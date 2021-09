Postfiliale Dietikon Brunau 2 schliesst: Anwohner sind enttäuscht

Dietikon «Ich werde die Postfiliale hier vermissen»: Das war der letzte Tag der Poststelle im Quartier Schönenwerd Am Freitag hatte die Postfiliale Dietikon 2 Brunau zum letzten Mal ihre Türen geöffnet. Die Kundinnen brachten bereits in den Wochen zuvor Abschiedsgeschenke. Lydia Lippuner 03.09.2021, 18.12 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Sparhammer hat zugeschlagen: Ab Freitagabend, 3. September, sind diese Türen für Postkunden geschlossen. Severin Bigler Die Mitarbeitenden werden in anderen Filialen weiterarbeiten: Nora Sinani, stellvertretende Leiterin des Post-Teams Schlieren, besucht den Postschalter am letzten Öffnungstag. Severin Bigler Ein Ende mit Ansage: «Die Schalterbesuche wurden durch die Covid-Pandemie noch seltener. Zudem erschwerte die Baustelle der Limmattalbahn das Geschäft sehr», sagt Alessandro Suppa, Gebiets-Leiter Limmattal. Severin Bigler

Freitagmorgen, kurz nach 9 Uhr: Eine ältere Frau gibt mit zitternder Hand einen Brief in der Poststelle im Schönenwerdquartier ab. Die Postmitarbeiterin hilft ihr, die Adresse aufs Couvert zu schreiben, kurz danach hastet eine jüngere Frau um die Baustellen-Abschrankungen. Unter ihrem Arm hat sie ein Paket eines Online-Händlers eingeklemmt. Bei beiden Frauen ist es wohl die letzte Sendung, die sie in der Postfiliale Dietikon 2 Brunau abgegeben haben. «Am Abend werden wir die letzten Sendungen bereitmachen, danach wird die Filiale geschlossen», sagt Nora Sinani. Sie ist stellvertretende Leiterin des Post-Teams Schlieren, zu dem auch die Filiale Dietikon 2 Brunau gehört.

Hinter dem Schalter sieht man bereits gestapelte Kisten und leere Regale. Diese sollen am Montag abgeholt und die Schalter nach 56 Jahren abgebaut werden. Die Mitarbeitenden der Poststelle sollen alle einen neuen Platz finden. Seit 2020 sind Post-Mitarbeitende nicht mehr einzelnen Filialen zugeteilt, sondern sogenannten Filialteams. Die Angestellten, die bislang im Schönenwerd-Quartier tätig waren, werden künftig vermehrt hinter dem Postschalter beim Schlieremer Bahnhof zu sehen sein.

130 Kunden pro Tag sind zuwenig für den Erhalt der Postfiliale

Dass die Postfiliale aufgelöst wird, war bereits im Februar klar. Damals beschloss der gelbe Riese, das Schönenwerd-Quartier nicht mehr mit einer eigenen Filiale zu bedienen. «Die Schalterbesuche wurden durch die Covid-Pandemie noch seltener. Zudem erschwerte die Baustelle der Limmattalbahn das Geschäft sehr», sagt Sinani. Nachdem die bevorstehende Filial-Schliessung publik wurde, erlebte Sinani die Verbundenheit des Quartiers mit der Postfiliale intensiv. «Als ich in den vergangenen Monaten im Standort ausgeholfen habe, erhielt ich bereits Abschiedsgeschenke für die Mitarbeitenden», sagt sie. Generell sei die Kundenzahl aber immer kleiner geworden. Alessandro Suppa, Gebiets-Leiter Limmattal sagt:

«Da die Leute meist im Homeoffice waren, mussten sie kaum zu den Postschaltern gehen, um ihre Bestellung abzuholen.»

So seien in den letzten Monaten nur noch rund 130 Personen pro Tag zum Schalter im Schönenwerd-Quartier gekommen, das sei nicht mehr rentabel für den staatlichen Konzern.

«Wir möchten, dass die Kundschaft künftig vermehrt in unsere neu umgebaute Postfiliale am Dietiker Bahnhofplatz kommt», sagt Suppa. Zudem habe man auch die Onlineangebote in den vergangenen Jahren stark ausgebaut. Zum Beispiel mit E-Banking oder 24-Stunden-Post-Automaten komme die Post den Kundenwünschen entgegen.

Protest aus der Bevölkerung führte nicht zum gewünschten Ergebnis

Gegen die Schliessung gab es allerdings Proteste aus der Bevölkerung. Der Quartierverein Schönenwerd sammelte rund 1800 Unterschriften, um die Schliessung zu verhindern. Trotzdem griff die Post zum Sparhammer. Das enttäuschte den Präsidenten des Vereins, Christoph Schätti. Er sagt:

«Wir sind nicht zufrieden mit der Lösung. Man hätte wenigstens noch bis Mitte des nächsten Jahres warten können. Dann hätte man mit dem Tram nach Dietikon fahren können.»

Der Entscheid, die Filiale bereits vor der kalten Jahreszeit aufzulösen, mache besonders den Senioren, die oft Barzahlungen machen und ein Postfach vor Ort haben, zu schaffen.

Nun bietet der Kiosk beim Bahnhof Glanzenberg den Service public an

Um den Anwohnern eine nähere Lösung zu bieten, wird ab Montag, 6. September, die neue Postagentur im Kiosk am Bahnhof Glanzenberg öffnen. Dort können Kunden nun auch Post-Dienstleistungen in Anspruch nehmen, sprich: Briefe und Pakete versenden, Rechnungen mit der Karte bezahlen und eingeschriebene Briefe abholen. Um bar einzuzahlen und Postfächer zu leeren, müsse man allerdings zu einer klassischen Postfiliale.

Trotz den Alternativen ist die Stimmung unter den alteingesessenen Post-Gängern im Schönenwerd-Quartiert zurückhaltend bis gedrückt. «Ich kann mir die neue Lösung noch nicht vorstellen. Auf alle Fälle werde ich die Filiale hier vermissen», sagt eine Frau, die bereits seit über 40 Jahren ihre Rechnungen vor Ort bezahlt hat. Am letzten Öffnungstag der Filiale hat sie aber kein Postbüechli dabei. Sie sei nur gekommen, um sich zu verabschieden.