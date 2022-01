Melanie Kreuzer lässt Nepalesischen Kaffee in Dietikon rösten

Dietikon Kaffeebohnen aus Nepal, geröstet bei Caffè Ferrari: Melanie Kreuzer will mit ihrem Verein Grosses bewirken Melanie Kreuzer ist in Dietikon aufgewachsen und hat 2015 den Verein Sambhav Nepal (Schweiz) ins Leben gerufen, der zahlreiche Projekte im Gorkha-Distrikt realisiert. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 27.01.2022, 05.00 Uhr

Seit 2017 nimmt Melanie Kreuzer nepalesischen Bauern Kaffeebohnen ab und verarbeitet und verkauft sie in der Schweiz. Fast der ganze Erlös kommt den Bauern zugute. Valentin Hehli

«‹Alaya› bedeutet auf Sanskrit ‹Zuhause›», sagt Melanie Kreuzer. «Ich wusste schon früh, dass ich mein Kind oder mein Geschäft einmal so nennen möchte.» Diesen Wunsch hat sich die 42-Jährige, die in Dietikon aufgewachsen ist, erfüllt: Seit 2017 verkauft sie unter dem Namen Alaya nepalesischen Kaffee in der Schweiz. Ein Teil davon wird seit einem Jahr bei Caffè Ferrari in Dietikon unentgeltlich geröstet. Der Alaya-Kaffee ist eines von vielen Projekten des Vereins Sambhav Nepal (Schweiz), den sie 2015 nach dem grossen Erdbeben in Nepal gegründet hat.

Kreuzers Liebe für Nepal entflammte 2007, als sie anlässlich einer Bergsteigerexpedition erstmals ins Land reiste. Dort lernte sie den Organisator der Expedition, Prem Khatry, kennen, der aus dem ländlichen Gorkha-Distrikt an der tibetischen Grenze stammt. «Er selber hatte das seltene Glück gehabt, eine Schule besuchen zu können», sagt sie. «Sein Ziel war es, dies den Kindern aus seiner Heimatregion mit dem Geld von seinen Trekkingtouren ebenfalls zu ermöglichen.» Um ihn dabei zu unterstützen, empfahl sie seine Trekkingtouren fortan weiter und reiste selber jedes Jahr nach Nepal. Gemeinsam konnten sie mit dem Geld das Dach einer Schule renovieren, WC-Anlagen errichten und Lehrerfortbildungen durchführen.

Nach dem Erdbeben im April 2015 stellte Kreuzer, die auch Yogalehrerin ist, einen Benefizanlass mit Yogaunterricht, nepalesischem Essen und einem Flohmarkt in Zürich Wollishofen auf die Beine. «Dabei kamen 10'000 Franken für den Wiederaufbau von Häusern zusammen», sagt sie. Um das Geld auf ein Konto einzahlen zu können, gründete die ausgebildete Kauffrau, die ICT-Management studiert hat, den Verein Sambhav Nepal (Schweiz). Den Namen, der «Es ist möglich» bedeutet, hat Prem Khatry kreiert, der vor Ort auch eine offizielle Non-Profit-Organisation gegründet hat. Die Zusammenarbeit mit ihm besteht bis heute: Sie sammelt in der Schweiz Geld, und er setzt die Projekte mithilfe der Mitarbeiter seines Trekkingunternehmens um.

Die Bohnen für den Ratmate- und den Manbu-Kaffee von Alaya werden in Dietikon bei Caffè Ferrari geröstet. Valentin Hehli

«Die Idee des eigenen Kaffees ist mir vor Ort in einer Zeltnacht gekommen, als ich darüber nachdachte, wie wir auf einem zusätzlichen Weg Geld für den Wiederaufbau der Häuser einnehmen könnten», erzählt Kreuzer. Am nächsten Tag habe sie den lokalen Bauern angeboten, ihnen beim Biokaffeeanbau zu helfen und die Bohnen abzunehmen, diese in der Schweiz zu rösten und zu verarbeiten und sie mehr als fair zu entlöhnen. «Fast der ganze Erlös des Alaya-Kaffees kommt bei den Bauern in Nepal an», sagt sie. Mittlerweile gibt es den Kaffee in acht verschiedenen Sorten, wobei sechs als Bohnen und zwei als Kapseln verkauft werden. «2021 habe ich 2,2 Tonnen Bohnen in die Schweiz importiert», sagt sie. Um die Bauern besser entlöhnen zu können, übernimmt sie den Import selbst.

