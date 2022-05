Dietikon Moderne Technik, schlichtes Design: So sieht die Limmattalbahn von innen aus Am Dienstag präsentierte die Aargau Verkehr AG am Bahnhof Dietikon ihr Tramlink-Fahrzeug von Stadler Rail. Dabei konnten geladene Gäste erstmals einen Blick ins Zuginnere werden. Florian Schmitz 31.05.2022, 17.49 Uhr

Das Fahrzeuginnere präsentiert sich hell, modern und schlicht – und etwas farblos. Valentin Hehli

Als Severin Rangosch, CEO der Aargau Verkehr AG (AVA), feierlich die Kordel löste, öffnete sich dahinter gleichzeitig die Türe zur Limmattalbahn. Nach kurzem Zögern betraten die geladenen Gäste am Bahnhof ­Dietikon nach und nach das Tramlink-Fahrzeug und begutachteten ­interessiert den hellen und schlicht wirkenden Innenraum.

Das erste der acht von Stadler Rail im spanischen Valencia gefertigten Fahrzeuge wurde bereits am 23. März nach Bremgarten geliefert und Ende März erstmals in Dietikon gesichtet. Im Mai erreichte dann das zweite Fahrzeug die Schweiz. Aber am Dienstagvormittag stattete die Limmattalbahn dem Bezirkshauptort ihren ersten offiziellen Besuch ab. Zur Präsentation eingeladen hatte die AVA, welche die Limmattalbahn betreiben wird.

Das Tramlink-Fahrzeug verkehrte auf den BDB-Gleisen, weil die Limmattalbahn-Fahrleitungen erst ab Juli mit Strom versorgt werden. Valentin Hehli Hereinspaziert: Severin Rangosch, CEO der Aargau Verkehr AG (AVA), lud nach den Ansprachen zur Besichtigung des Fahrzeugs ein. Valentin Hehli Nach kurzem Zögern betraten die geladenen Gäste am Bahnhof ­Dietikon nach und nach den Innenraum. Valentin Hehli Vor der Besichtigung betonte Rangosch die Vorzüge der acht Limmattalbahn-Fahrzeuge. Valentin Hehli Zur Präsentation der Aargau Verkehr AG waren viele geladene Gäste erschienen. Valentin Hehli Daniel Issler, Geschäftsführer der Limmattalbahn AG, informierte über den Stand der Bauarbeiten und erklärte, was bis zur Inbetriebnahme am 11. Dezember noch alles zu tun bleibt. Valentin Hehli «Jetzt geht es wirklich Schlag auf Schlag», sagte Dominik Brühwiler, Direktor des Zürcher Verkehrsverbunds (ZVV). Valentin Hehli Auch der Aescher Hans Egloff, Verwaltungsratspräsident der Limmattalbahn AG und ehemaliger Nationalrat, nutzte die Gelegenheit, um Probe zu sitzen. Valentin Hehli Auch die Führerstände an beiden Enden des Zugs konnten besichtigt werden. Valentin Hehli Die Limmattalbahn wird künftig als Linie 20 durch das Tal fahren. Valentin Hehli Eigens eingerichtete Bereiche bieten Platz für Rollstühle. Valentin Hehli Neben dem echten Fahrzeug wurde auch eine Limmattalbahn aus Kuchen aufgetischt (von links): AVA-Verwaltungsratsvizepräsident Mathias Meyer, ZVV-Direktor Dominik Brühwiler, AVA-CEO Severin Rangosch, Limmattalbahn-Geschäftsführer Daniel Issler und Limmattalbahn-Verwaltungsratspräsident Hans Egloff. Valentin Hehli Bei den Sitzen stehen Steckdosen und USB-Buchsen als Lademöglichkeiten zur Verfügung. Dabei wurden nur Anschlüsse des Typs USB-A verbaut, alle neueren Kabel mit dem moderneren und kleineren USB-C-Anschluss sind also inkompatibel. Valentin Hehli Die geöffneten Radklappen gewähren einen Blick auf die Räder des Fahrzeugs. Valentin Hehli

«Jetzt geht es wirklich Schlag auf Schlag. Gefühlt gibt es alle zwei Wochen einen Meilenstein zu würdigen»,

sagte Dominik Brühwiler, Direktor des Zürcher Verkehrsverbunds (ZVV). Die offizielle Vorstellung der Fahrzeuge am Dienstag sei ein ganz wesentlicher Schritt auf dem Weg zur Inbetriebnahme der Limmattalbahn an.

