Zwei Brüder wollen die kalabrische Küche in Dietikon zelebrieren

Dietikon «La Bella Vita» am Bahnhof: Zwei Brüder wollen die kalabrische Küche zelebrieren Vor kurzem hat der in Kalabrien aufgewachsene Vincenzo Pungitore ein italienisches Restaurant in Dietikon eröffnet. Sein Bruder Antonio ist als Pizzaiolo in der Küche tätig. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 06.01.2022, 17.47 Uhr

Eine Familienangelegenheit: Vincenzo Pungitore (rechts) ist Geschäftsführer im «La Bella Vita», sein Bruder Antonio Pizzaiolo. Florian Schmitz

Kalabrien ist in Dietikon fest verankert. Mit der Associazione Sanpietresi hat sich in der Stadt ein von ehemaligen Gastarbeitern aus San Pietro a Maida gegründeter Verein der kalabrischen Kultur verschrieben. Rund 1500 Menschen in Dietikon und Umgebung haben Wurzeln in dem kleinen italienischen Dorf. Seit diesem Herbst gibt es in der Stadt eine weitere Adresse, die sich der Region am südlichen Spitz Italiens verschrieben hat: Das Ristorante La Bella Vita am Bahnhof Dietikon. Dahinter stehen die Brüder Vincenzo und Antonio Pungitore, die in der Ortschaft Filadelfia nur wenige Kilometer südlich von San Pietro a Maida aufgewachsen sind.

Deshalb werde neben Pizza und Pasta auch den Secondi mit einer reichhaltigen Fischauswahl und diversen Fleischangeboten viel Aufmerksamkeit geschenkt, sagt Geschäftsführer Vincenzo Pungitore. Eine authentische Küche sei ihm wichtig. «Bei uns arbeiten auch fast nur Italienerinnen und Italiener», fügt er an. Sein Bruder Antonio ist für die Pizzas zuständig. Zudem bietet er Pinsa Romana an, die trendige Alternative zur Pizza. Die Zutaten dafür würden sie direkt aus Rom importieren, sagt Pungitore.

Von Schlieren über einen grossen Umweg nach Dietikon

Pungitore wurde in Schlieren geboren, als Sohn italienischer Eltern zog die Familie aber zurück in die Heimat Kalabrien, als er noch ein Baby war. Dort reifte seine Leidenschaft für gutes Essen und als junger Erwachsener begann er, zusammen mit seinem Bruder Caterings für kleinere Anlässe zu organisieren. Die Gastronomie sei schon immer sein Ding gewesen, erzählt der gelernte Elektriker. Ihm sei immer klar gewesen, dass er nie in die Fussstapfen seines Vaters, der eine Gartenbaufirma führt, treten wolle.

Vor acht Jahren zog der 30-Jährige aus Kalabrien wieder in die Schweiz und fand in Dietikon eine Wohnung. Fünf Jahre lang arbeitete er als Vertreter für den italienischen Käsehersteller Galbani. Als sein 22-jähriger Bruder Antonio, der inzwischen in Italien die Kochausbildung absolviert hatte, ebenfalls nach Dietikon kam, gründeten die beiden zusammen den Pizzakurier «La Bufala» in Brugg. Ein Jahr später verkauften sie das Lokal wieder, weil sie näher an ihrem Zuhause tätig sein wollten. So wurden sie auf das freie Gebäude aufmerksam, wo zuvor ein mexikanisches Lokal und ein Steakhaus ansässig waren. Es sei toll, zusammen mit dem Bruder ein Restaurant aufziehen zu können, sagt Pungitore. Mit ihrer Heimat sind beide eng verbunden geblieben. Im Sommer besuchen sie immer ihre Familie und lassen sich in Kalabrien kulinarisch immer wieder aufs Neue inspirieren.

Das «La Bella Vita» liegt an der Ecke Bahnhofstrasse/Bahnhofplatz. Das Areal rechts neben dem Lokal ist zurzeit noch abgesperrt, weil es als Installationsplatz für die Limmattalbahnbaustelle genutzt wird. Valentin Hehli / LTA

Vor dem Restaurant wird ein kleiner Park entstehen

Noch sieht es vor dem Restaurantgebäude, wo die Bahnhofstrasse auf den Bahnhofplatz trifft, etwas trist aus. Über den Winter wird das kleine Areal zwischen der Limmattalbahnhaltestelle, dem Areal der katholischen Kirche und dem Lokal noch als Installationsplatz für die Bahnbauarbeiten genutzt. Im kommenden Frühling wird vor Ort ein Park entstehen. Im Sommer könne man dann das mediterrane Flair der Terrasse umso mehr geniessen, sagt Pungitore. Mit der Inbetriebnahme der Limmattalbahn werden sich ab Dezember 2022 die Passantenströme um den Bahnhof in Richtung Restaurant verschieben. Das könnte auch für mehr Laufkundschaft sorgen, wie Pungitore sagt. Trotz Baustelle und fordernder Pandemiesituation sei das Restaurant aber verhältnismässig gut gestartet.

Nachdem Vincenzo und Antonio Pungitore sich zusammen den Traum ihres eigenen Restaurants verwirklicht haben, wollen sie sich nun in Dietikon etablieren. Er habe zwar enorm viel zu tun, um das Geschäft in Schwung zu bringen, sagt Vincenzo Pungitore. Aber die Gastronomie sei halt herausfordernd: «Das muss man im Blut haben», ergänzt er. Wer sein Lokal nicht mit viel Herzblut betreibe, solle es besser sein lassen.

