Dietikon Klarinette, Schlagzeug oder Akkordeon? Instrumentenkarussell erleichtert Kindern die Entscheidung Die Musikschule Dietikon bietet dieses Semester erstmals ein Instrumentenkarussell an, wo Kinder verschiedene Instrumente ausprobieren dürfen. Eltern sehen es als Gelegenheit, auch unbekanntere Instrumente kennen zu lernen. Virginia Kamm 29.11.2022, 05.00 Uhr

Saxofonlehrerin Silvia Mazzolini, Schülerin Irene Martin Fernandez und Schulleiterin Daniela Jordi-Körte bringen den Kindern das Saxofon und die Klarinette näher. Andrea Zahler

«Wer weiss, was das für ein Instrument ist?», fragt Daniela Jordi-Körte, musikalisch-pädagogische Leiterin der Musikschule Dietikon, in die Runde. Ein Junge meldet sich und sagt: «Eine Flöte!», wofür er einige Lacher erntet. Das Instrument in Jordi-Körtes Händen ist keine Flöte, sondern eine Klarinette. Im Rahmen des Instrumentenkarussells, das dieses Semester zum ersten Mal stattfindet, lernen die rund elf Kinder der ersten bis dritten Klasse in zehn Lektionen verschiedene Instrumente kennen.

Ziel des Instrumentenkarussells ist es, den Kindern die Entscheidung für ein Instrument zu erleichtern. Dafür kommen Fachlehrpersonen und teilweise auch Musikschülerinnen oder -schüler vorbei und stellen den Kindern ihr Instrument vor. «Wir haben schon Blechblasinstrumente, die Gitarre, die Blockflöte, Streichinstrumente und das Schlagzeug kennen gelernt», sagt Jordi-Körte. In den nächsten Wochen kommen das Klavier, Keyboard und Akkordeon, die Querflöte und das Fagott hinzu.

Die richtige Technik zu finden ist gar nicht so einfach

Nach der Vorstellung der Klarinette begeistert Saxofonlehrerin Silvia Mazzolini die Kinder mit der Titelmelodie von «Pink Panther». Danach erklärt sie den Schülerinnen und Schülern, wieso auch das Saxofon zu den Holzblasinstrumenten gehört: «Das Blättchen, das man auf das Saxofon-Mundstück spannt, ist normalerweise aus Holz oder Bambus», sagt sie.

Schon bald verteilen sich die Kinder auf vier Posten, wo sie die Instrumente auf spielerische Weise ausprobieren dürfen. Bei Jordi-Körte, die auch für die Organisation des Instrumentenkarussells verantwortlich ist, lernen sie, wie man richtig in die Klarinette bläst, und Mazzolini hilft ihnen, einen Ton auf dem Saxofon herauszubringen.

Saxofonschülerin Irene Martin Fernandez übt mit den Kindern an der Atmung und dem Blasen. «Du musst auf das Blättchen beissen, aber nicht zu fest», sagt sie. Oder: «Versuch mal, die Backen aufzublasen, sodass mehr Luft rauskommt.» Gar nicht so einfach. Beim vierten Posten bringen die Kinder mit der eigenen Luft einen Pingpongball in Bewegung oder halten mit Blasen ein Blatt Papier möglichst lange an der Wand.

Das Instrumentenkarussell richtet sich an Erst- bis Drittklasskinder. Andrea Zahler Silvia Mazzolini gibt den Kindern die Freude am Saxofon weiter. Andrea Zahler Bei Daniela Jordi-Körte lernen die Kinder, wie man richtig in die Klarinette bläst. Andrea Zahler Ziel des Instrumentenkarussells ist, den Schülerinnen und Schülern die Entscheidung für ein Instrument zu erleichtern. Andrea Zahler Bei einem der Posten müssen die Kinder einen Pingpongball mit der eigenen Luft in Bewegung bringen. Andrea Zahler Die Schulleiterin zieht eine positive Zwischenbilanz. Andrea Zahler Wegen der vielen Anmeldungen für das Instrumentenkarussell musste die Musikschule Dietikon zwei Gruppen bilden. Andrea Zahler Es ist das erste Mal, dass das Instrumentenkarussell in Dietikon stattfindet. Andrea Zahler Noch bis am 30. November kann man sich für den Unterricht an der Musikschule Dietikon im nächsten Semester anmelden. Andrea Zahler

«Wir wollen den Kindern spielerisch einen Eindruck der verschiedenen Instrumente vermitteln», sagt Jordi-Körte. Es sei wichtig, den Schülerinnen und Schülern Zeit für den Entscheidungsprozess zu geben und sie ausprobieren zu lassen. Vor allem von den Eltern seien positive Rückmeldungen eingegangen. «Das Instrumentenkarussell wird als gute Gelegenheit wahrgenommen, vor allem die etwas unbekannteren Instrumente kennen zu lernen», sagt sie. Die Schulleiterin zieht ebenfalls eine positive Zwischenbilanz: «Wir haben so viele Anmeldungen für das Karussell erhalten, dass wir zwei Gruppen bilden mussten.»

Viele der Schülerinnen und Schüler können sich noch nicht auf ein Lieblingsinstrument festlegen. Ein Junge sagt:

«Mir haben viele Instrumente sehr gut gefallen.»

Ein anderer hat sich vor allem von der Gitarre und dem Schlagzeug begeistern lassen. Noch bis am 30. November kann man sich für den Musikunterricht im nächsten Semester anmelden.