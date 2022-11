Dietikon Letzter Schlagabtausch vor der Abstimmung: Befürworter und Gegner stellten sich den Fragen aus der Bevölkerung Die Referendumsführer und das Ja-Komitee debattierten im Gleis 21 in Dietikon über den Gestaltungsplan Lägernstrasse und beantworteten Publikumsfragen. Der Projektleiter von Swiss Life, Michel Gerber, stellte zudem die geplante Neubausiedlung vor. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 11.11.2022, 18.22 Uhr

Zur Fragerunde begrüsste Moderator Rolf Schaeren (links) alle Auskunftspersonen auf der Bühne: SVP-Gemeinderat Markus Erni (SVP), GLP-Gemeinderätin Sophie Winkler-Payot, AL-Gemeinderat Ernst Joss, Swiss-Life-Projektleiter Michel Gerber und Bernhard Schmidt. Severin Bigler

An der geplanten Neubausiedlung der Swiss Life an der Lägernstrasse entlädt sich in Dietikon eine intensive Debatte über bauliche Erneuerung und bezahlbares Wohnen in der Stadt. Das letzte Wort hat das Stimmvolk: Am 27. November wird über den Gestaltungsplan für das Projekt abgestimmt (siehe Zweittext). Am Donnerstagabend debattierten die Befürworter und Gegner des Gestaltungsplans im Gleis 21 über die Abstimmungsvorlage. Zudem präsentierte Projektleiter Michel Gerber von Swiss Life das Vorhaben und beantwortete Fragen. Eingeladen zum Polittalk hatte die Mitte Dietikon, die nach der spannenden Diskussion einen Apéro offerierte.

Swiss-Life-Projektleiter Michel Gerber stellte die Pläne für die Neubausiedlung vor. Severin Bigler

So präsentierte die Swiss Life ihr Projekt

Projektleiter Michel Gerber betonte, dass die heutigen 142 Wohnungen in Gebäuden von 1954 stark sanierungsbedürftig und veraltet seien. Die 178 Wohnungen in den acht geplanten Neubauten sollen eine möglichst vielfältige Mieterschaft ansprechen. Deshalb seien Wohnungsgrössen von 1,5 bis 5,5 Zimmer geplant, die auch bei gleicher Anzahl Zimmer teils über sehr unterschiedliche Grundrisse verfügen.

15 Wohnungen würden spezifisch fürs Wohnen im Alter ­ausgestattet, so Gerber. Und insgesamt seien die Wohnungsflächen dank geschickter Architektur mit wenig Korridoren bewusst kleiner geplant worden als bei Neubauten üblich. So seien die 4,5-Zimmer-Wohnungen 95 bis 110 Quadratmeter gross statt 120 bis 130 Quadratmeter. «So wird der Preis attraktiver», ­sagte Gerber. «Der Schlüssel zu preisgünstigem Wohnen geht über die Fläche.» Diesbezüglich hätten die privaten Liegenschaftenentwickler dazugelernt.

Das nachhaltige und architektonisch hochwertige Projekt sehe auf allen Dächern Photovoltaik vor, sagte Gerber. Zudem wolle Swiss Life mit dem Nachhaltigkeitsstandard «Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz» noch weiter gehen als der vor­geschriebene Minergie-P-Eco-Standard.

Die geplante Neubausiedlung erstreckt sich zwischen der Badenerstrase und dem Schulhaus Steinmürli. Visualisierung: zvg

Zentral für das Projekt ist der über einen städtebaulichen Vertrag mit der Stadt ausgehandelte Gestaltungsplan, über den nun abgestimmt wird. Dafür dass die Swiss Life die in der Bau- und Zonenordnung vorgeschriebene Ausnutzung um 36,5 Prozent überschreiten darf, leistet sie einen Mehrwertausgleich für die Bevölkerung, den Gerber ausführlich hervorhob. So werde der geplante Lägernplatz zu einem lebendigen Quartier beitragen. Zudem erstelle die Swiss Life eine Velo- und Fussverbindung durch die Siedlung sowie eine Veloabstellanlage bei der nahen Limmattalbahnhaltestelle Oetwilerstrasse und bezahle die Erneuerung von städtischen Werkleitungen. Insgesamt belaufe sich der mit der Stadt verhandelte Mehrwert auf 2,1 Millionen Franken.

