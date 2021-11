Keine Tests an Schulen: Stadtrat Dietikon sieht keinen Bedarf

Dietikon «Kein Handlungsbedarf»: Schulen verzichten auf regelmässige Coronatests – Lehrer und Gemeinderat übt Kritik Gemeinderat Beat Hess (Grüne) wollte Mitte September vom Dietiker Stadtrat wissen, wie es an den Schule bezüglich Massentests aussieht. Nun liegt eine Antwort vor – diese birgt einige Überraschungen. Larissa Gassmann Jetzt kommentieren 30.11.2021, 05.00 Uhr

In Dietikon derzeit kein Thema: Eine Schülerin führt einen PCR-Test mittels Speichelprobe durch. (Symbolbild) Severin Bigler

Geht es nach dem Dietiker Stadtrat, dann besteht bezüglich repetitiven Tests oder weiteren Coronamassnahme in den ansässigen Schulen «kein wirklicher Handlungsbedarf». So sei das Risiko einer Ansteckung eher klein. «Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Schule grundsätzlich ein Hotspot ist», so der Stadtrat. Das alles schreibt er in seiner Antwort auf eine Kleine Anfrage von Gemeinderat Beat Hess (Grüne). Dieser wollte Mitte September unter anderem wissen, warum in Dietiker Schulen auf eine Maskenpflicht und auf regelmässiges Testen verzichtet wird.

Gemäss Stadtrat kamen so bis zu den Herbstferien keine freiwilligen Massentests zum Einsatz. Durchgeführt wurden diese danach denn auch bloss während dreier Wochen – dies, um eine allfällige Ansteckung durch Ferienrückkehrer zu verhindern. In Dietikon war und sei die Schule nicht Treiber der Pandemie, hält Schulvorsteher Reto Siegrist (Mitte) dabei auf Anfrage fest. So sei die aktuell gemessene Positivitätsrate tiefer als der Schweizer Durchschnitt. Wie Siegrist mitteilt, lag diese nach den Herbstferien bei 0,25 bis 0,45 Prozent. Heisst: Von etwa 2500 Kinder und Jugendlichen waren 6 bis 11 betroffen, «was wir als sehr tiefe Zahl erachten», sagt er.

Es gebe auch deutschsprachige Eltern, «welche ein Testen vehement verweigern»

Da die Tests auf Freiwilligkeit basieren, haben allerdings längst nicht alle mitgemacht. Durchschnittlich hätten so bloss 80 Prozent der Eltern ihr Einverständnis dafür gegeben. Diese Zahl variiere je nach Schulhaus und Klasse – zum Teil hätten sich gar nur die Hälfte der Schülerinnen und Schüler nach den Herbstferien testen lassen. «So verkommen gewisse Klassenresultate zur Farce», sagt Siegrist. Weil die Aussagekraft der Tests somit beeinträchtigt ist, sei eine Güterabwägung vorzunehmen.

So hält denn auch der Stadtrat fest, dass der Grund für den Verzicht die Erfahrung an anderen Schulen sei. Beim freiwilligen Testen sei kantonsweit eine Verweigerungsquote von 30 Prozent vorhanden, «womit das repetitive Testen trotz Mehraufwand nicht wirklich zielführend ist». Gleichzeitig werde «die Ausgangslage einer Klasse nicht verbessert». Obwohl fremdsprachige Eltern jeweils zusätzlich kontaktiert wurden, sei festzustellen, dass die Verweigerung nicht einer bestimmten Sprachgruppe zugeordnet werden kann. «Im Gegenteil sind öfters auch deutschsprachige Eltern zu finden, welche ein Testen vehement verweigern», so der Stadtrat.

Wer nicht testen will, wird von der Schule gewiesen

Deutlich anders sieht es bei den Ausbruchstests aus. Diesen können sich Schülerinnen und Schüler nicht entziehen, ohne eine Quarantäne in Kauf zu nehmen. Denn: Wer sich nicht testen lassen will oder kann, darf für 10 Tage von der Schule gewiesen werden. Verordnet wird diese Testform durch das Contact-Tracing-Team, sobald gehäufte Fälle in einer Klasse auftreten. Bis heute war das einmal in der Schuleinheit Zentral und zweimal in der Schuleinheit Fondli der Fall – bei Letztgenannter zwischen Sport- und Frühlingsferien und Anfang September. In Quarantäne mussten zuletzt drei Klassen, wobei 15 Schüler ohne Symptome positiv getestet wurden. Bei einem Total von 518 Schülern machte dies drei Prozent aus.

Aktuell wird nun nicht mehr getestet. Das Tragen einer Maske wird laut Siegrist Erwachsenen grundsätzlich empfohlen – eine Pflicht für alle Schülerinnen und Schüler ab der 4. Primarschulklasse gilt laut Kantonsbeschluss aber erst wieder ab diesem Mittwoch. Wie Beat Hess auf Anfrage schreibt, wurde sein Vorstoss aus seiner Sicht genügend beantwortet. «Es dünkt mich aber, dass die Schule wenig proaktiv handelt und jeweils das im Moment Nötigste macht», so Hess.

Interessiert hätte Hess, der selbst Lehrer ist, die Stimmung aus der Lehrerschaft. «Etwas blauäugig» nennt er zudem die Antwort zu den Ansteckungen via Schule. So kenne er Beispiele, bei denen Eltern oder Grosseltern infiziert wurden. Er sei daher der Meinung, «dass diesem Verbreitungsweg doch genügend Beachtung geschenkt werden sollte.»

