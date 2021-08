Minigolf Berner Schwestern in Dietiker Mission: Sie bringen die Erfolge ins Limmattal Die Minigolferinnen Sabrina und Bettina Bürki haben an der Schweizer Meisterschaft Silber und Bronze gewonnen. Wieso die beiden Bernerinnen für den MC Mühlematt spielen – und trotzdem nicht in Dietikon wohnen (wollen). Sven Hoti 04.08.2021, 17.28 Uhr

Schwestern-Power: Bettina (links) und Sabrina Bürki im Trikot des MC Mühlematt auf der Minigolfanlage UPD Waldau in Bern. Chris Iseli

Auf der Minigolfanlage UPD Waldau im Berner Vorort Ostermundigen ist schon einiges los an diesem späten Montagnachmittag. Es sind Schulferien. Familien mit ihren Kindern und Freunden unterschiedlichen Alters schlagen hier Bälle über Rampen, um Kurven und durch Tunnel hindurch, in der Hoffnung, die jeweiligen Löcher der insgesamt 18 Bahnen zu treffen. Oft trainieren hier auch die beiden Schwestern Bettina und Sabrina Bürki – und das, obwohl sie eigentlich für den MC Mühlematt Dietikon in der Nationalliga B spielen.

Vor zwei Jahren sind sie dem Verein beigetreten. Die Minigolfanlage Mühlematt besuchten sie bisher allerdings nur selten. «Wir sind vielleicht zwei- oder dreimal im Jahr in Dietikon», sagt Sabrina Bürki. «Normalerweise trainieren wir dort, wo die Turniere stattfinden.» Und das ist an ganz verschiedenen Orten. Etwa im freiburgischen Chénens, wo Mitte Juli die Schweizer Meisterschaft im Einzel ausgetragen wurde. Die beiden Schwestern räumten dort die Silber- und Bronzemedaille ab.

Bettina und Sabrina Bürki mit ihren Bronze- und Silbermedaillen, die sie an der Schweizer Meisterschaft in Chénens gewonnen haben. Chris Iseli

Die Sportlerinnen hatten sich allerdings mehr erhofft. «Für mich war es verlorenes Gold gewesen», sagt Sabrina Bürki, welche die Silbermedaille gewonnen hatte. «Ich bin dennoch stolz, wieder einmal dabei gewesen zu sein und auf diesem Niveau einen Wettkampf gespielt zu haben.» Gar unzufrieden gibt sich Bronzegewinnerin Sabrina Bürki: «Für mich war es eher eine Enttäuschung. Es lag sicher daran, dass ich schon lange nicht mehr gespielt hatte.»

Ein Umzug nach Dietikon kommt nicht in Frage

Die Schwestern spielen Minigolf, seit sie acht und zehn Jahre alt waren. Den Anfang nahm ihre Karriere auf der Minigolfanlage eines Restaurants, wo ihre Mutter arbeitet. Dort formierte sich ein Klub, der die Mädchen sodann für ein Turnier anfragte. «So sind wir irgendwie hineingerutscht», erzählt die heute 32-jährige Sabrina Bürki. «Plötzlich waren wir im Klub, haben Schülermeisterschaften gespielt und wurden ins Nationalkader der Junioren aufgeboten. Jetzt spielen wir schon 20 Jahre.»

Dass die Bernerinnen vor zwei Jahren dem MC Mühlematt Dietikon beitraten, war eher der Alternativlosigkeit geschuldet. In der Schweiz gebe es nur wenige Teams, sagt Sabrina Bürki. Insgesamt braucht es vier Spielerinnen. In Dietikon hatte sich eine passende Konstellation für die Schwestern ergeben. Ausserdem kannten sie die Präsidentin bereits.

«Letztlich waren es die guten Leute, die uns zum Klub gebracht haben»,

sagt Sabrina Bürki.

Trotz ihrer Verbundenheit mit dem MC Mühlematt kommt für die beiden Schwestern ein Umzug nach Dietikon nicht in Frage. «Einerseits sind wir eingefleischte Bernerinnen», sagt die 30-jährige Bettina Bürki lachend. Andererseits seien sie viel zu wenig oft dort. Ein Abriss der Minigolfanlage, wie er seit geraumer Zeit geplant ist, würde sie dennoch stören, wie sie sagen. «Das wäre mega schlimm!», ruft Bettina Bürki aus. Es sei eine schöne Bahn, die dank des Weihers eine erholsame Wirkung habe, deren Bahnen sie aber auch immer wieder aufs Neue herausforderten. Bürki: «Es ist immer wieder schön, auf die Bahn zurückzukehren.»

Zukunft der Dietiker Minigolfanlage noch unklar Ob die Anlage des MC Mühlematt beim Marmoriweiher einem Neubau weichen wird, bleibt abzuwarten. Wie die Stadt Dietikon auf Anfrage erklärt, sei die Unterschutzstellung der kantonalen Denkmalpflege noch nicht definitiv. «Die Stadt Dietikon ist mit den Eigentümern in Kontakt, es sind noch keine Entscheide gefallen», schreibt Stadtschreiberin Claudia Winkler. Die kantonale Denkmalpflege hatte die über 50-jährige Minigolfanlage im Herbst 2019 als Denkmalschutzobjekt ins Inventar aufgenommen. Ein Baugesuch der Eigentümerin hatte zur Folge, dass die Denkmalpflege nun abklären muss, ob die Anlage definitiv unter Schutz gestellt oder wieder aus dem Inventar entlassen wird. Eine Unterschutzstellung würde das Bauvorhaben durchkreuzen. Die Primobilia AG aus Wallisellen plant, die Anlage abzureissen und darauf ein Mehrfamilienhaus mit neun Wohnungen zu bauen. Dafür hat sie laut eigenen Angaben bereits einen sechsstelligen Betrag investiert. Möglich wurde dies, weil der jetzige Betreiber der Anlage, Walter Wiederkehr, den bis 2027 geltenden Baurechtsvertrag im Einvernehmen mit der Eigentümerin per Herbst 2020 aufgelöst hatte. Die Minigolfanlage Mühlematt ist zurzeit abgesperrt. Florian Schmitz

Neben ihrer Minigolfkarriere, welche die Schwestern als Hobby bezeichnen, arbeitet Bettina Bürki noch als Malerin. Sabrina Bürki ist bei einer Bank tätig. Beide zu jeweils 100 Prozent. «Bei den Minigolfern arbeiten die meisten. Davon kann man nicht leben», erklärt Bettina Bürki. Für ihr Hobby müssen die beiden Schwestern also einen grossen Teil ihrer Freizeit und Ferien hergeben.

Während des vergangenen Jahres waren coronabedingt sämtliche Meisterschaften abgesagt worden. Und auch in diesem Jahr fielen viele Turniere aus. Nun geht es aber langsam wieder los für die Minigolferinnen. Bettina Bürki hat bereits am Wochenende ein Turnier in Deutschland, Sabrina Bürki eines auf der Anlage UPD Waldau. Und dann gibt es da noch dieses eine Ziel, das sich die Schwestern mit ihrem Beitritt zum MC Mühlematt gesetzt hatten: in die Nationalliga A aufzusteigen. «Das war uns wegen Corona leider verwehrt geblieben.»