Die Positionen der Parteien Nachdem der Gestaltungsplan vom Dietiker Gemeinderat mit 20 zu 2 Stimmen bei 7 Enthaltungen genehmigt worden war, ergriff ein Komitee das Referendum. Die Referendumsführer um die Gemeinderäte Ernst Joss (AL) und Max Bodenmann (Gamfa) sowie den Wachstumskritiker Bernhard Schmidt fordern, den Gestaltungsplan abzulehnen und neu zu verhandeln, um einen Teil der Wohnungen nach dem Prinzip der Kostenmiete vorzuschreiben. Vor der Abstimmung über den Gestaltungsplan gründeten die Gemeinderatsfraktionen von EVP, FDP, GLP, Mitte und SVP gemeinsam ein Ja-Komitee, das von Sophie Winkler-Payot (GLP) und Markus Erni (SVP) präsidiert wird. Neben EVP, FDP, GLP, Mitte und SVP empfehlen auch die Grünen Dietikon ein Ja an der Urne. Abgesehen von der AL und Gamfa, die im Referendumskomitee vertreten sind, hat nur die SP die Nein-Parole beschlossen. (flo)

Severin Bigler / CH Media Severin Bigler / CH Media Bernhard Schmidt und Ernst Joss (AL) vertraten das Referendumskomitee am Polittalk. Severin Bigler / CH Media

Das sagten die Gegner

«Uns geht es nicht um den Gestaltungsplan, wie er an und für sich vorliegt, sondern um bestimmte Bedingungen», sagte AL-Gemeinderat Ernst Joss, der zusammen mit Bernhard Schmidt das Referendumskomitee vertrat. «Uns liegen bezahlbare Mietzinse stark am Herzen», fuhr er fort. Denn immer mehr Dietikerinnen und Dietiker könnten sich die im Sog der Erneuerung steigenden Mietpreise nicht mehr leisten.

Das Referendumskomitee fordert deshalb, dass 50 Prozent der Wohnungen, die durch die erlaubte Mehrausnutzung zusätzlich entstehen, nach dem Prinzip der Kostenmiete vermietet werden. Auch damit sei das Projekt für die Swiss Life immer noch sehr lukrativ. «Wir sind der Meinung, dass der Stadtrat nicht so gut verhandelt hat», so Joss.

Ein Anteil günstiger Wohnungen hätte Signalwirkung für die ganze Stadt, ist er überzeugt. Das würde auch andere Eigentümer unter Druck setzen, kostengünstige Mieten anzubieten. Folglich setzen sich die Referendumsführer dafür ein, dass die Stadt ab jetzt grundsätzlich bei Gestaltungsplänen mit erhöhter Ausnutzung Wohnungen in Kostenmiete vorschreibt.

Bernhard Schmidt wurde noch grundsätzlicher: «Mir geht’s um eine zentrale Haltungsfrage.» Immer wieder höre man Politiker sagen, dass sie die Durchmischung in Dietikon ändern und gute Steuerzahler anlocken wollen. «Der Stadtrat will Menschen, die kein Geld reinbringen, aus Dietikon vertreiben», sagte er. So wolle die Stadt über die Hintertür die Steuern senken. Schmidt forderte: «Wir müssen solidarisch sein mit Leuten, die nicht so viel Geld im Portemonnaie haben, aber gerne in Dietikon bleiben und hier ihren Lebensabend verbringen wollen.»

Severin Bigler / CH Media Severin Bigler / CH Media Sophie Winkler-Payot (GLP) und Markus Erni (SVP) präsidieren zusammen das Ja-Komitee. Severin Bigler / CH Media

Das sagten die Befürworter

Niemand wolle Menschen aus Dietikon vertreiben, sagte GLP-Gemeinderätin Sophie Winkler-Payot, die zusammen mit SVP-Gemeinderat Markus Erni das Ja-Komitee copräsidiert. Viele Gemeinderäte, die für das Projekt stimmten, seien selbst Ur-Dietiker und hätten Eltern oder Grosseltern, die auch auf faire Mieten angewiesen seien. «Bei dem Projekt steht die Lebensqualität im Vordergrund», sagte sie und hob die gute Architektur hervor. Ebenso lobte sie den Quartierplatz und den Velo- und Fussweg. «Das Projekt rundet die wachsende Stadt ab und es entstehen neue Begegnungszonen.»

