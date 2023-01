Dietikon Abstimmung über 60 Millionen im September: Bis 2050 will die Limeco zum Limmattaler Energiezentrum werden Am Mittwochnachmittag präsentierte die Limeco ihre Ausbaupläne für die nächsten Jahrzehnte. Im kommenden September werden die Stimmberechtigten bereits über die ersten knapp 60 Millionen Franken für die zukünftige Entwicklung abstimmen. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 11.01.2023, 20.08 Uhr

Die Kehrichtverwertungsanlage in der Dietiker Silbern soll bis 2034 erneuert werden. Das ist nur ein Teil der grossen Pläne auf dem Weg zum Limmattaler Energiezentrum. Severin Bigler

«Wir reden hier von ungefähr einer Milliarde Franken, die bis zirka 2050 verbaut werden sollen», sagte Anton Kiwic (SP), Verwaltungsrat der Limeco und Hochbauvorstand der Stadt Dietikon. Am Mittwochnachmittag präsentierten Verantwortliche der Limeco an einer Medienkonferenz ihre grossen Pläne für die nächsten Jahrzehnte. Sie will die Kehrichtverwertungsanlage (KVA) und die Abwasserreinigungsanlage (ARA) am Rand des Wirtschaftsgebiets Silbern zu einem Limmattaler Energiezentrum ausbauen.

Die Vision: «Bis 2050 soll das ganze Limmattal mit CO 2 -neutraler Energie versorgt werden», sagte Limeco-CEO Patrik Feusi. Das bedeute keinesfalls eine Abkehr des Grundauftrags, Abfall zu verwerten und Abwasser zu reinigen. Aber: «Wir wollen aus Abfall und Abwasser so viel Energie herstellen wie möglich.» Dank einem intelligent gesteuerten Energiesystem, die Limeco spricht vom sogenannten Multi-Energy-Hub, soll die Region mit Wärme, Strom und grünem Gas versorgt werden.

Severin Bigler / © CH Media Severin Bigler / © CH Media Severin Bigler / © CH Media Limeco-CEO Patrik Feusi, Markus Bircher, Leiter Strategieprojekte Limeco und Christoph Rothenhöfer von der Planungsfirma TBF + Partner präsentierten an der Medienkonferenz die Zukunftspläne der Limeco. Severin Bigler / © CH Media

Läuft alles nach Plan, werden die Stimmberechtigten der acht Trägergemeinden Schlieren, Urdorf, Dietikon, Oberengstringen, Unterengstringen, Weiningen, Geroldswil und Oetwil – denen die Limeco gehört – bereits im September 2023 erstmals an der Urne die Weichen stellen für die zukünftige Entwicklung, wie Markus Bircher, Leiter Strategieprojekte bei der Limeco, ausführte. Abgestimmt wird einerseits über einen Projektierungskredit von 41,4 Millionen Franken, um das Vorprojekt für das neue Limmattaler Energiezentrum zu finanzieren und die Planungsarbeiten weiterzutreiben.

Andererseits entscheiden die Stimmberechtigten auch über rund 18 Millionen Franken für den Kauf des nahen Hasler-Areals. Denn obwohl die Limeco bereits 2018 das benachbarte Coop-Areal erwarb, sind die Platzverhältnisse vor Ort weiterhin knapp. Zumal das direkt ans KVA-Areal angrenzende Naturschutzgebiet den Handlungsspielraum einschränkt. Die bestehende ARA befindet sich im Atoniloch sogar mitten im Naturschutzgebiet und muss mittelfristig ganz weichen. So schreibt es die kürzlich überarbeitete kantonale Verordnung für den Moor- und Auenschutz der nahen Limmataltläufe vor.

Kehrichtverwertungsanlage soll negative CO 2 -Emissionen erzeugen

Die KVA muss bis 2034 erneuert und soll bei dieser Gelegenheit auch ausgebaut werden. Die ARA muss ebenfalls bis 2034 wegen des Bevölkerungswachstums erweitert werden und soll dann bis 2050 durch einen Neubau ersetzt werden. Wegen verschärfter gesetzlicher Vorgaben stehen weitere Projekte auf dem Plan wie eine zusätzliche Reinigungsstufe in der ARA für Mikroverunreinigungen und die nötige Infrastruktur, um CO 2 vom Rauchgas der KVA abzuscheiden. So könne die KVA in Zukunft negative CO 2 -Emissionen erzeugen und dazu beitragen, dass die Schweiz bis 2050 CO 2 -neutral wird, erklärte Feusi.

Das KVA-Areal der Limeco grenz direkt an das Antoniloch (links). Die ARA ist sogar mitten in dem Naturschutzgebiet und muss mittelfristig weichen. Severin Bigler / © CH Media

Auch wenn noch unklar ist, wie genau die Ausbaupläne in die Realität umgesetzt werden sollen, wurde bis zur öffentlichen Präsentation am Mittwoch schon viel Vorarbeit geleistet. Seit längerem sucht die Limeco den Dialog mit Vertretern der Standortgemeinde Dietikon, des Kantons, der lokalen Wirtschaft, des Naturschutzes und der Trägergemeinden. Als erstes Ergebnis veröffentlichte die Limeco Ende Januar 2022 ihr «Weissbuch 1». Dieses diente als Basis für die am Mittwoch vorgestellte Testplanung. Drei interdisziplinäre Teams erarbeiteten Lösungsansätze für die räumliche, bauliche und logistische Realisierung der geplanten Gesamterneuerung.

Dabei ging es nicht um ein Konkurrenzverfahren mit Sieger, sondern um ein Miteinander, erklärte Christoph Rothenhöfer von der Planungsfirma TBF + Partner bei der Präsentation der drei Testplanungen. Aus den verschiedenen Ansätzen seien die wichtigsten Erkenntnisse herausgezogen worden, an denen sich die Entwicklung der zukünftigen Anlagen orientieren soll.

Severin Bigler / © CH Media Severin Bigler / © CH Media Limeco-Verwaltungsratspräsident Stefano Kunz (Mitte) begrüsste die Anwesenden, Limeco Verwaltungsrat Anton Kiwic (SP) äusserte sich von politischer Seite zu dem Ausbauplänen der Limeco. Severin Bigler / © CH Media

Schon jetzt ist klar, dass der Ausbau wohl voluminös und hoch ausfallen wird, damit alle geplanten Leistungen auf der begrenzten Fläche erbracht werden können. So rechnete ein Team mit Gebäudehöhen von bis zu 80 Metern, so hoch wie der heutige KVA-Kamin oder der Limmat Tower. Wegen ihrer Grösse sollen sich die Anlagen möglichst gut in die Umgebung einbetten. Aufgrund von Naturschutzvorgaben sollen die Gebäudehöhen zum Siedlungsgebiet hin zunehmend ansteigen. Zudem sollen alle Fassaden genauso wie die Dächer möglichst begrünt und «vogelverträglich» gestaltet werden.

Neuer Quartierplatz für die Silbern geplant

Dank des Kaufs des Coop-Areals wird das Grundstück der Limeco künftig bis zur Silbernstrasse reichen. Direkt daran angrenzend will die Limeco zwischen den beiden Kreiseln einen neuen öffentlichen Platz erstellen. Alle publikumsorientierten Nutzungen wie das geplante Besucherzentrum oder der Recyclinghof sollen in der Nähe davon platziert werden. Der Betriebsverkehr soll dagegen zum hinteren Ende des Areals geführt werden, damit mögliche Rückstaus nicht bis auf die Strasse reichen. Längerfristig besteht auch die Absicht, den Verkehr zunehmend von der Strasse auf die Schiene zu verlagern.

Vom 14. bis zum 24. Januar wird die Ausstellung zur Testplanung an sechs Tagen für die Bevölkerung geöffnet. Severin Bigler

Die Ausbaupläne der Limeco seien eine riesige Chance, lokal Energie produzieren zu können und unabhängiger zu werden, sagte Kiwic. Ob ökologisch, ökonomisch, verkehrstechnisch oder energetisch: «Wir wollen der Bevölkerung zu verstehen geben, dass das Gesamtprojekt in jeder Hinsicht positiv für sie sein wird.» Das sei eine besonders wichtige Aufgabe, weil die anstehenden Ausgaben enorm hoch und die geplanten Anlagen im Limmattal künftig wohl unübersehbar seien. Da bestehe viel Raum für populistische Kritik.

Um dem entgegenzuwirken, will die Limeco das Resultat ihrer bisherigen Arbeit auch der Öffentlichkeit im Detail vorstellen. Vom 14. bis 24. Januar kann die Ausstellung zur Testplanung an der Heimstrasse 46 in Dietikon an sechs Tagen besucht werden. Dabei wartet am Eingang eine noch leere Wand darauf, mit Rückmeldungen aus der Bevölkerung bestückt zu werden.

Ausstellung «Limmattaler Energiezentrum» Die Ausstellung im vierten Stock an der Heimstrasse 46 öffnet am 14. und 15. sowie am 21. und 22. Januar von 14 bis 17 Uhr. Am 19. und 24. Januar finden ab 19 Uhr Präsentationen mit moderiertem Dialog statt.

