Dietikon Jugend-Psychiaterin in Dietikon: «Nur wenige der Kinder und Jugendlichen bei uns erhalten Psychopharmaka» Gabriela Schief behandelt Jugendliche und Kinder in Dietikon. Sie erklärt, warum in den letzten Jahren immer mehr Jugendliche psychologische Begleitung brauchen und weshalb sie auch nach der Pandemie nicht weniger Fälle erwartet. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 18.01.2022, 14.43 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gabriela Schief kennt die verschiedenen Hochs und Tiefs der Kinder- und Jugendgemüter. Sandra Ardizzone

Überfüllte Psychiatrien, lange Wartezeiten bei den niedergelassenen Psychiatern und dauernd klingelnde Nottelefone: Während der Pandemie nahm die Zahl der psychischen Beschwerden bei Jugendlichen weiter zu. Im Ambulatorium der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich in Dietikon wurden im letzten Jahr 425 Kinder und Jugendliche behandelt, das sind 105 mehr als noch vor fünf Jahren. Gabriela Schief, Oberärztin im Ambulatorium Dietikon, erklärt, welche Warnsignale es zu beachten gilt, weshalb immer mehr Kinder an psychischen Erkrankungen leiden und sie gibt Tipps, was Angehörige tun können.

In den letzten Wochen gab die Überlastung der ambulanten und stationären Psychiatrie zu reden. Jugendlichen warten oft viele Monate auf einen Therapieplatz. Spüren Sie diese Überbelastung auch im Ambulatorium in Dietikon?

Ja, auch wir haben viele Jugendliche, die auf einen ambulanten oder stationären Therapieplatz warten. Wir geben uns Mühe, die dringenden Fälle vorzuziehen und in der Wartezeit auf einen stationären Therapieplatz mit ambulanten Hilfestellungen die Zeit zu überbrücken.

Sie müssen nun also die stationäre durch ambulante Therapie ersetzen.

Wir können nicht zaubern. Aber wir probieren unser Bestes und wir beziehen auch das Umfeld mit ein. Wenn ein Kind psychisch belastet ist, dann ist durch diese Situation auch das Umfeld betroffen. So ist es wichtig, dass sich die Familie nicht nur professionelle Hilfe holt, sondern sich auch in ihrem privaten Umfeld gegenüber Menschen öffnet, die eventuell unterstützen können. Das können beispielsweise Nachbarn oder Grosseltern sein, die den Sorgen der Eltern zuhören oder das Kind zur Entlastung der familiären Situation auch einmal zum Essen, Spielen oder Reden einladen.

Weshalb kam es genau jetzt zu einem derartigen Anstieg der Patientenzahlen?

Die Patientenzahlen steigen schon seit Jahren stetig an. Dieser Trend hat sich mit der Pandemie noch mehr verschärft und wird jetzt auch in der breiten Öffentlichkeit sichtbar. Die anhaltenden Zusatzbelastungen durch die Pandemie werden nun vielen Kindern und Jugendlichen einfach zu viel. Nebst dem zusätzlichen Stress fehlt oft auch die Erholung durch unbeschwerte Freizeitaktivitäten und Austauschmöglichkeiten mit Gleichaltrigen. Wir gehen aber davon aus, dass auch nach der Pandemie die Patientenzahlen hoch bleiben, wie dies ja auch vor der Pandemie der Fall war.

Ein offenes Ohr für Kinder und Jugendliche Sandra Ardizzone Gabriela Schief, Oberärztin Gabriela Schief ist in der Nähe von Stuttgart aufgewachsen und studierte in Tübingen, Göttingen und Lausanne Medizin. Seit 1998 steht sie in der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich im Einsatz. Seit 2005 ist Schief als Oberärztin am Ambulatorium Dietikon der Kinder- und Jugendpsychiatrie tätig. Sie ist 57 Jahre alt und wohnt in Zürich. In der Corona-Pandemie macht es ihr besonders zu schaffen, dass aufgrund der Maskenpflicht ein Teil der Kommunikation wegfällt.

Was liegt dieser Entwicklung zugrunde?

Unsere Lebenswelt wird immer komplexer und die Möglichkeiten zur eigenen Lebensgestaltung vielfältiger. Das mag für einige Kinder mehr Chancen in ihrer Entwicklung bieten, andere Kinder überfordert das. Vor allem die schulischen und sozialen Anforderungen im Alltag bringen einige Jugendliche an ihre Belastungsgrenze. Zudem werden die Kinder in immer jüngerem Alter mit ungünstigen Inhalten aus sozialen Medien überfordert.