Natürlich sei es hart, wenn man unfreiwillig umziehen müsse. «Aber ein Nein zum Gestaltungsplan wird diese Problematik nicht lösen.» Neugebaute Wohnungen seien halt teurer, auch zur Kostenmiete würden kaum noch Wohnungen unter 1000 Franken entstehen.

Die Quadratmeterpreise seien ein grosser Preistreiber, sagte Markus Erni. Die bewusst etwas kleiner als üblich geplanten Wohnungen hätten ihn überzeugt. Er lobte auch die vorgesehene soziale und altersmässige Durchmischung. «Wir sind an einer guten Lösung mit Swiss Life interessiert, damit beide Seiten profitieren können», sagte er. Die Mehrwertabschöpfung in Form des aufgewerteten öffentlichen Raums bringe ganz Dietikon etwas.

Bei einem Nein würden sich Eigentümer und Investoren künftig wohl genau überlegen, ob sie diesen Prozess überhaupt anstossen wollen, wenn Projekte nach langer Entwicklungszeit wieder gekippt werden, befürchtete Erni. Viele würden dann wohl lieber auf einen Gestaltungsplan verzichten und einfach normal bauen.

zvg / Limmattaler zvg / Limmattaler Blick in die Zukunft? Die neue Siedlung soll von der Badenerstrasse aus grün und einladend wirken (links) und eine neue Fuss- und Veloverbindung bieten (rechts). (Visualisierung: zvg) zvg / Limmattaler

Das beschäftigte das Publikum

Zum Schluss öffnete Moderator Rolf Schaeren (Mitte), der 16 Jahre als Stadtrat amtete, die Runde für Fragen. Swiss-Life-Projektleiter Michel Gerber bestätigte auf Nachfrage, dass das grob vorgesehene Preisspektrum von 1000 bis 2900 Franken sich auf die Nettomiete ohne Nebenkosten bezieht. Bei der Frage, ob der Mehrwert für die Stadt nicht zu tief sei, sagte Gerber, der selbst in den Prozess involviert war: «Die Mehrwertabgabe ist keine dubiose Mauschelei. Es gibt Richtlinien, wie der Mehrwert berechnet wird.» Daran hätten sich die Stadt und Swiss Life gehalten. Bei der Mehrwertabschöpfung gehe es darum, «fair, auf Augenhöhe und partnerschaftlich» eine Lösung mit dem Investor zu finden.

Die Swiss Life habe ein Interesse an preisgünstigen Mieten, aber wolle in der Gestaltung frei sein, antwortete Gerber auf die Frage, wieso die geforderten Wohnungen in Kostenmiete nicht einfach umgesetzt würden, damit das Referendum zurückgezogen werde. Erni hatte in seinem Votum auch bemängelt, dass das Thema Kostenmiete während der öffentlichen Auflage im April 2021 nicht ­aufgebracht worden sei. Die ­Frage nach dem Wieso beantwortete Ernst Joss: «Ich muss offen sagen: Ich habe es verpasst. Aber jetzt ist noch Zeit, es zu korrigieren.»

Blick von der Badener- in die Lägernstrasse: Die Gebäude sollen abgerissen werden, aber die grösseren Bäume sollen wenn möglich erhalten werden. Florian Schmitz

Nicht zuletzt wurde auch gefragt, was bei einem Nein passiere. «Fakt ist, dass der Gestaltungsplan, wie er heute vorliegt, dann nicht realisiert werden kann», sagte Gerber. «Das stimmt doch nicht, das ist reine Propaganda», rief Max Bodenmann (Gamfa) vom Referendumskomitee aus dem Publikum. Das Projekt könne mit Kostenmiete-Wohnungen genauso realisiert werden wie jetzt geplant. Bei einem Nein wäre der Gestaltungsplan nicht bewilligungsfähig und könne gesetzlich nicht eins zu eins umgesetzt werden, präzisierte Gerber. Es sei zu früh, um weitere Aussagen machen zu können, was alternativ passiere.

Natürlich könne Gerber nichts dazu sagen, so stünde die Drohung im Raum, dass das Projekt scheitere, erwiderte Joss. Die Swiss Life habe viereinhalb Jahre daran gearbeitet, deshalb wäre es in seinen Augen eine Dummheit, das Ganze nicht mit den geforderten Änderungen zu realisieren.