Lademöglichkeiten und WLAN für Fahrgäste

Severin Rangosch blickte in seiner Ansprache auf die letzten Jahre zurück und betonte die Vorteile der neuen Bahn, die insgesamt Platz für 262 Personen bietet. So sind alle Fahrzeuge komplett niederflurig und dank ausfahrbaren Schiebetritten, die an die Höhe der Perrons angepasst ist, besonders leicht zu besteigen. Im Innern finden Fahrgäste Steckdosen und USB-Anschlüsse als Lademöglichkeiten vor und können sich gratis mit dem eigenen WLAN-Netz verbinden. Weil es sich um Zweirichtungsfahrzeuge mit Führerständen an beiden Enden und Türen auf beiden Seiten handelt, seien keine Wendeschlaufen an den Streckenenden nötig und bei Störungen könne das Fahrzeug einfach umkehren und in die andere Richtung fahren, sagte Rangosch.

In seiner Rede erinnerte er auch an die Kooperation mit der Baselland Transport AG, die neue Fahrzeuge für die Waldenburgerbahn benötigte. «Mit dieser gemeinsamen Beschaffung haben wir mehrere Millionen Franken gespart. Das sich Transportunternehmen so zusammentun, müsste Schule machen.»

Vonb links: Limmattalbahn-Geschäftsführer Daniel Issler, Limmattalbahn-Verwaltungsratspräsident Hans Egloff, ZVV-Direktor Dominik Brühwiler, AVA-CEO Severin Rangosch und AVA-Verwaltungsratsvizepräsident Mathias Meyer. Valentin Hehli

Am Dienstagvormittag stand die Tramlink-Komposition noch auf den Gleisen der Bremgarten-Dietikon-Bahn. Die Fahrleitung der künftigen Strecke der Limmattalbahn werde erst ab dem 1. Juli mit Strom versorgt, erklärte Rangosch. Aktuell absolvierten die beiden bereits aus Spanien gelieferten Fahrzeuge aber schon fleissig Testfahrten im Wohler Wald.

In den nächsten Wochen wird das Trassee begrünt

Die Bauarbeiten befinden sich laut Daniel Issler, dem Geschäftsführer der für den Bahnbau verantwortlichen Limmattalbahn AG, grösstenteils auf den Zielgeraden:

«Alle Gleise sind verlegt, der letzte Mast wurde errichtet und alle Haltestellen wurden bereits errichtet.»

Dennoch bleibe bis zum Betriebsstart der Limmattalbahn, die ab 11. Dezember als Linie 20 von Zürich Altstetten bis zum Bahnhof Killwangen-Spreitenbach und retour verkehren wird, noch einiges zu tun.

So werde die Bepflanzung der Fahrbahn in den nächsten Wochen erfolgen. Im Juli soll der Infopavillon hinter der Limmattalbahnhaltestelle am Bahnhof Dietikon abgebaut und bis September ein kleiner, neuer Park erstellt werden. Auch für zwei Baustellen im Dietiker Zentrum stellte Issler ein Ende in Sicht: Im Juli soll das Sanierung der Zürcherstrasse und im September das Bauprojekt an der Bahnhofstrasse abgeschlossen werden. Die Limmattalbahn AG führt den Strassenbau im Auftrag des Kantons und der Stadt Dietikon aus. Nach Fahrzeugtests im Juli und August werden laut Issler dann ab September die 27 Stadtbahnführer und 5 -führerinnen geschult.