Dietikon Freude über Erhalt der (G)artenvielfalt: Der Gemeinderat erteilt dem neuen Stadtpark mit Pumptrack grünes Licht Einstimmig sprach sich der Dietiker Gemeinderat am Donnerstagabend dafür aus, die Schaugärten auf der Allmend im Fondli für 360'000 Franken in einen Generationenpark mit Pumptrack umzuwandeln. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 05.11.2021, 16.41 Uhr

Der westliche Teil der Allmend wird im Frühling 2022 zu einem Park mit Pumptrack umgestaltet. David Egger

Der geplante Generationenpark mit Pumptrack auf der Allmend hinter der Stadthalle stösst im Dietiker Gemeinderat von links bis rechts auf viel Anklang. Entsprechend genehmigten die Parlamentarierinnen und Parlamentarier den Kreditantrag von 360'000 Franken an ihrer Sitzung vom Donnerstagabend einstimmig. Für die Stadt wird das Projekt aber etwas günstiger: Das kantonale Sportamt hat bereits einen Unterstützungsbeitrag von 63'000 Franken zugesichert.

Besonders schätzen die Parteien, dass das Parkprojekt es ermöglicht, einen Teil der beliebten Ausstellung (G)artenvielfalt für die Bevölkerung zu erhalten. Von einer grossen Aufwertung fürs Fondliquartier und gut investiertem Geld sprach denn auch Martin Steiner im Namen der SP/AL-Fraktion.

Parteien wollen Bewegung und Begegnung fördern

«Wir fördern gerne Anlagen, die Kinder und Jugendliche zu sportlicher Betätigung anregen», sagte Thomas Gartmann (SVP). Mit dem künftigen Park werde der Westen der Stadt für die Bevölkerung attraktiver und lade mehr Menschen dazu ein, ihre Freizeit in der Stadt zu verbringen. Die Mitte freue sich, dass der Stadtrat das Motto Begegnung und Bewegung so gut umsetze, sagte Martin Christen. «Die Gesamtkosten scheinen uns sehr angemessen.»

Christiane Ilg-Lutz (EVP) hob positiv hervor, dass der Pavillon der (G)artenvielfalt erhalten bleibt. Der Park werde «ein Ort zum Auftanken, Natur und Bewegung zu geniessen oder neue Menschen kennenzulernen», sagte sie.

«Wir freuen uns, dass aus dem Provisorium ein Providurium entsteht»,

sagte Sven Johannsen (GLP).

Leichte Bedenken wurden nur wegen der leidigen Themen Lärm, Abfall und Vandalismus geäussert. In der Geschäftsprüfungskommission (GPK) seien diese potenziellen Probleme diskutiert worden, sagte Martin Steiner (SP). Der Stadtrat habe sich gegenüber der GPK auf die guten Erfahrungen mit der Ausstellung berufen, aber wolle die Situation genau beobachten.

«Sinnvolle Aktivitäten sind auch Prävention»

Im vergangenen Winter wurde die Gartenausstellung wegen wiederholtem Vandalismus vorübergehend geschlossen. Der künftige Park biete aber viel weniger Angriffsfläche als die Ausstellung, sagt Infrastrukturvorstand Lucas Neff (Grüne) auf Anfrage. Der Generationenpark sei besser vergleichbar mit anderen Freiräumen wie der Nötzliwiese oder der Grunschen, auf denen die Stadt stets bemüht sei, Littering und Lärm einzudämmen.

Das offene Gelände der Allmend verbreite Geräusche sicher gut. Bereits jetzt herrsche dort immer wieder reger Betrieb und es komme vereinzelt zu Klagen und Interventionen. «Beim Skatepark auf der Kirchhalde bestanden im Vorfeld ähnliche Ängste», sagt Neff. «Aber bis auf wenige Einzelereignisse haben wir gute Erfahrungen gemacht. Sinnvolle Aktivitäten sind auch Prävention.»

Offener Park mit Nischen und 134 Meter Pumptrack

Als Kern der künftigen Anlage im westlichen Teil der Allmend ist ein chaussierter, offener Platz mit Tischen und Bänken geplant. Um den zentralen Platz sollen vier eher ruhige Parknischen Möglichkeiten zum Rückzug bieten. Bei der Umnutzung will die Stadt möglichst viele der bestehenden Gestaltungselemente und Bepflanzungen übernehmen.

Der Pumptrack entsteht auf gut 1000 Quadratmetern, davon werden 700 asphaltiert. Die etwa 134 Meter lange Hauptlinie der Strecke wird sich an vielen Orten berühren, damit unzählige Routenvarianten möglich sind. Im Frühling 2022 soll der Generationenpark entstehen.

Bald wird die Bevölkerung zur Nötzliwiese befragt

Auch der Nötzliwiese, die seit 2019 als Installationsplatz für die Limmattalbahn dient, steht eine Aufwertung bevor. Im angrenzenden Altbergquartier kündigt das Studio Dietikon seit einer Weile auf Plakaten an, dass bald ein Dialog mit der Bevölkerung gestartet wird, um die lokalen Bedürfnisse einzufangen.

Sie freue sich auf den ersten runden Tisch mit der Bevölkerung am 8. Dezember, sagte Kerstin Camenisch (SP) in ihrem Votum zu einer von ihr eingereichten Interpellation über die Wiese an der Limmat. Obwohl es etwas lange gedauert habe, habe die Stadt nun mit dem Einbezug der Bevölkerung einen guten Weg eingeschlagen, der so weitergeführt werden solle.