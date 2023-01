Das hat der Dietiker Stadtrat in den nächsten vier Jahren vor

Dietikon Attraktiveres Zentrum und viele Konzepte: Das hat der Stadtrat in den nächsten vier Jahren vor Ein Blick in das am Montag von der Stadt und der Schule Dietikon gemeinsam präsentierte Regierungsprogramm für 2022 bis 2026 zeigt, was in den nächsten Jahren alles geplant ist. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 17.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Versteckter historischer Ortskern: Die Bäckerstrasse trennt das Dietiker Zentrum um den Bahnhof und den Kirchplatz vom Kronenareal. Florian Schmitz

Das Dietiker Zentrum soll attraktiver und einladender werden. Die Inbetriebnahme der Limmattalbahn stellte erst den Anfang dieser Entwicklung dar. Für die nächsten vier Jahre hat sich der Stadtrat diverse Massnahmen vorgenommen, die das Dietiker Zentrum stark prägen werden. Insgesamt soll das Stadtzentrum zwischen dem an die Poststrasse grenzenden Trio-Areal am östlichen Ende des Bahnhofs und dem Kronenareal näher zusammenwachsen und für den Langsamverkehr attraktiver werden.

Das Zentrum biete nun ein grosses Potenzial, denn viele Investoren hätten auf den Start der Limmattalbahn gewartet, sagte Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) am Montag an der Präsentation des Regierungsprogramms 2022 bis 2026. Dort präsentierten Bachmann, Stadtschreiberin Claudia Winkler und Schulvorsteherin Mirjam Peter (SVP) die Ziele der Stadt und der Schule für die laufende Legislatur, die im Sommer 2022 startete.

Im Zusammenhang mit dem Zentrum will der Stadtrat für die miteinander verbundenen Löwen-, Merkur-, Bäcker-, und Weiningerstrasse ein Betriebs- und Gestaltungskonzept ausarbeiten. Dabei sei eine Verkehrsberuhigung ein Thema, sagte Bachmann. Die vielbefahrene Merkurstrasse und ihre Verlängerung, die Bäckerstrasse, trennen das fussgängerfreundliche Zentrum um den Kirchplatz vom historischen Ortskern beim Kronenareal.

Letzteres soll «als zentrumsnaher historischer Aufenthalts- und Kulturort neugestaltet» werden, wie eine Massnahme lautet. Ab Sommer 2024 soll die Zehntenscheune als neuer Kulturort genutzt werden. Die Bauarbeiten laufen bereits. Auch die voraussichtlich ab Ende der 2020er-Jahre anstehende Neugestaltung des Bahnhofplatzes und des Busbahnhofs soll in den nächsten vier Jahren weiterverfolgt werden.

Insgesamt 20 Ziele und 65 Massnahmen definiert

In seinem Regierungsprogramm bis 2026 hat der Stadtrat sich insgesamt 20 Ziele gesetzt und daraus 65 konkrete Massnahmen abgeleitet. Diese habe er zusammen mit dem Verwaltungskader ausgearbeitet und im Prozess auch Inputs aus den Gemeinderatsfraktionen aufgenommen, sagte Bachmann.

Wie bereits 2014 und 2018 sind die Legislaturziele in fünf Themenfelder gegliedert. Weil sich diese bewährt hätten, setze die Stadt hier bewusst auf Kontinuität, sagte Bachmann. Auch die meisten der eher allgemein formulierten Ziele haben sich im Vergleich zu vor vier Jahren nicht stark verändert. Dass der Stadtrat aber keinesfalls untätig war, zeigen die vielen neuen Massnahmen, die als konkrete und wichtigste Orientierung für die Arbeit im Alltag dienen. Im Folgenden eine kurze Übersicht, was sich der Stadtrat alles vorgenommen hat:

Siedlung und Mobilität: Zusätzlich zu einem attraktiveren Stadtzentrum steht der Verkehr weiter im Fokus. Neben einem guten Verkehrsfluss und möglichst kurzen Wegen wird insbesondere die Verkehrssicherheit betont. Ebenfalls geplant sind die Revision der Bau- und Zonenordnung und eine neue Veloverbindung vom Bahnhof Dietikon ins Wirtschaftsgebiet Silbern. Neu als Ziel definiert hat die Stadt die Entwicklung des geplanten Neubauquartiers Niderfeld. Dort stehen in den nächsten Jahren die Ausarbeitung eines öffentlichen Gestaltungsplans und eines Quartierplans an.