Welche Kinder oder Jugendlichen sind besonders gefährdet?

Jugendliche ab zirka zwölf Jahren müssen für eine gesunde soziale Entwicklung mehr und mehr ihren eigenen Platz in der Gesellschaft ausserhalb der Familie finden, im Kreis der Gleichaltrigen, im schulischen und dann im beruflichen Umfeld und auch in der Sexualität. Dazu brauchen sie psychische Ressourcen und auch Bezugspersonen, an denen sie sich orientieren können. Ist weder das eine noch das andere vorhanden, dann kann das eine gesunde Entwicklung gefährden.

Wie kann man ein Kind in diesem Alter schützen?

Wenn die Jugendlichen Bezugspersonen in der Familie, in der Schule oder im Freundeskreis haben, die ihnen zugewandt sind, die nicht werten und über eine längere Zeit da sind, dann ist dies sehr hilfreich.

Nebst Ihrem Pensum im Ambulatorium in Dietikon arbeiten Sie auch in einer Praxis in Oerlikon. Gibt es Unterschiede zwischen den Standorten?

Es sind unterschiedliche Familien, die sich in einer privaten Praxis oder in einem grösseren Ambulatorium vorstellen. Ins Ambulatorium werden die Familien teilweise auch durch die Schulen oder durch Beratungsstellen und Behörden geschickt. Und die Themen sind je nach der Herkunft und dem Hintergrund der Familien anders. Aber psychische Belastungen gibt es überall.

Welche Probleme entwickelten die Jugendlichen während der Pandemie?

Es gibt keine spezifische Pandemie-Störung, aber durch die zusätzlichen Stressfaktoren während der Pandemie haben sich bereits bestehende Probleme teilweise zu einer ernsthaften Störung entwickelt. Besonders verstärkt hat sich die Zunahme von nach innen gerichteten Störungen wie Depression, Angst und Essstörungen. Nach dem ersten schulischen Lockdown haben sich bei uns beispielsweise die Zahlen der Jugendlichen, die den Weg zurück in den Schulalltag nicht mehr geschafft haben, markant erhöht.

Es kamen also viele Jugendliche, die bereits vorbelastet waren.

Ja. Wir sehen aber auch bisher unbelastete Jugendliche, die erst während der Pandemie auffällig wurden. Beispielsweise haben wir viele Mädchen, aber auch Jungen, bei denen gewisse Ängste oder auch Stimmungsschwankungen mit leichten depressiven Phasen erst in der Pandemie zu einer Krankheit wurden.

Wie therapierten Sie diese Jugendlichen?

Nur wenige der Kinder und Jugendlichen bei uns erhalten Psychopharmaka. Die meisten werden mit Gesprächen therapiert. Wir können aber nicht alle langfristig begleiten, dazu haben wir nicht genügend Kapazität.

Man könnte die Stellen im Ambulatorium ausbauen.

Das ist bereits geschehen. Drei der insgesamt zehn Teilzeitstellen in unseren Team wurden in den letzten Jahren neu geschaffen.

Bei welchen Warnsignalen sollte man einen Therapeuten aufsuchen?

Wenn Eltern sich fragen, ob ihr Kind durch eine psychische Belastung akut gefährdet ist, dann sollten sie rasch Kontakt mit uns aufnehmen, um sich beraten zu lassen. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn ein Kind oder ein Jugendlicher äussert, nicht mehr leben zu wollen. Generell können die Eltern oder die Jugendlichen selber sich aber auch dann bei uns melden, wenn sie nicht sicher sind, ob sie mit ihrem Anliegen bei uns an der richtigen Fachstelle sind. Je nachdem kommen sie dann auch auf unsere Warteliste oder werden von uns direkt an eine geeignetere Fachstelle verwiesen.

Welche Tipps geben Sie Eltern und Begleitpersonen?

Eltern können ihre Kinder stärken, wenn sie gute Zuhörer sind, das heisst, wenn sie sich aktiv darum bemühen, sowohl die Interessen als auch die Sorgen und Ängste ihrer Kinder aus deren Sicht zu verstehen. Eltern sollten versuchen, auch den Kontakt zu ihren jugendlichen Kindern zu halten, indem sie sich für deren Meinungen interessieren, ohne sie gleich zu werten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen