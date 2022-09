Dietikon Kaum aufgestellt, ist der Billettautomat der Limmattalbahn schon zerstört – nur 2 von 27 Haltestellen sind videoüberwacht Bei der Dietiker Haltestelle Maienweg wurde der Touchscreen beschädigt. Die Bahn-Betreiberin AVA erstattet Anzeige gegen Unbekannt. Überwachungskameras fehlen bei der Limmattalbahn. Beim Bremgarten-Bähnli sind hingegen fast alle Haltestellen überwacht. Warum? David Egger Jetzt kommentieren 16.09.2022, 17.00 Uhr

Es lässt sich nicht mit letzter Sicherheit sagen, ob es Vandalismus war. Aber es sieht sehr danach aus. Der zerstörte Touchscreen des Billettautomaten bei der Limmattalbahn-Haltestelle Maienweg im Dietiker Niderfeld deutet auf rohe Gewalt hin. So wird hier niemand ein Billett lösen können, wenn ab 11. Dezember die Limmattalbahn zwischen Zürich Altstetten und Killwangen-Spreitenbach fährt.

Die Zerstörung ist der «Limmattaler Zeitung» am Donnerstagabend aufgefallen – am Rande der Segnung des wegen der Limmattalbahn versetzten Wegkreuzes an der Überlandstrasse.

Die Limmattalbahn AG beziehungsweise deren Gesamtprojektleiter Daniel Issler hat durch einen Hinweis der «Limmattaler Zeitung» vom kaputten Bildschirm erfahren. Er meldete es am Freitagmorgen der Aargau Verkehr AG (AVA), die die Limmattalbahn betreiben wird und derzeit fleissig Probefahrten durchführt. Die AVA ist Eigentümerin des Billettautomaten. Sie schaltet nun laut Issler die Polizei ein und erstattet Anzeige gegen Unbekannt.

Voraussichtlich zahlt die Versicherung

Den Schaden – also die Kosten eines neuen Touchscreens – berappen wird voraussichtlich die Versicherung der AVA. Die Versicherung könnte sodann das Geld von der Täterin oder dem Täter zurückfordern, falls die Polizei jemanden schnappt. Ein solcher Fang wäre für die Polizei einfacher, wenn die Haltestelle Maienweg videoüberwacht wäre. Doch das ist sie nicht. Warum eigentlich?

«Gemäss den Vorgaben der Bestellerkantone»

Daniel Issler von der Limmattalbahn AG, die für den Bau der Bahnanlagen zuständig ist, erklärt: «Gemäss den Vorgaben der Bestellerkantone Zürich und Aargau wurden an den meisten Haltestellen keine Kameras installiert. Wir haben aber alle Haltestellen so gebaut, dass man sie auch im Nachhinein gut mit Kameras nachrüsten kann.»

Dass die Kantone die Haltestellen nicht zur Big-Brother-Zone machen wollten, könnte eine politische Angelegenheit sein. Es dürfte nicht zuletzt mit den Kosten zu tun haben.

Bei der Bremgarten-Bahn sind 17 von 20 Haltestellen videoüberwacht

Total zählt die Limmattalbahn 27 Haltestellen. Diese stehen alle schon. Laut Issler sind nur zwei davon videoüberwacht. Zum Vergleich: Von den 20 Haltestellen der Bremgarten-Dietikon-Bahn (BDB) sind laut der Betreiberin AVA 17 videoüberwacht – seit 2018 auch die Haltestelle Erdmannlistein im Wald zwischen Bremgarten und Wohlen. Nur drei BDB-Halte­stellen haben keine Kamera, zwei davon stehen in Dietikon und eine in Zufikon.

Es gibt in Sachen Kameras also einen grossen Unterschied zwischen der urbanen Limmattalbahn und der Feld-Wald-­Wiesen-Bahn BDB. Das könnte noch zu Diskussionen führen.

Zurück zum Billettautomaten bei der Haltestelle Maienweg in Dietikon. Dieser war nigelnagelneu.

«Die AVA hat die Billettautomaten in der zweiten Hälfte des Monats August installiert»,

sagt Issler von der Limmattalbahn AG, die die Haltestelle mit den Anschlüssen so gebaut hat, dass die AVA nur noch die Billettautomaten und einfügen und anschliessen musste.

Wichtig ist, dass die Automaten ab Dezember funktionieren. Aber dass jener beim Maienweg schon kaputt ist, verursacht Zusatzaufwände, auf die man gut verzichten könnte.

Der Färberhüslitunnel ist auch schon verschmiert

Auf Vandalismus im All­gemeinen angesprochen, sagt Issler, dass dieser bisher vor allem an drei Orten zutage getreten ist. Erstens die neue Fussgänger- und Velobrücke über die Autobahn in Urdorf an der Grenze zu Dietikon. Kaum war sie aufgestellt, wurde sie mit schludrigen Sprayereien verunstaltet. Beschmiert wurde zweitens auch die im Zuge des Baus der Limmattalbahn angepasste Unterführung bei der Haltestelle Schäflibach. Drittens wurde auch der Färberhüsli-Bahntunnel in Schlieren verschmiert.

Wenngleich die Bauwerke schon eröffnet sind, sind sie teils offiziell noch in den Händen der Limmattalbahn AG. «Wir stellen die Bauwerke jeweils instand, bevor wir sie dem Eigentümer übergeben – also beispielsweise dem Kanton Zürich oder den SBB», sagt Issler. Das heisst: Die ersten Schmierereien werden vor der Übergabe der Bauwerke entfernt. Danach sind die Eigentümer zuständig.

