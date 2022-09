Die Sanierung der Zehntenscheune in Dietikon startet im Oktober

Dietikon Historischer Dorfkern wird zur Baustelle: Jetzt geht es los mit dem Umbau der Zehntenscheune und des alten Bauamts Im Oktober beginnen die Sanierungsarbeiten an den beiden Liegenschaften. Am Dienstagabend informierte die Stadt über den Baustart und die weiteren Plänen für das Kronenareal. Sandro Zimmerli Jetzt kommentieren 14.09.2022, 13.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) und Hochbauvorsteher Anton Kiwic (SP) orientierten hinter der Zehntenscheune über den Baustart bei den Kronenliegenschaften. Andrea Zahler

Ende November 2020 hat die Dietiker Stimmbevölkerung einem Kredit über 4,8 Millionen Franken für den Umbau und die Sanierung der Zehntenscheune im alten Ortskern zugestimmt. Elf Monate später sagte der Gemeinderat Ja zur Sanierung des alten Bauamts für insgesamt 2,4 Millionen Franken. Es befindet sich ebenfalls auf dem Kronenareal. Nun geht es los.

Im Oktober beginnen die Arbeiten an den beiden Liegenschaften, wie die Stadt am Dienstagabend an einer Informationsveranstaltung vor Ort bekannt gab. Hochbauvorsteher Anton Kiwic (SP) sprach denn auch von einem freudigen Anlass. Die kleine Feier, der sowohl Anwohner wie auch Gemeinde- und Stadträte bewohnten, sei nicht zuletzt deshalb organisiert worden, «weil wir von der Bevölkerung immer wieder gefragt werden, wann es eigentlich losgeht». Dieser Zeitpunkt sei nun gekommen, sagte Kiwic, ehe er auf die lange Planungsgeschichte für das Kronenareal zu sprechen kam.

Langwierige und bisweilen emotionale Diskussionen

«Sowohl die Zehntenscheune als auch das alte Bauamt sind Überbleibsel des historischen Dorfkerns. Beide sind in einem desolaten Zustand», hielt Kiwic fest. Die Stadt habe nach dem Erwerb des Kronenareals, mit Ausnahme der «Krone» selber, viel zu lange gebraucht, um damit etwas Gescheites anzufangen. Kiwic erinnerte an das 2009 präsentierte und 2016 gestoppte Projekt Flussbalkone für das Kronenareal. Nach dessen Beendigung sei die Ratlosigkeit «ziemlich maximal» gewesen. Man habe dann einen Neuanfang versucht und mit dem Projekt Kronjuwel zumindest für die Zehntenscheune einen tollen Vorschlag erhalten. Doch bei allen anderen Häusern habe man die Planungen leider immer wieder vor sich her geschoben. 2018 habe man schliesslich die Projektierung für das alte Bauamt und die Zehntenscheune an die Hand genommen.

Auch Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) griff in seiner Rede die langwierige, mitunter emotional geführte, Diskussion rund um das Areal auf. Er sagte:

«Dass so oft auch emotional über das Areal diskutiert wird, zeigt mir, welchen Stellenwert es in der Bevölkerung hat.»

Man dürfe nicht vergessen, dass das Kronenareal ein Stück weit auch der Geburtsort der Stadt Dietikon gewesen sei. Man habe zwar keine historische Altstadt zu bieten, aber immerhin ein altes Zentrum. Das gebe es nicht in allen Agglomerationsgemeinden. «Deshalb ist es wichtig, dass wir diesem Zentrum mit einem ressourcenmässig und finanziell vernünftigen Aufwand Sorge tragen und der Nachwelt erhalten», sagte Bachmann. Zudem biete sich hier die Chance, Freiräume wieder neu zu gestalten und so einen Mehrwert für die Stadt zu generieren. Er freue sich deshalb jetzt schon auf die Eröffnung der Zehntenscheune.

Erste Veranstaltungen sollen im Sommer 2024 stattfinden

Bis es so weit ist und aus dem historischen Gebäude ein Haus der Bevölkerung mit einem Mehrzwecksaal im Dachgeschoss wird, dauert es allerdings noch eine Weile, wie Projektleiterin Daniela Saxer erklärte. Geplant sei, dass man mit der Zehntenscheune im Frühling 2024 fertig ist, sodass ab Sommer dann Veranstaltungen stattfinden könnten. Gestartet werde im Innern mit den Bodenplatten.

Die Sanierung der Zehntenscheune soll im Frühling 2024 abgeschlossen sein. Andrea Zahler

Ähnlich präsentiere sich die Situation beim alten Bauamt, so Saxer. Dort sei das Dach ein grosser Sorgenpunkt. Man werde mit Hochdruck daran arbeiten, dass dieses möglichst bald winterdicht ist. «Auch dieses Projekt wird im Frühling 2024 fertiggestellt», sagte Saxer. Dann könnten die beiden Wohnungen im Obergeschoss und das Atelier im Erdgeschoss vermietet werden.

Im alten Bauamt entstehen bis im Frühjahr 2024 zwei Wohnungen im Obergeschoss und ein Atelier im Erdgeschoss. Andrea Zahler

In einem besseren Zustand als das alte Bauamt und die Zehntenscheune befindet sich das Gebäude am Kronenplatz 10 hinter der alten Metzgerei. Dort sei man aktuell am Projektieren, sagte Saxer. Wohl im Januar könne man mit dem Bau loslegen. Ab dann werde die Maisonette-Wohnung im Obergeschoss saniert und im Erdgeschoss, wo sich die Räucherkammer befinde, ein Wohnstudio erstellt.

Die Arbeiten am Haus am Kronenplatz 10 werden voraussichtlich Anfang 2023 beginnen. Andrea Zahler

Bei der alten Metzgerei am Kronenplatz 8, die als Bau­büro für alle städtische Bauprojekte auf dem Kronenareal dient, sei man erst am Anfang der Projektierung.

Die alte Metzgerei dient vorerst als Baubüro für alle städtischen Bauarbeiten auf dem Kronenareal. Andrea Zahler

Das Areal wird 2023 mit Fernwärme erschlossen

Klar ist dagegen schon, dass das gesamte Areal mit Fernwärme erschlossen wird. «Das ist ein Projekt, das wir mit der Limeco im Blitztempo gestartet haben», sagte Saxer. Die Umsetzung sei für das erste Halbjahr 2023 geplant. Bezüglich der Umgebungsgestaltung sei man an den ersten Vorabklärungen. Dabei gehe es unter anderem um den künftigen Standort der Sammelstelle, die Parkierung oder die Aussenbeleuchtung. «Der Plan ist es, 2023 ein Gestaltungsverfahren durchzuführen, bei dem die gesamte Umgebung betrachtet wird», so Saxer. Potenzial sehe man vor allem auf dem Platz hinter der Zehntenscheune. Umsetzen wolle man die Gestaltungsarbeiten im Jahr 2025.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen