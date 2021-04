Dietikon Die Unsicherheit ist gross: So geht es jetzt weiter im Gleis 21 Während der Secondhandverkauf boomt, stehen manche Veranstaltungen auf wackligen Beinen. Geschäftsführer Michael Minder erklärt die aktuelle Situation des Kulturhauses am Dietiker Bahnhof. Sven Hoti 29.04.2021, 14.20 Uhr

«Ein grosser Erfolg»: Der Secondhandladen im Gleis 21 lockt auch Besucher ausserhalb des üblichen Kundenkreises an. Archivbild: Liana Soliman (14. März 2021)

Mitte März erfand sich das Gleis 21 am Bahnhof Dietikon neu: Aus dem Kulturlokal wurde ein Secondhandladen. Es war ein Experimentieren mit neuem Geschäftsmodell. Nicht nur aus purer Neugier, sondern vor allem aus der Not heraus. Wie alle Kultur- und Gastrobetriebe in der Schweiz hat das Gleis 21 eine monatelange Schliessung wegen Corona hinter sich.

Nach über einem Monat Betrieb zeigt sich Geschäftsführer Michael Minder äusserst zufrieden mit dem Entscheid: «Wir sind positiv überrascht, der Secondhandverkauf ist ein grosser Erfolg.» Der Laden sei gut besucht, der Umsatz decke sogar die Personalkosten. Er fügt an:

«Besonders wichtig ist jedoch, dass wir wieder frequentiert werden – und zwar auch von Leuten, die das Gleis 21 sonst nicht besuchen.»

Das Gleis 21 müsse umdenken und handeln, hiess es, als der Entscheid gefällt wurde, einen Secondhandladen zu eröffnen. «Wir haben uns gefragt, was wir angesichts der momentanen Beschränkungen noch machen und wie uns die Leute unterstützen können», erklärte Minder damals gegenüber der «Limmattaler Zeitung».

Die Umstellung vom Kultur- und Gastronomiebetrieb in den Secondhandbetrieb erwies sich offenbar als kluger Schachzug. Man habe damit ein Format gefunden, das funktioniere, sagt der ehemalige Eventleiter beim Arche Brockenhaus in Zürich Altstetten. «Wir fühlen uns nun zusätzlich bestärkt in unserem Vorhaben mit dem Laden.» Der Secondhandverkauf soll nun «so lange wie möglich» weitergeführt werden.

Während der Secondhandladen boomt, ist noch offen, wie es mit den Kulturanlässen im Gleis 21 weitergeht. Mit der Öffnung der Restaurantterrassen vergangene Woche ist auch wieder die Durchführung von Veranstaltungen im kleinen Rahmen erlaubt. Für das Gleis 21 kam dieser Entscheid des Bundesrats überraschend. Der Restart für Veranstaltungen wurde in den Mai verschoben.

Allerdings ist nicht sicher, welche Events überhaupt durchgeführt werden können. Gemäss bundesrätlicher Verordnung dürfen die Veranstalter lediglich einen Drittel ihrer Besucherkapazität nutzen. Beim Gleis 21 wären das laut Geschäftsführer Minder noch 35 Personen. Das sei «ein bisschen wenig». Deshalb habe sich der Trägerverein dazu entschlossen, die Veranstaltungen bis Mitte Mai auszusetzen.

Für grössere Veranstaltungen müsste der Eventraum im hinteren Teil des Gleis 21 geräumt werden. Dort befindet sich momentan noch der Secondhandladen. Ein Plan sei, den Laden quasi als Kulisse für Events beizubehalten, sagt Geschäftsführer Minder. «Die Künstler sind begeistert vom Secondhandladen, wenn ich ihnen davon erzähle.»

Bleibt optimistisch: Michael Minder, Geschäftsführer des Gleis 21. Archivbild: Alex Spichale (19. August 2020)

Jetzt müsse man flexibel, aber auch vorsichtig bleiben, findet Minder. Er sei jedoch «guter Dinge», dass im Mai noch mindestens eine Veranstaltung stattfinden könne. Gemäss aktuellem Plan wäre das der Comedy-Abend vom Samstag, 22. Mai, mit dem Ostschweizer Komiker Kiko. Bei den zwei geplanten Konzerten vom 21. und 28. Mai (Otrava und Baspa Ricardo) gibt sich Minder noch etwas unsicher. Die Durchführung des Klezmer- und Ska-Punk-Konzerts könne er nicht versprechen.

Veranstaltungen soll es aber «auf jeden Fall» geben, in welcher Form, sei noch offen. Ein möglicher Lösungsansatz wäre, die Events nach draussen zu verlegen. Das sei bereits in Planung, sagt Minder.

Weniger Gäste als erwünscht im neuen Sitzcafé

Draussen verweilen können die Gäste des Gleis 21 aber bereits jetzt schon. Am Samstag öffnete nämlich die Terrasse des Bistros nach monatelanger Schliessung wieder – vorerst allerdings nur als Sitzcafé, Essen gibt es noch keines. Es zeigte sich aber, dass noch nicht alles so klappt wie gewünscht: «Die Abläufe waren noch nicht so durchdacht», gibt Minder zu.

Ein paar Gäste seien gekommen, wenn auch weniger als erwünscht, sagt der Geschäftsführer. Für ihn kam die Wiedereröffnung fast schon einer Neueröffnung gleich: «Ich war mir wegen des Secondhandladens gar nicht mehr bewusst, was das heisst, die Terrasse offen zu haben.» Im Unterschied zum bisherigen Take-away-Betrieb sei man den Gästen nun wieder etwas näher.

«Unsere Planung geht Richtung Öffnung»

Trotz Unsicherheiten hat Minder schon bis in den Sommer vorausgeplant. Für Ende Mai wolle er beim Gleis 21 eine Aussenküche mit Snacks vom Grill anbieten, erklärt er. Im Sommer ist ein EM-Garten mit Public Viewing der Fussballspiele geplant. Auch eine Sommerkonzertreihe soll stattfinden. «Unsere Planung geht Richtung Öffnung», erklärt Minder.

Für Minder und sein Gleis 21 waren die letzten Monate eine Zeit grosser Unsicherheit. Was nun, wenn sich die Situation doch nochmals deutlich verschärft? Wie geht es weiter mit der Kultur im Gleis 21?

«Momentan musst du alles nehmen, wie es kommt. Es nützt nichts, zu pessimistisch zu sein»,

antwortet der 41-Jährige. «Das Wichtige ist: Jetzt sind wir da, wir haben geöffnet und es hat Leute, die konsumieren. Das macht uns Freude. Und wer weiss: Vielleicht ist am Abend einfach mal ein Strassenmusiker bei uns, mal schauen. We go with the flow.»