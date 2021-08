Dietikon «Das soll gefeiert werden?» – Herbstfest im Gedenken an den Limmatübergang der Franzosen vor 222 Jahren sorgt für Kritik Mit Musik, einem Markt und einer Delegation aus Frankreich soll beim Dietiker Herbstfest dem Sieg der Franzosen gegen die Russen und Österreicher 1799 in Dietikon gedacht werden. Für Leser Paul Meier ist das angesichts der Gräueltaten der französischen Truppen in der Schweiz unverständlich. Sven Hoti 12.08.2021, 04.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Napoleon Bonaparte und seine Truppen in der zweiten Schlacht um Zürich: Reproduktion des Ölgemäldes von François Bouchot aus dem Jahr 1837. Das Original hängt im Schloss Versailles. zVg/Ortsmuseum Dietikon

Nach coronabedingtem Ausfall im letzten Jahr findet der Herbstmarkt im Dietiker Zentrum am 25. September wieder statt. Das Datum ist nicht zufällig gewählt: Die Stadt baut den Herbstmarkt zusammen mit der Standortförderung zum Herbstfest aus. Grund ist der 222. Jahrestag des Limmatüberganges durch die französischen Truppen und deren Sieg über die Russen und Österreicher im Jahr 1799. Das Programm ist noch unvollständig. Bereits angekündigt ist neben dem regulären Herbstmarkt und Darbietungen der Stadt- und Stadtjugendmusik Dietikon auch der Besuch einer Delegation aus Frankreich.

Nicht zum Feiern aufgelegt ist hingegen Paul Meier. Der ehemalige Bergdietiker Gemeindeammann (FDP) hat kein Verständnis dafür, dass dieser 222. Jahrestag zum Anlass für ein Fest genommen wird. Mehr noch: Er verurteilt den Entscheid. «Die Besatzung durch die französischen Truppen im September 1799 war eine der dunkelsten Stunden Dietikons und das soll gefeiert werden?», schreibt er in einem E-Mail an die «Limmattaler Zeitung».

Meier fährt fort: «In Zürich müssen geschichtliche Beschriftungen von Gebäuden weg, nur weil sie jemandem in den falschen Hals kommen könnten, und die Standortförderung Dietikon feiert den General und seine Armee, die Dietikon geplündert, teilweise niedergebrannt, Frauen vergewaltigt und wohl auch ermordet hat und viele Gräueltaten mehr begangen hat. Das kann doch nicht sein.»

Kulturbeauftragte: «Es geht nicht darum, die Franzosen zu glorifizieren»

Die Dietiker Kulturbeauftragte, Irene Brioschi, verteidigt auf Anfrage den Frankreich-Bezug des Herbstfestes: «Auch wenn der Herbstmarkt unter dem Motto Frankreich steht, geht es nicht darum, den Sieg der Franzosen zu glorifizieren.» Brioschi führt aus:

«Wir wollen an diesem Datum zurückschauen, hinschauen und aufklären, was sich 1799 rund um Dietikon ereignet hat.»

Es handle sich beim Herbstfest also nicht um ein «Abfeiern» der Franzosen, sondern ein Aufarbeiten der Zeit, die für Dietikon einschneidend gewesen sei, schreibt die Kulturbeauftragte. «Bei der Aufarbeitung von Geschichte sollte es darum gehen, sich zu erinnern, nicht zu vergessen und die Lehren für eine gemeinsame friedliche Zukunft zu ziehen. Heutige Generationen anzuklagen und für historische Ereignisse verantwortlich zu machen, scheint dabei nicht zielführend zu sein.»

Die Geschichte solle am Herbstfest auf verschiedenen Wegen zugänglich gemacht werden. Etwa mit einer Schnitzeljagd zu einigen geschichtlich relevanten Orten in der Stadt, die derzeit mit einer Historikerin erarbeitet werde.