Finanzen und Wirtschaft: Dietikon will sich verstärkt als innovativer Wirtschaftsstandort positionieren. So soll etwa der 2022 gestartete Cleantech Hub weiter gefördert werden. Dafür will der Stadtrat etwa die Zusammenarbeit mit innovativen Unternehmen aus dem Cleantech-Umfeld stärken. «Nach den ersten Erfahrungen müssen wir auch gewisse Korrekturen vornehmen», sagte Bachmann. Zudem will die Stadt ihr Liegenschaftenportfolio genauer unter die Lupe nehmen und dabei auch die Abgabe von städtischen Flächen im Baurecht oder per Miete prüfen, um zukunftsorientierte Unternehmen nach Dietikon zu bringen oder Wohnbaugenossenschaften zu fördern.

Freizeit und Natur: Der Stadtrat hat sich einiges vorgenommen, um den öffentlichen Raum aufzuwerten. In den nächsten Jahren steht etwa die Aufwertung der Nötzliwiese zu einem Park an. Ausserdem will der Stadtrat ein Freiraumkonzept und ein Spielplatzkonzept erarbeiten. Auch die Natur soll im städtischen Raum nicht zu kurz kommen. Wo möglich sollen versiegelte Flächen durch durchlässige oder begrünte ersetzt werden. Zudem will die Stadt Fassadenbegrünungen prüfen.

Gesellschaft: Nachdem der Gemeinderat im November 2022 das nötige Geld für eine neue Quartierarbeitsstelle sprach, gehe es nun darum, die operative Arbeit aufzunehmen, sagte Bachmann. Neben der Quartier- und Gemeinwesenarbeit will die Stadt voraussichtlich 2025 wieder ein grosses Stadtfest nach dem Vorbild von 2018 durchführen, um Menschen zusammenzubringen. Auch die für 2024 im Niderfeld geplante Erlebnisausstellung Phänomena soll genutzt werden, um die Stadt zu beleben und das Image von Dietikon zu verbessern. Ebenfalls geplant sind ein Nutzungskonzept für den öffentlichen Raum und die bessere Vernetzung von sozialen Arbeitgebenden.

Service Public: In diesem Bereich, der das Infrastruktur- und Dienstleistungsangebot für die Bevölkerung abdeckt, setzt die Stadt auf Digitalisierung. Um effizienter und vernetzter zu arbeiten und Papier zu sparen, soll die ganze Informationsverwaltung digitalisiert werden, sagte Stadtschreiberin Claudia Winkler. Gleiches gilt für den Prozess von Baubewilligungen. Des Weiteren will die Stadt das Gasnetz für den künftigen Bedarf überprüfen und die Versorgungssicherheit des Trinkwassers erhöhen. Und nicht zuletzt soll der öffentliche Raum intensiver gereinigt und Littering vermehrt kontrolliert und gebüsst werden.

Tagesschule soll ausgeweitet werden

Die Schule Dietikon hat sich für die Legislaturperiode bis 2026 vier Leitsätze und neun darauf aufbauende Ziele auf die Fahne geschrieben. Bei der Ausarbeitung habe sich die strategischere Ausrichtung der Schulpflege klar bemerkbar gemacht, sagte Mirjam Peter, die als Schulvorsteherin auch Präsidentin der Schulpflege ist. Zur Erklärung: Per 2021 wurde die Schulpflege reorganisiert und zur Wahl im Mai 2022 dann von 17 auf neun Mitglieder reduziert.

Zunächst will die Schule Dietikon als attraktiver Arbeitgeber bekannt sein und dafür gute Rahmenbedingungen bieten, wie Peter erklärte. Erkenntnisse sollen dabei auch Mitarbeiterumfragen liefern, welche die Fluktuation in der Vergangenheit analysieren. Ausserdem will die Schule als zukunftsgerichtet wahrgenommen werden. Dafür sei eine proaktive und transparente Kommunikation mit allen Betroffenen unentbehrlich, sagte Peter. Ein Kommunikationskonzept stehe kurz vor der Vollendung.

Als weiterer Schwerpunkt soll eine innovative Schulentwicklung gefördert werden. Dafür will die Schule pädagogische und didaktische Freiheiten innerhalb des vorgegebenen Rahmens ausschöpfen. Der Unterricht soll so gestaltet werden, dass jedes Kind seinen Fähigkeiten entsprechend abgeholt wird. «Unsere Schülerinnen und Schüler sollen nicht nur den Schulstoff, sondern auch fürs Leben lernen», sagte Peter. Nicht zuletzt bleibt auch das Thema Tagesschule aktuell. Aufbauend auf den Erfahrungen aus dem Stierenmatt, der ersten Tagesschule in der Stadt, will die Schule mit einem partizipativen Prozess ein Gesamtkonzept erstellen und das Angebot auch auf weitere Schulhäuser ausweiten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen