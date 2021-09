Dietikon: Gemeinderäte sorgen sich wegen tiefer Impfquote

Dietikon Kommt der Impfbus? Gemeinderäte sorgen sich wegen tiefer Impfquote Peter Metzingen (FDP) und Silvan Fischbacher (SP) wollen vom Dietiker Stadtrat wissen, wie die Impfquote in Dietikon erhöht werden kann. Eine Möglichkeit dafür sieht Fischbacher im Einsatz eines Impfbusses. Sandro Zimmerli 01.09.2021, 09.28 Uhr

Ende August machte ein Impfbus in Geroldswil halt. Dort stiess das Angebot auf grosses Interesse. Severin Bigler

Die Impfquote in der Stadt Dietikon ist tief. Viel zu tief, findet FDP-Gemeinderat Peter Metzinger. «Dietikon hat mit rund 43 Prozent eine viel zu tiefe Impfquote gegen SARS-CoV-2», schreibt er in seiner kürzlich eingereichten Kleinen Anfrage. Vom Stadtrat will er deshalb wissen, wie dieser die ungeimpfte Bevölkerung für eine Impfung motivieren will. Zudem interessiert ihn, was der Stadtrat plane, um diejenigen Teile der Bevölkerung zu schützen, die sich nicht impfen lassen können aus gesundheitlichen Gründen oder weil sie zu jung sind.