Dietikon So wurde die Limmat giftgrün eingefärbt Im Rahmen einer technischen Funktionskontrolle wurde die Limmat beim Kraftwerk Dietikon mit Uranin giftgrün eingefärbt. Das Markiermittel wurde für das Messen der Strömungsverhältnisse bei den Fischaufstiegshilfen verwendet. Mara Aliotta Jetzt kommentieren 10.03.2022, 21.18 Uhr

Unter diesem Gitter versteckt sich die Fischwanderhilfe, in die das Markiermittel Uranin beigegeben wurde. Mara Aliotta Während der Konstruktion im Jahr 2019 war der S-förmige Fischaufstieg noch erkennbar. Chris Iseli Der Fluoreszenzfarbstoff wurde zuerst in einem Kübel mit Wasser angerührt ... Mara Aliotta ... denn das Uranin kommt als rotes Pulver daher, bevor es sich mit Wasser vermischt schliesslich leuchtend grün verfärbt. Mara Aliotta Hier wird gerade besprochen, in welches Becken der Farbstoff am besten beigegeben werden sollte ... Mara Aliotta ... bevor es dann um 10.30 Uhr in ein Becken hinein geleert wurde. Mara Aliotta Das Markiermittel floss an zwei verschiedenen Stellen aus den Eingängen der Fischaufstiegshilfe. Mara Aliotta So begann dann das Uranin, den Fluss hinunter zu fliessen. Mara Aliotta Nach einigen Minuten war das Markiermittel bereits nicht mehr deutlich sichtbar. Mara Aliotta Für die Dokumentation der technischen Funktionskontrolle von oben wurde eine Drohne verwendet. Mara Aliotta

Um die technische Funktion der neuen Fischtreppen beim Kraftwerk Dietikon zu überprüfen, wurden am Donnerstag Messungen der Strömungsverhältnisse vorgenommen. Dafür wurde um 10.30 Uhr in ein Becken der Fischwanderhilfe ein grün leuchtender, unschädlicher Fluoreszenzfarbstoff beigegeben: das Markiermittel Uranin. Dieses färbte einen Teil der Limmat giftgrün.

Der Fluoreszenzfarbstoff Uranin kommt als rotes Pulver daher. Zuerst wurde er in einem Kübel mit etwas Wasser angemischt. So nahm er dann ein intensives Grün an und war bereit, um den Fluss zu färben. Schliesslich wurde das Uranin beigegeben, während eine Drohne der beauftragten Planungsbüros die Strömungsverhältnisse dokumentierte.

Nach einigen Metern und Minuten war der Farbstoff bereits nicht mehr so deutlich sichtbar und schlängelte sich die Limmat hinunter. Nun darf man auf die Ergebnisse der Messungen gespannt sein.

