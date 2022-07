Nach knapp zwei Jahren rollten am Freitagabend erstmals wieder Bälle über die Minigolfanlage Mühlematt in Dietikon. Die Beteiligten zeigten sich am Medienanlass am Freitag höchst erfreut darüber. Am Samstag steht die Anlage dann auch der breiten Bevölkerung zur Verfügung.

Sven Hoti 08.07.2022, 23.01 Uhr