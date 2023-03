Dietikon Keine Körperverletzung, dafür aber eine Urkundenfälschung? Skurriler Fall vor dem Bezirksgericht wirft Fragen auf Das Bezirksgericht Dietikon spricht einen 47-jährigen Polen frei. Ganz aus dem Schneider ist der Mann damit aber nicht. Martin Rupf Jetzt kommentieren 10.03.2023, 05.00 Uhr

Der Beschuldigte hatte dem Richter zwei Arztzeugnisse mit unterschiedlichen Angaben vorgelegt. Symbolbild: Ralph Ribi

Der Angeklagte Jakub (Name geändert) musste für die Verhandlung vor dem Dietiker Bezirksgericht einen langen Anfahrtsweg auf sich nehmen. Denn der gebürtige Pole, der im Sommer 2021 einen anderen Mann verletzt haben soll, wohnt inzwischen mit seiner Verlobten in Wien. Weil der 47-Jährige der deutschen Sprache nicht mächtig ist, musste eine Dolmetscherin die Fragen und Antworten übersetzen. So zum Beispiel Jakubs Frage an den Dietiker ­Bezirksrichter Benedikt Hoffmann: «Ich frage mich einfach, was Sie von mir noch wissen wollen?» Daraufhin der Richter trocken: «Das sehen wir dann schon noch.»

Laut Anklageschrift soll Jakub im Juli 2021 einen anderen Mann in einem Mehrfamilienhaus in Schlieren zuerst mit den Fäusten gegen den Kopf geschlagen und, als dieser dann auf dem Boden lag, mit den Füssen gegen die Rippen getreten haben. Später soll Jakub das Opfer noch mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der Geschädigte habe dadurch Prellungen am Hinterkopf und an den Rippen sowie ein Hämatom am linken Auge und an der Nase davongetragen. Dadurch habe sich Jakub der einfachen Körperverletzung schuldig gemacht und dafür sei er mit einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen à 50 Franken (total 6000 Franken) und einer Busse von 500 Franken zu bestrafen.

Zwei Arztberichte sorgen für Stirnrunzeln

Ob der Angeklagte zu diesen Vorwürfen etwas zu sagen habe, wollte der Richter wissen. Er habe diese Tat gar nicht begehen können, so Jakub. Denn zum Zeitpunkt der angeblichen Tat sei er wegen einer Operation gar nicht in der Schweiz gewesen.

Richter Hoffmann hakte nach: «Also nicht Sie, sondern Ihr Hund wurde operiert, richtig?» Ja, das sei richtig. Aber der Hund sei ja schon im Juni operiert worden, so der Richter weiter. «Ja, das stimmt, aber laut Arztbericht durfte mein Hund während zehn Tagen nicht transportiert werden», antwortete Jakub.

Doch ebendieser Arztbericht – respektive zwei verschiedene Arztberichte – war es, der den Richter die Stirn runzeln liess und auf dem er fast eine halbe Stunde rumhackte.

Wie sich Jakub denn erklären könne, dass es zwei verschiedene Arztberichte gebe, die unterschiedliche Angaben über den Operationsverlauf seines Hundes machen würden. «Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht erklären.» Darauf der Richter rhetorisch: «Könnte es sein, dass Sie die Tierärztin gebeten oder gar bestochen haben, Ihnen ein zweites Zeugnis auszustellen?» Nein, das habe er ganz bestimmt nicht getan, so Jakub. «Sie wissen aber schon, wie das für uns aussieht, wenn Sie dieses Zeugnis nun als Entlastung anführen?», so Hoffmann weiter. «Ja, das spricht gegen mich», gab der Angeklagte zerknirscht zur Antwort.

Der Beschuldigte muss sich vielleicht ein zweites Mal vor dem Bezirksgericht Dietikon verantworten. Bild: Severin Bigler

Mehr hatte Jakub nicht mehr zu sagen. So blieb auch ungeklärt, was überhaupt Anlass der mutmasslichen Auseinandersetzung in Schlieren war. Nach rund einstündiger Beratung sprach das Gericht das Urteil und Jakub vom Vorwurf der einfachen Körperverletzung frei.

Angeklagte erhält 1085 Franken als Entschädigung

Dabei habe das Gericht dem Aspekt mit dem Hund gar kein grosses Gewicht beigemessen. «Denn man kann auch sehr gut ohne Hund reisen», so Hoffmann. Vielmehr hätten die Aussagen der angeblich drei beteiligten Personen, allen voran der beiden Belastungszeugen, nicht als Beweismittel getaugt. «Die Aussagen sind nicht sehr ausführlich und zudem sehr widersprüchlich», so der Richter. «Es ist nicht einmal klar, wer bei der vermeintlichen Auseinandersetzung angefangen hat und ob allenfalls gar eine Notwehrsituation vorlag.»

Zudem habe es die Staatsanwaltschaft verpasst, zusätzliche Entlastungszeugen wie die Tierärztin oder Jakubs Eltern einzuvernehmen. Hoffmann: «Wenn das nicht gemacht wurde, darf dies nicht zulasten des Angeklagten gehen. Es ist möglich, dass es so passiert ist. Wenn wir es aber nicht wissen, dann müssen wir Sie vom Vorwurf der Körperverletzung freisprechen.»

Jakub erhielt vom Gericht gar 1085 Franken Entschädigung für seine Aufwendungen zugesprochen.

Gibt es nochmals eine Reise von Wien nach Dietikon?

Nun kann man sich fragen: Weshalb verwendet der Richter so viel Zeit auf das Zeugnis der Tierärztin, wenn doch die Aussagen der Zeugen ohnehin nicht überzeugten?

Die Antwort lieferte Hoffmann an den soeben Freigesprochenen gerichtet gleich selbst: «Wegen der dubiosen Zeugnisse könnte ein Urkundendelikt im Raum stehen. Ich bin verpflichtet, dies bei der Staatsanwaltschaft anzuzeigen.» Nach Rücksprache mit ebendieser sei es aber nicht verhältnismässig, Jakub gleich ab Platz zu verhaften. «Was die Staatsanwaltschaft damit macht, weiss ich nicht», so Hoffmann weiter.

Ob Jakub in absehbarer Zeit nochmals den Weg von Wien nach Dietikon auf sich nehmen muss, hängt nun also davon ab, ob die Staatsanwaltschaft die Sache mit der Urkundenfälschung weiterverfolgt oder nicht.

