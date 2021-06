Grosskreisel soll endlich Stau in Dietiker Silbern auflösen

Dietikon Lernen vom Bau der Limmattalbahn? Stadt will Grosskreisel als Lösung für den täglichen Stau in der Silbern prüfen Um die Verkehrsprobleme im Dietiker Industriequartier zu lösen, schlägt Gemeinderat Markus Erni (SVP) einen Grosskreisel vor. Der Stadtrat will diese Lösung innerhalb des geplanten Gesamtverkehrskonzepts für die Silbern prüfen, das er vor kurzem in Auftrag gegeben hat. Florian Schmitz 18.06.2021, 04.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lange, stehende Kolonnen sind auf der Silbernstrasse und ihrer Verlängerung, der Heimstrasse, sind zu Spitzenzeiten Alltag.

Archivbild: David Egger

In der Dietiker Silbern gehört Stau zum Alltag. Insbesondere die Heimstrasse und ihre Verlängerung, die Silbernstrasse, sind zu Spitzenstunden häufig überlastet, auch weil die Strecke als Zubringer zur Autobahn dient und von vielen als Ausweichroute genutzt wird. Das führt auch dazu, dass der Bus oft nur verspätet am Bahnhof ankommt und S-Bahnanschlüsse nicht einhalten kann.

Die schon lange bestehende Verkehrsbelastung hat Gemeinderat Markus Erni (SVP) dazu bewogen, in einem Postulat mit zwölf Mitunterzeichnenden zu fordern, dass der Verkehr künftig als Grosskreisel im Einbahnregime durch die Silbern geführt wird. Trotz grosser Eingriffe in den Strassenraum habe ein solches Regime im Stadtzentrum beim Bau der Limmattalbahn sehr gut funktioniert. Konkret schlägt er ein Einbahnregime auf der Silbern-, Lerzen- und Riedstrasse vor.

Bedürfnisse aller Verkehrsteilnehmer sollen berücksichtigt werden

Der Stadtrat ist dem Anliegen nicht abgeneigt. Er will die Verkehrsprobleme in der Silbern aber gesamthaft angehen. Dafür hat er Anfang Mai die Ausarbeitung eines spezifischen Gesamtverkehrskonzepts für die Silbern in Auftrag gegeben, wie er in seiner Postulatsantwort schreibt. Dabei sollen die Bedürfnisse der verschiedenen Verkehrsträger berücksichtigt werden. Denn auch beim Velo- und Fussverkehr bestehen im Industriegebiet klare Defizite, wie das städtische Gesamtverkehrskonzept von 2016 gezeigt hat.

Die darin vorgeschlagenen Lösungsansätze für die Silbern sollen im nun auszuarbeitenden Konzept vertieft geprüft werden. Obwohl ein möglicher Grosskreisel damals nicht berücksichtigt wurde, ist der Stadtrat bereit, auch diese Variante umfassend zu analysieren. «Gut, wird das Verkehrsproblem jetzt endlich an die Hand genommen», sagt Gemeinderat Erni auf Anfrage. Er sei positiv überrascht gewesen, wie schnell der Stadtrat die Ausarbeitung eines Verkehrskonzepts in die Wege geleitet hat.

Auch lokale Eigentümer und Unternehmen werden mit einbezogen

Rund acht bis neun Monate soll die Erstellung des Verkehrskonzepts dauern. Nach einer Analyse sollen verschiedene Varianten genauer ausgearbeitet werden. Dabei will die Stadt auch möglichst alle relevanten Stakeholder mit einbeziehen, um deren lokales Wissen zu nutzen. Die Zusammenarbeit mit Eigentümern, Unternehmen und Industrieverbänden sei wichtig für eine gute Lösung, sagt Erni.

Nach einer Vorauswahl werden die bevorzugten Varianten vertieft geprüft. Weil sich ausser der Mutschellenstrasse nur kommunale Strassen im Gebiet Silbern befinden, ist die Stadt bei der Planung und Umsetzung nicht vom Kanton abhängig. Er sei noch etwas skeptisch, was am Ende bei dem ganzen Prozess herauskommt und befürchte, dass die ÖV-Bevorzugung in der Silbern auch in Zukunft durchgesetzt werden soll, sagt Erni und ergänzt:

«Es braucht eine Lösung für alle Verkehrsteilnehmer. Auch der ÖV muss sich dem Gesamtkonzept unterordnen und nicht umgekehrt.»

Seine Befürchtungen sind nicht bloss theoretischer Natur: Bereits 2005 wurde ein Vorstoss unternommen, im Industriequartier einen Grosskreisel voranzutreiben, erinnert Erni in seinem Postulat. Leider seien die Pläne begraben worden, weil der Zürcher Verkehrsverbund sich beharrlich geweigert habe, die Buslinien dem gewünschten Verkehrsregime anzupassen.