«Wir greifen auch die dunklen Seiten dieser Zeit auf»,

betont Brioschi. Sie verweist zudem darauf, dass schon bald das detaillierte Bühnenprogramm veröffentlicht werde. Geplant ist unter anderem der Besuch einer französischen Delegation. Auch mit der Gemeinde Unterengstringen, die alljährlich eine russische Delegation einlädt, sei man im Kontakt.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Im Jahr 1799 befanden sich die europäischen Grossmächte im zweiten Koalitionskrieg. Auf der einen Seite die revolutionären, von Napoleon angeführten Franzosen, auf der anderen ein Bündnis aus europäischen Monarchien. Am 25. September rutschte Dietikon für kurze Zeit ins Zentrum dieses Geschehens: Französische Truppen unter der Führung von André Masséna setzten mit Booten bei Dietikon über die Limmat nach Unterengstringen über, wo sie die dort lagernden Kosaken überraschten und in die Flucht schlugen. Damit schafften sie die Voraussetzung für ihren Sieg bei der zweiten Schlacht um Zürich.

In Unterengstringen wird alljährlich den 1000 bei der Schlacht gefallenen russischen Soldaten gedacht. Archivbild: Sandra Ardizzone

In Dietikon erinnert ein Gedenkstein nahe der Limmat an den Brückenschlag von 1799. Archivbild: Jürg Krebs

Das Ereignis hat dazu geführt, dass Napoleon die Stadt Dietikon auf dem Arc de Triomphe in Paris verewigte. In Dietikon erinnert der Masséna-Stein nahe der Limmat an die Schlacht. Und in Unterengstringen wird auf einer kleinen Anhöhe oberhalb des Klosters Fahr bei der Russenlinde alljährlich den 1000 gefallenen russischen Soldaten gedacht.

Was sagt der Historiker?

Neben der Stadt gedenkt auch das Ortsmuseum Dietikon dem 222. Jahrestag des Brückenschlages. Sie widmet dem geschichtsträchtigen Ereignis im September eine eigene Ausstellung. Dafür hatte sich der Historiker Sven Wahrenberger vom Ortsmuseum vertieft mit der Thematik auseinandergesetzt. Er bestätigt, was Meier bereits erwähnt hatte:

«Aus historischer Sicht ist es erklär- und nachweisbar, dass die Franzosen damals gefrevelt haben.»

So hätten etwa Übergriffe auf die hiesige Bevölkerung stattgefunden, Waren seien geplündert und Tiere getötet worden. Die Schweizer mussten Frondienst für die Franzosen leisten. Die Franzosen wiederum hatten es sich in den Wohnstuben der Schweizer gemütlich gemacht. Denn um ihre Truppen schneller verschieben zu können, hatten sie darauf verzichtet, Nachschub mit sich zu führen. «Die Franzosen hatten es darauf angelegt, sich mit Waren der Bevölkerung zu versorgen», sagt Wahrenberger.

Sven Wahrenberger ist Historiker und arbeitet im Ortsmuseum Dietikon. Chris Iseli

Die Landbevölkerung, die sich vom Einmarsch der Franzosen eine Besserung von den Verhältnissen unter der mittelalterlichen Grundherrschaft der Alten Eidgenossenschaft erhofft hatte, schuftete nun für die Franzosen. Historiker Wahrenberger sagt:

«Für die damalige Bevölkerung war es nicht der erhoffte Segen, sondern eher das Gegenteil.»

Vor allem die direkte Präsenz der französischen Truppen habe den Einwohnern zu schaffen gemacht.

Nichtsdestotrotz sei der Sieg der Franzosen ein historisch bedeutendes Ereignis für die Entwicklung der Eidgenossenschaft zur heutigen Schweiz gewesen, sagt Wahrenberger.

«Bereits 1803 hat Napoleon die Weichen dafür gestellt, was später die moderne Schweiz geworden ist.»

Vor dem Einfall der Franzosen hätten die 13 Alten Orte die Macht in der Eidgenossenschaft unter sich geteilt. «Es gab Asymmetrien im Machtgefälle. Mit den Franzosen hat sich das geändert.»

Die Ausstellung im Ortsmuseum erachtet Wahrenberger dann auch eher als Mahnmal denn als Zelebrierung oder Jubiläumsfeier. Sie solle auf das Ereignis, aber auch deren Schattenseiten aufmerksam machen.