direkt im Quartier parkieren oder liessen sich dort mit dem Auto abholen, sagt Frieden. Der Fussverkehr zwischen den Häusern habe sich jedoch deutlich verringert, da die neue Bahnhofsunterführung Unterführung bei der Nötzliwiese gut genutzt werde.

Bei der Allmend Glanzenberg fällt rund die Hälfte der 111 Parkplätze wegen der Sanierung der Autobahnbrücke darüber noch bis Ende 2023 weg. An schönen Tag müssten daher immer wieder Ordnungsbussen wegen Falschparkierens ausgestellt werden, sagt Stocker. Wer sich beim Böötlen an die Regeln hält, sorgt nicht nur für Ruhe und Sauberkeit im Quartier, sondern auch für die eigene Sicherheit. Denn der Wassersport ist nicht ungefährlich. Gebüsst werde daher weiterhin, wer zum Beispiel sein Boot nicht anschreibt oder keine Schwimmwesten mitführt. Beides ist seit 2020 gesetzlich verpflichtend.

So böötlen Sie richtig - Anreise: Die Anreise sollte mit dem öffentlichen Verkehr erfolgen. Alle Ein- und Ausstiegstellen sind gut angebunden (siehe Karte oben). Parkplätze sind dagegen eher Mangelware. Für die Bewohner des an die Limmat grenzenden Altberg-Quartiers sind autofahrende Gummiböötler ein Ärgernis, weil sie auf den engen Quartierstrassen für viel unnötigen Suchverkehr sorgen und die Strassen versperren. - Passende Ausrüstung: Mit Gummiboot (oder einer anderen Schwimmhilfe) und Badehose kann man sofort loslegen. Erfahrene Böötler wissen aber, dass sich ein wenig Ausrüstung lohnt. Dazu gehören etwa ein Trockensack für Wertsachen, stabile Paddel zum Manövrieren, eine Kopfbedeckung und Sonnencreme sowie genügend Flüssigkeit. Auch Wasserschuhe können sich lohnen, um die Füsse zu schützen. - Sicherheit: Auch wenn auf der Limmat keine Kursschiffe unterwegs sind, sollten Böötler vorausschauend fahren und Hindernissen ausweichen. Ganze 14 Brücken werden zwischen Zürich Wipkingen und Dietikon unterquert. Boote sollten nicht zusammengebunden werden, weil sie dann manövrierunfähig werden und etwa an Brückenpfeilern hängen bleiben können. Kinder wie auch Erwachsene sollten unbedingt Rettungswesten tragen. Seit dem vergangenen Jahr muss für jede sich an Bord befindende Person, eine Rettungsweste mit Kragen und einem Minimalauftrieb von 75 Newton mitgeführt werden. Die Schlauchboote müssen ausserdem gut sichtbar mit dem Namen und der Adresse des Eigentümers angeschrieben werden. - Alkohol und Drogen: Seit 2014 gelten für Gummiböötler die gleichen Regeln wie auf der Strasse. Dies änderte sich allerdings ab 2020. Der Bundesrat hatte entschieden, die 0,5-Promillegrenze ab dann wieder aufzuheben. Das Boot darf zwar weiterhin laut Gesetz nur von fahrtüchtigen Personen gesteuert werden, eine feste Alkohollimite ist allerdings nicht definiert. - Rücksicht: Die renaturierte Limmat bietet vielen Fischen, Wasservögeln und anderen Tieren eine Heimat. Deshalb sollen Schutzzonen im Uferbereich (etwa Schilfbereiche) umfahren werden, empfiehlt der kantonale Fischerei-Adjunkt Lukas Bammatter. Aus diesem Grund ist auf dem Wasser auch auf laute Musik zu verzichten. Aus Respekt vor der Natur sollte zudem ein Müllsack eingepackt und mindestens der verursachte Abfall selbst entsorgt werden. (flo)

