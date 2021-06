Dietikon Stadtrat will vorerst keine Spenden-Regeln – er will abwarten, was der Kanton macht Die Dietiker Gemeinderätin Kerstin Camenisch (SP) forderte, dass die lokale Partei- und Kampagnenfinanzierung künftig offengelegt wird. Dem Stadtrat ist eine Lösung auf Gemeindeebene zu teuer, zu aufwendig und zu voreilig. Lydia Lippuner 30.06.2021, 04.00 Uhr

Spenden für die Politik dürfen weiter anonym bleiben: Der Dietiker Stadtrat lehnt ein Postulat für eine transparente Politikfinanzierung ab.

Bild: Gaetan Bally

Obwohl Widerstand auf offizieller politischer Ebene ausblieb, sorgten anonyme Plakate gegen die Sanierung der Dietiker Zehntenscheune im vergangenen Herbst für Aufsehen. Geht es nach dem Dietiker Stadtrat, sollen solche Aktionen lokal auch weiterhin möglich sein. Denn er lehnt ein Postulat ab, in dem SP-Gemeinderätin Kerstin Camenisch forderte, dass die Finanzierung der kommunalen Politik transparenter wird. Sie regte an, dass in Dietikon die Herkunft von Spenden für Kampagnen für Wahlen oder Abstimmungen offengelegt werden müssen und anonyme Spenden verboten werden – analog zu einer neuen Regelung in der Stadt Bern. «Wir müssen wissen, wer in unsere Meinungsbildung investiert», sagt Camenisch auf Anfrage.

Der Stadtrat gewichtet die zusätzlichen Kosten und Ressourcen, die eine Umsetzung bedingen würde, allerdings höher als die dadurch gewonnene Transparenz. «Der Mehraufwand für die Stadtverwaltung bedingte zwingend eine Erhöhung der Personalressourcen», schreibt er in seiner Postulatsantwort. Auch für alle Beteiligten, darunter die Kandidatinnen und Kandidaten für ein öffentliches Amt, sei der Zusatzaufwand nicht zu unterschätzen. «Ob dies letztlich zu einer Stärkung der Demokratie im Sinne einer vermehrten aktiven Mitwirkung führt, kann zumindest hinterfragt werden», schreibt der Stadtrat weiter. «Zumal ein finanzieller Ausgleich des Mehraufwandes durch die Gemeinde kaum in Frage kommt.»

Vorschrift alleine ist laut Stadtrat noch nicht viel wert

Zudem sei es schwer, eine Regelung, wie sie seit letztem Jahr in Bern gelte, zu überprüfen. So hätten die Situation in der Bundesstadt und die bereits bestehenden kantonalen Vorschriften gezeigt, dass die detaillierten Reglemente zwar eine gewisse Transparenz bewirkten, «aber letztlich schwierige Abgrenzungen und nicht zuletzt auch erhebliche administrative Aufwände verursachen».

Mit der Vorschrift an sich sei es ja nicht getan; die entsprechenden Informationen müssten von der Gemeinde erfasst, publiziert, eingeschätzt, kontrolliert und allenfalls sanktioniert werden. Dabei würde die Busse in Höhe von maximal 500 Franken laut Stadtrat zwar wohl einzelne, auf Unterstützung angewiesene Kandidatinnen und Kandidaten treffen, aber gewichtige Organisationen kaum beeindrucken. Für den Stadtrat ist das 2018 in Kraft getretene, kantonale Gemeindegesetz ein besserer Weg, ohne viel Zusatzaufwand mehr Transparenz zu schaffen. Denn dieses sieht vor, Parlaments- und Behördenmitglieder ihre Interessenbindungen offenlegen müssen.

Dietikon hätte eine Vorreiterrolle übernehmen können

Kerstin Camenisch ist enttäuscht über die Abschlägige Antwort des Stadtrats. Nun hofft sie auf eine Lösung auf Kantons- oder Bundesebene. Bild: Sophie Stieger

Camenisch ist enttäuscht von der abschlägigen Antwort des Stadtrats: «Ich bezweifle, dass der Mehraufwand wirklich so gross wäre. Durch eine Offenlegung der Finanzierung hätten wir einen starken Beitrag zur Stärkung unserer Demokratie geleistet. Dabei hätte Dietikon als Vorreiter ein starkes Signal setzen können.» Ganz unerwartet sei die Position des Stadtrats aber nicht gewesen. Sie habe bereits im Vorfeld gemerkt, dass viele Gemeinderäte dem Anliegen skeptisch gegenüberstehen.

Auch wenn Camenisch mit der momentanen Situation unzufrieden ist, geht sie nicht von einer generellen Schieflage in der Dietiker Politfinanzierung aus. Aber auch bei verhältnismässig kleinen Beträgen sei es wichtig zu wissen, woher das Geld für die Kampagnen und Parteien komme, insistiert sie. Als Beispiel nennt sie die Abstimmung zum CO 2 -Gesetz. Wenn dabei Erdölunternehmen dahinterstünden, habe man ein anderes Bild von den Plakaten, sagt sie. Laut Camenisch wäre es sinnvoll, Spenden ab 2000 Franken öffentlich zu machen. So könne die Spreu vom Weizen getrennt werden. «Man hätte über den passenden Wert für Dietikon diskutieren können», relativiert sie.

Dietiker Stadtrat wartet auf die Regelung des Kantons

Das Thema ist politisch in Dietikon aber nur vorläufig vom Tisch. Denn die Dietiker SP-Kantonsrätin Rosmarie Joss reichte im vergangenen November ihre zweite parlamentarische Initiative im Kantonsrat zur Transparenz in der Politikfinanzierung ein. Sie sagt:

«Die Initiative wird wohl kurz nach den Sommerferien behandelt.»

Den Vorstoss von Joss hatten auch Politikerinnen und Politiker von AL, Grünen, GLP und EVP unterzeichnet. Diese Parteien halten zusammen mit der SP 93 von 180 Kantonsratssitzen, bilden also eine knappe Mehrheit. Darum rechnet Joss damit, dass ihre parlamentarische Initiative angenommen und in der Kommission behandelt wird. Trotzdem findet sie es schade, dass der Dietiker Stadtrat laut seiner Antwort nun auf den Kanton warten will, statt auf kommunaler Ebene eine Regelung zu erstellen: «Eine eigene Vorschrift wäre durchaus sinnvoll, da die Schwelle bei den Spenden in Dietikon geringer sein sollte als in Zürich.»