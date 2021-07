Stadt Dietikon hat kaum Einfluss auf private Spielplätze

Dietikon Kaum Einfluss auf private Spielplätze: «Ich hoffe, der Stadtrat hat gemerkt, dass ein Problem besteht» Der Dietiker Stadtrat erklärt, wieso Privaten kaum Vorgaben für die Gestaltung von Spielplätzen gemacht werden können. Für AL-Gemeinderat Ernst Joss, der die Spielplatzsituation in Dietikon verbessern will, ist das Thema mit der stadträtlichen Antwort auf seinen Vorstoss noch nicht erledigt. Er würde eine stärkere Zusammenarbeit mit Privaten begrüssen. Florian Schmitz 08.07.2021, 05.06 Uhr

Die Freizeitanlage Chrüzacher gehört für AL-Gemeinderat Ernst Joss zu den vorbildlichen Spielplätzen in Dietikon. Ruedi Burkart

Aus Sicht des Dietikers Ernst Joss hinkt Dietikon der Nachbarstadt in Sachen Spielplätze hinterher. Nicht nur verfügt Schlieren seit 2016 über ein eigenes Spielplatzkonzept, auf Basis dessen seither diverse Spielplätze aufgewertet wurden. Auch sein Enkelkind habe mittlerweile seinen Lieblingsspielplatz in der Nachbarstadt, wie er kürzlich der «Limmattaler Zeitung» erzählte. Deshalb erkundigte sich AL-Gemeinderat Joss mit einer kleinen Anfrage beim Stadtrat, wie die Qualität privater Spielplätze erhöht werden könne.

Dieser schreibt in seiner nun veröffentlichten Antwort:

«Im beschränkten Mass könnten für private Spielplätze vermehrt Vorschriften zur Gestaltung gemacht werden.»

Die Bauordnung ermögliche ergänzende Bestimmungen zu Spiel- und Ruheflächen. In Dietikon sei dies etwa mit festgelegten Mindestflächen der Fall. Auch ein Passus wie «Die Spiel- und Ruheflächen müssen zweckmässig ausgestattet und ausgerüstet sein» sei möglich, erwähnt der Stadtrat als Beispiel. Der städtische Einfluss sei aber sehr begrenzt. Denn letztlich hänge die Benutzung von Kinderspielplätzen vom privaten Bedarf der Liegenschaftsbewohnerinnen und -bewohnern ab.

Keine spezifischen Vorgaben für Spielplätze möglich

Das Planungs- und Baugesetz gibt zwar grundsätzlich vor, dass beim Bau von Mehrfamilienhäusern auch verkehrssichere Flächen zwischen den Gebäuden zu erstellen seien, wie der Stadtrat erklärt. Diese Freiflächen können abhängig von der Zweckbestimmung der Gebäude und ihrer Bewohner entweder als Kinderspielplätze, Freizeit- und Pflanzengärten oder als Ruheflächen ausgestaltet werden. Aber es existieren keine über die Zweckbestimmung hinausgehenden, baurechtlichen Gestaltungs- oder Ausstattungsvorschriften zu Spiel- und Ruheflächen.

Zur Ausrüstung von Kinderspielplätzen bestehen zwar Richtlinien und Anregungen, heisst es weiter. Spezifische Bestimmungen wie die Vorgabe, dass jeder Spielplatz eine Schaukel enthalten müsse, seien allerdings unzulässig. Bei Arealüberbauungen sowie bei Gestaltungsplänen bestünden schon heute erhöhte Anforderungen an den Umschwung sowie dessen Ausrüstung und Ausstattung, ergänzt der Stadtrat.

So viele baurechtliche Missstände musste die Baupolizei in den vergangenen Jahr durchsetzen.

«Ich hoffe, der Stadtrat hat gemerkt, dass ein Problem besteht», sagt Joss auf Anfrage. Die stadträtliche Antwort sei gespickt mit äusserst allgemein formulierten Gesetzesbezügen: «Das kann sehr viel oder auch gar nichts heissen.» Klar werde vor allem, dass für private Spielplätze nur wenig Vorschriften bestehen. Auch auf das zunehmende Littering auf privaten Spielplätzen sei er angesprochen worden. Dieses Problem müsse ebenfalls verbessert werden, dürfe aber nicht zu einem eingeschränkten Spielplatzangebot führen.

Auf seine Frage hin, wie die Stadt die Einhaltung von Bauvorschriften auf privaten Spielplätzen auch Jahre nach dem Bau noch sicherstelle, antwortete der Stadtrat, dass die Baupolizei nicht von selbst aktiv werde, sondern nur auf Hinweise aus der Bevölkerung reagiere. Mittels Begehungen würden Vorwürfe geprüft und bei Nichtbefolgen gesetzlich durchgesetzt. So wurden 2017 insgesamt 33 Aufforderungen zur Beseitigung von baurechtlichen Missständen versandt, 2020 waren es noch 21. Wie viele davon Spielplätze betreffen, wird allerdings nicht ausgewiesen.

Viele kleine Verbesserungen statt einzelne Leuchttürme

Für Joss steht fest, dass die Spielplatzthematik systematisch angegangen werden müsste. Statt einen Fokus auf wenige Leuchttürme wie den neuen Drachenspielplatz an der Birmensdorferstrasse oder den Pumptrack auf dem Rapidplatz wünscht er sich flächendeckende Verbesserungen. Im Gjuchquartier beispielsweise sehe er wegen dem begrenzten Angebot besonders viele Kinder auf den Strassen spielen. Im Rahmen des Gjuch-Kindergartenneubaus wird zwar der Spielplatz auf der Lozziwiese aufgewertet – im Herbst wird er wieder eröffnet. Nichtsdestotrotz hofft Joss darauf, dass das Studio Dietikon bei der anstehenden Freiraumaufwertung auch Spielmöglichkeiten für Kinder priorisiert.

Joss ist überzeugt, dass mit kleineren Verbesserungen an gewissen Orten viel erreicht werden könne. Gerade Angebote für die Jüngsten wie Babyschaukeln seien in Dietikon Mangelware, findet er. Nachdem der Gemeinderat seiner Forderung nach einem Spielplatzkonzept im Dezember 2020 eine Abfuhr erteilte, sei er aber noch nicht sicher, wie er das Thema weiter einbringen will:

«Es ist auf jeden Fall noch nicht erledigt.»

Ein gutes Spielplatznetz in Dietikon sei auf jeden Fall auch auf die privaten Angebote angewiesen. Deshalb wollte Joss vom Stadtrat auch wissen, ob diejenigen privaten Spielplätze, die aktuell nur der jeweiligen Bewohnerschaft vorenthalten sind, für alle Familien zugänglich gemacht werden können. Das sei wegen der baurechtlichen Bestimmungen nicht möglich und würde einen Eingriff in die Eigentumsrechte darstellen, erwidert der Stadtrat.

Allenfalls wäre ein öffentliches Zutrittsrecht auf freiwilliger Basis möglich, wenn die Stadt die Haftung sowie den Unterhalt des Spielplatzes übernehmen würde, heisst es weiter. Dabei müssten aber potenzielle Probleme wie mögliche Nachtruhestörungen gelöst werden. Diesen Ansatz würde Joss begrüssen: «Diese Zusammenarbeit mit Privaten wäre im Prinzip eine gute Sache.»