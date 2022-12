Zweite DietikON im Zeichen des Energiesparens

Dietikon Kunst im Zeichen des Energiesparens: Im Januar geht die zweite «DietikON» über die Bühne Ursprünglich waren 15 Lichtkunstwerke geplant. Doch weil derzeit alle zum Energiesparen angehalten sind, musste man sich für die Dietiker Kunstveranstaltung etwas anderes einfallen lassen. Auch der Neujahrsapéro wird neu organisiert. LiZ 10.12.2022, 05.00 Uhr

So etwas soll auch in Dietikon bewundert werden können: eine Feuerskulptur von Pialeto. zvg

Spektakuläre Feuerkunstwerke betrachten, mit dem Velo Kaffee zum Kochen bringen oder aus Elektroschrott Skulpturen schaffen? Wer sich dafür interessiert, kann vom 7. bis am 21. Januar die Dietiker Freiluft-Kunstausstellung «DietikON» besuchen. Die 2021 ins Leben gerufene Veranstaltung findet zum zweiten Mal statt und steht dieses Mal unter dem Motto «Energie durch Kunst – Kunst durch Energie».

Wie der Slogan anklingen lässt, hat die aktuelle Energiesituation Auswirkungen auf den Anlass. Um Energie zu sparen, werden «die ausgestellten Kunstwerke entweder energieunabhängig sein oder der benötigte Strom wird vor Ort produziert», wie die den Anlass durchführende Stadt Dietikon ankündigt. Von den 15 Lichtkunstwerken, die den Verantwortlichen ursprünglich vorschwebten, sah man dagegen ab.

Energiethemen bewusst machen

Inhaltlich knüpft die Schau auch immer wieder an Nachhaltigkeits- und Umweltthemen an. So möchte die Künstlerin Ariane Görens auf die negativen Folgen der Lichtverschmutzung aufmerksam machen und zeigen, dass man auch mit vorhandenen Ressourcen in spielerischer Weise umgehen kann. Sie bastelte mit Dietiker Schulklassen Nachtfalter aus Recyclingmaterial. Diese sollen an der bestehenden Strassenbeleuchtung rund um Markt- und Kirchplatz angebracht werden.

Sophia Berdelis, die mit einem Plan Lumière für die Stadt Zürich ein Beleuchtungskonzept erstellt hat, wird drei Lichtspaziergänge im Bezirkshauptort anbieten. Dabei will sie den Teilnehmenden zeigen, wie unterschiedlich der Stadtraum je nach Lichtverhältnis wirkt. Gemeinsam soll folgenden Fragen nachgegangen werden: Wie bewegen wir uns im Dunkeln? Wie viel Licht benötigt es, um sich sicher zu fühlen? Wie ist die Auswirkung der Lichtquellen auf die Natur?

Felix Bänteli möchte mit einem Workshop für Kinder ab acht Jahren Elektroschrott zu neuen Objekten formen. Denkbar sind Roboter, Schmuckstücke, Kunst und Musikinstrumente. Und zum Abschluss der Kunstausstellung kann man in die Pedalen treten und mit dem so erzeugten Strom einen Kaffee kochen. Oder damit eine Carrera-Bahn am Laufen halten. Angekündigt sind auch Kurzfilme des Vereins Trickfilm – aber Achtung: nur, solange der Strom reicht. Die Idee dahinter liegt auf der Hand: Die Teilnehmer sollen am eigenen Leib erfahren, wie viel Muskelkraft für den Betrieb von elektronischen Geräten nötig ist.

Pyros und Feuerskulptur

Aber auch Programmpunkte, die nichts mit Energie zu tun haben, sind geplant. Zum Beispiel Klangspaziergänge in den Abendstunden. Sie sollen Dietikon akustisch erlebbar machen, dies in Anlehnung an das Projekt «Ruheorte. Hörorte». Im Zentrum stehen dabei Fragen wie: Verändert sich die Wahrnehmung in den Abendstunden? Und gibt es andere Klangwelten, andere Geräusche am Abend als am Tag?

Und nicht zuletzt werden die Feuerkünstler des Pialeto-Duos Pia Gabriel und Leto Meyle den Auftakt mit einer Feuershow bestreiten. An der Vernissage vom 7. Januar findet auch der Neujahrsapéro statt. Er wurde neu organisiert und geht nun im Zentrum von Dietikon über die Bühne. Durch den neuen Standort und Zeitpunkt soll eine breite Bevölkerungsschicht angesprochen werden. Wie gewohnt wird es Stadtwein, eine musikalische Umrahmung und eine Neujahrsansprache geben.