Die beiden Kapselsorten sowie die zwei Bohnenkaffeesorten Manbu und Ratmate werden bei Caffè Ferrari geröstet. Kreuzer, die mittlerweile in Zürich Witikon wohnt, erzählt:

«Ich bin in der Nähe aufgewachsen und habe früher immer gerochen, wenn geröstet wurde.»

So habe sie bei Caffè Ferrari angerufen und erfahren, dass die Rösterei schon lange auf der Suche nach einer nachhaltigen Bohne gewesen sei. «Es war die Idee von Geschäftsführer Mike Schärer, auch Kaffeekapseln anzubieten», sagt sie. Heute werden die gerösteten Bohnen in Baden zu kompostierbaren Kapseln verarbeitet. Die Alaya-Kaffees sind im Webshop des Vereins, im Jelmoli, im Bachsermärt und im Zürcher Restaurant Naanu erhältlich. Zwei Bohnensorten röstet Kreuzer eigenhändig im Jelmoli-Food-Market. Im Webshop findet man auch nepalesische Kaschmirprodukte, Klangschalen und Gewürze, deren Verkaufserlös für die Projekte genutzt wird.

Prem Khatry und Melanie Kreuzer in Nepal. zvg Nach dem schweren Erdbeben in Nepal im April 2015 gründete Kreuzer den Verein Sambhav Nepal (Schweiz). zvg Eine umweltfreundliche Maschine, die Ziegelsteine presst statt brennt, soll zu besserer Isolierung und besserem Halt verhelfen. So sehen die fertigen Ziegelsteine aus. zvg Kreuzers Liebe für Nepal besteht seit 2007, als sie das Land erstmals bereiste. zvg Im ganzen Gorkha-Distrikt haben Kinder Trainingsanzüge von Sambhav Nepal (Schweiz) erhalten. zvg Das Ziel der Projekte des Vereins ist immer, dass sie nach Abschluss auch ohne Hilfe funktionieren können. zvg Schülerinnen erhalten im Rahmen des Projekts Safe Moondays Pakete mit Stoffbinden und anderen Hygieneprodukten. zvg Sambhav bedeutet übersetzt «Es ist möglich». Den Namen hat Prem Khatry kreiert. zvg Sechs Offroad-Ambulanzautos sorgen in abgelegenen Bergregionen dafür, dass die Leute Zugang zur Gesundheitsversorgung haben. zvg Melanie Kreuzer hofft, im November mit interessierten Spendern nach Nepal reisen zu können. zvg

Das Ziel der Projekte von Sambhav Nepal (Schweiz) ist, dass sie nach Abschluss auch ohne die Hilfe des Vereins funktionieren können. Im Rahmen des Projekts 108 Häuser hat der Verein im Gorkha-Distrikt bisher 42 zerstörte Häuser wieder aufgebaut, 32 weitere sind bereits finanziert. 108 sei in Nepal eine Glückszahl, weshalb 108 Häuser das Ziel seien, sagt Kreuzer. Eine umweltfreundliche Maschine, die Ziegelsteine presst statt brennt, soll zu besserer Isolierung und besserem Halt verhelfen. «Die Maschine gehört mittlerweile einem Frauenkomitee und bietet den Bergleuten, die die Ziegelsteine herstellen, Arbeit und ein Einkommen», sagt sie.

Die wichtigsten Themen des Vereins, der rund 40 Mitglieder zählt und 2021 knapp 700'000 Franken eingenommen hat, sind Bildung, Berufschancen und Gesundheit. So wurde eine Schulunterkunft gebaut, um mehr Jugendlichen den Sekundarschulbesuch zu ermöglichen. Begabten Schülerinnen und Schülern wird eine höhere Ausbildung zur Pflegefachperson ermöglicht. Sechs angeschaffte Offroad-Ambulanzautos sorgen in abgelegenen Bergdörfern für einen Zugang zur Gesundheitsversorgung. Mit den Spenden wurden bereits Trainingsanzüge, Schuhe, Mützen, Rucksäcke und Notizbücher für die Kinder des ganzen Gorkha-Distrikts finanziert. Im Rahmen des Projekts Safe Moondays erhalten Mädchen zudem ein Paket mit Stoffbinden und anderen Hygieneprodukten. «Das kommt so gut an, dass wir uns überlegen, eine eigene Fabrik zu eröffnen», sagt Kreuzer.

Auch 2022 steht einiges auf dem Vereinsprogramm: Im März ist ein Kaffeekurs mit Kaffeesommelier Willy Zemp geplant, im Juni soll ein weiterer Benefizanlass in Wollishofen stattfinden, und im September steht der Witiker Dorfmarkt auf dem Programm. Im November hofft Kreuzer zudem, gemeinsam mit interessierten Spendern nach Nepal reisen zu können.

