Dietikon Limmattalbahn-Baustelle: Unterführung Bunkerkreuzung öffnet im September

In der Badenerstrasse wird derzeit das Trassee für die Limmattalbahn gebaut. Severin Bigler Nach der Badenerstrasse bei der Bunkerkreuzung stehen grössere Arbeiten an: Dort wird die Strasse unterirdisch weitergeführt, damit die Limmattalbahn dereinst oberirdisch weiterfahren kann. Severin Bigler Bei der Unterführung setzen Bauarbeiter derzeit mit einer grossen Asphaltiermaschine 220 Grad heissen Gussbelag ein. Severin Bigler Neben dem Gussbelag und weiteren Belagsschichten fehlt auch noch der Lärmschutz an den Wänden. Severin Bigler Das Strassenwasser wird über Öffnungen im Boden in Rohre geleitet und an die Erdoberfläche befördert. Severin Bigler Dort fliesst dass Waser in ein natürliches Rückversickerungsbecken, wo es gereinigt wird und zurück ins Grundwasser fliesst. Die Becken befinden sich derzeit im Bau. Severin Bigler Die Unterführung bei der Mutschellenkreuzung wurde bereits Anfang April fertiggestellt. Severin Bigler Die Limmattalbahn verkehrt dort ab Ende 2022 oberirdisch vom Niderfeld herkommend über die Mutschellenstrasse. Severin Bigler Im Niderfeld hat es derzeit noch viel Landwirtschaft. Durch das zukünftige Siedlungsgebiet fährt dereinst auch die Limmattalbahn. Die Gleise wurden bereits verbaut. Das Trassee soll noch begrünt werden. Severin Bigler Die Limmattalbahn wird in Zukunft im Niderfeld halten. Die Haltestelle Niderfeld soll für die Austragung der Wissenschaftsausstellung Phänomena 2023 erstmals bedient werden. Severin Bigler

An der Dietiker Badenerstrasse bei der Bunkerkreuzung herrscht an diesem Freitag geschäftiges Treiben. Zahlreiche Fahrzeuge verkehren hier tagtäglich Richtung Dietikon. Rund 25 bis 30 Prozent davon gehören zum Durchgangsverkehr. Dieser Anteil soll künftig unterirdisch auf die Überland- und die Bernstrasse verlagert werden und somit den Ortskern umfahren. Dies im Rahmen des Baus der Limmattalbahn, die künftig von der Badenerstrasse ins geplante Siedlungsgebiet Niderfeld abzweigt.

Daniel Issler, Geschäftsführer und Gesamtprojektleiter der Limmattalbahn AG, betont bei einem Rundgang durch die Baustelle:

«Es handelt sich um eine Verkehrsverlagerung, nicht eine Verkehrsverdrängung.»

Insgesamt ändere sich am Verkehrsaufkommen Richtung Dietikon dadurch nichts. «Wir können jedoch die Leistungsfähigkeit der Badenerstrasse erhöhen und erhalten gleichzeitig mehr Platz für die Limmattalbahn.»

Diese wird dereinst von der Badenerstrasse herkommend bei der Bunkerkreuzung oberirdisch abzweigen und Richtung Niderfeld verkehren. Der motorisierte Verkehr hat dabei von Spreitenbach herkommend die Wahl, auf der Badenerstrasse weiter Richtung Zentrum zu fahren, oder aber durch die neue 360 Meter lange Unterführung auf die Überlandstrasse auszuweichen und den Ortskern zu umfahren.

Strassenwasser fliesst in künstliches Becken

Bei der Unterführung setzen Bauarbeiter derzeit mit einer grossen Asphaltiermaschine 220 Grad heissen Gussbelag ein. Neben dem Gussbelag und weiteren Belagsschichten fehlt auch noch der Lärmschutz an den Wänden. Das Strassenwasser wird dereinst über Öffnungen im Boden in Rohre fliessen und in ein natürliches Rückversickerungsbecken an der Oberfläche befördert. Dort wird das Wasser gefiltert und fliesst anschliessend wieder ins Grundwasser. Das Becken für die Unterführung bei der Bunkerkreuzung befindet sich derzeit ebenfalls noch im Bau.

«Die Arbeiten an der neuen Unterführung laufen nach Plan»,

sagt Martin Meier, Chefbauleiter von Los 6. Sowohl von den Kosten her als auch zeitlich sei man gut im Rahmen. Die Unterführung soll voraussichtlich ab 6. September befahrbar sein – vorerst jedoch aufgrund der oberirdischen Bauarbeiten einspurig und nur stadtauswärts. Das Regime beim Grosskreisel West werde bis März 2022 weitergeführt, so Meier. Die Fertigstellung der Bunkerkreuzung mitsamt Strassenarbeiten ist auf Mitte 2022 geplant.

Die zweite wegen der Limmattalbahn gebaute Unterführung, diejenige bei der Mutschellenkreuzung, wurde bereits Anfang April in Betrieb genommen. Die Limmattalbahn verkehrt dort ab Ende 2022 oberirdisch vom Niderfeld herkommend über die beziehungsweise oberhalb der Mutschellenstrasse. «Wie bei der Bunkerkreuzung war auch hier unser Gedanke, den Verkehr zu verlagern und die Leistungsfähigkeit der Strasse zu erhöhen», sagt Gesamtprojektleiter Issler.

Haltestelle Niderfeld soll bereits für Phänomena 2023 bedient werden

Derzeit dominieren noch Occasionshändler, Baracken und die Landwirtschaft das Niderfeld. Es soll dereinst rund 40 Hektaren an Wohn-, Gewerbe- und Grünflächen mit Raum für etwa 4000 Arbeitsplätze und 3000 Einwohner bieten. Derzeit laufen die Arbeiten am Gestaltungsplan. Die Limmattalbahn erhält zwei Haltestellen: Niderfeld und Maienweg. Die Gleise wurden bereits verbaut. Das Trassee muss noch begrünt werden.

Auch wenn die Limmattalbahn ab Ende 2022 durch das Niderfeld verkehren soll: Ein Halt macht noch wenig Sinn – eine Siedlung wird es dort bis dann nicht geben. Deshalb habe man eigentlich geplant gehabt, die Haltestelle Niderfeld vorerst nicht zu bedienen, sagt Gesamtprojektleiter Issler. Mit der Austragung der Wissenschaftsausstellung Phänomena 2023 auf dem Niderfeld habe sich die Situation jedoch wieder verändert. Rund eine Million Besucherinnen und Besucher werden erwartet. Issler sagt:

«Wir überlegen uns, die Haltestelle für die Dauer der Ausstellung nun doch zu bedienen.»