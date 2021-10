Dietikon Jörg Dätwyler, Leiter der Trychlergruppe Dietikon: «Von den Freiheitstrychlern distanzieren wir uns ganz klar» Sie laufen an den Coronademonstrationen an vorderster Front mit: Die Freiheitstrychler. Für andere Trychlergruppierungen könne das rufschädigend sein, sagt Jörg Dätwyler von der Trychlergruppe Dietikon. Sven Hoti Jetzt kommentieren 12.10.2021, 04.00 Uhr

«Für solche politischen Manifestationen haben wir nichts übrig», sagt Jörg Dätwyler, Leiter der Trychlergruppe Dietikon. Michael Wuertenberg (24. September 2020)

Wo in der Schweiz gegen die ­Coronamassnahmen demonstriert wird, sind sie meistens ganz vorne mit dabei. Die Rede ist von den Freiheitstrychlern. Mit ihren weissen Sennenhemden und den blechernen Glocken fallen sie auf, sowohl visuell als auch akustisch. Die selbsternannten Verfechterinnen und Verfechter der Freiheitsrechte und Schweizer Werte polarisieren – und sie spalten die Trychlergruppen im ganzen Land.

Während manche ihr Gedankengut teilen, gehen andere auf Distanz. Die Trychlergruppe Dietikon, die einzige Gruppierung dieser Art im Limmattal und mit rund 40 Mitgliedern gleichzeitig eine der grössten der Schweiz, zählt sich zu ­Letzteren.

«Von den Freiheitstrychlern distanzieren wir uns ganz klar»,

sagt Gruppenleiter Jörg Dätwyler. Obwohl die Mitglieder der Trychlergruppe Dietikon einem breiten politischen Spektrum angehörten, sei die Vereinigung als solche politisch «streng» neutral, betont Dätwyler. «Für politische Manifestationen lassen wir uns nicht einspannen.»



Die Verwechslungsgefahr ist gross

Das ist eine klare Ansage, die nur schwer in die Öffentlichkeit zu tragen sein dürfte. Gegen aussen nämlich treten die Trychlergruppen in ähnlicher Montur auf, Sennenkutte und Glocken als Markenzeichen. Die Verwechslungsgefahr ist gross. Dätwyler sagt:

«Für die Trychlergruppen in der Schweiz kann das rufschädigend sein.»

Hinzu kommt, dass Personen aus dem Kreis der Freiheitstrychler bei regionalen Trychlergruppen um Unterstützung weibeln – auch bei den Dietiker Trychlern. Nach einem Filmdreh mit dem Komiker-Duo Lapsus sei er von einem ihm unbekannten Mann angesprochen worden, erzählt Dätwyler. «Er hat gefragt, ob wir an einer Coronademo in Rapperswil teilnehmen möchten. Ich habe ihm gleich gesagt, dass wir das nicht wollen.»

Sie spalten die Trychlerszene: Freiheitstrychler während einer Demonstration gegen die Coronamassnahmen am 16. September 2021 in Bern. Peter Klaunzer/Keystone

Bekanntheit errangen die Freiheitstrychler nicht zuletzt durch namhafte Unterstützung von SVP-Seite. So bezeichnete sie etwa der Zürcher Nationalrat Roger Köppel als «letzte Verteidigungslinie der Schweiz», SVP-Doyen Christoph Blocher nannte sie «ehrsame Bürger». Aufruhr löste zudem das Foto von Bundesrat Ueli Maurer im Sennenhemd mit «Freiheitstrychler»-Aufschrift aus.

Die lose organisierte Gruppierung läuft seit Herbst 2020 an den Coronademonstrationen mit. Insider schätzten deren Mitgliederzahl gegenüber dem «Tages-Anzeiger» auf 200 bis 300 Personen, von denen nicht alle in Vereinen organisiert sind. Tendenz steigend.

Bislang gab es nur wenige negative Reaktionen

Die Verwechslungsgefahr mit den Freiheitstrychlern hat Dätwylers Truppe kürzlich erst in Verlegenheit gebracht. Nämlich als es um ihren Auftritt vom 25. September am Dietiker Herbstfest ging:

«Wir haben darüber gesprochen, ob wir unser Trychlerchutteli anziehen wollen oder nicht. Schliesslich haben wir uns auf den Standpunkt gestellt, dass man uns in Dietikon kennt, und uns dafür entschieden.»

Tatsächlich hätten sich die negativen Reaktionen in engen Grenzen gehalten, so Dätwyler. «Wir wurden am Herbstfest sehr herzlich empfangen.» In den sozialen Medien habe es lediglich einen gehässigen Kommentar gegeben.

Die Dietiker Trychler kommen aus verschiedenen Berufsbranchen

Die Trychlergruppe Dietikon zählt seit ihrer Gründung im Jahr 1991 um die 40 Mitglieder. Auch heute noch habe die Vereinigung keine Probleme, Abgänge zu kompensieren. Auf die ehemaligen Mitgliedern folgten in den meisten Fällen deren Nachwuchs, erklärt der Gruppenleiter. «Man könnte sagen, es ist eine Tradition, die familienintern weitergegeben wird.» Die Mitglieder kommen aus verschiedenen Berufsbranchen: Von Handwerkern über Bauern bis hin zu Bankern sei alles dabei, so Dätwyler.

«Wir haben Freude an diesem Brauchtum»: Die Trychlergruppe Dietikon an der 28. Ausgabe der Chalä-Chilbi am 31. August 2019 in Dietikon.

Cynthia Mira

Der heute 63-Jährige war damals dabei, als Mitglieder aus dem KTV Dietikon, der Feuerwehr und Bauern sich 1991 zur Trychlergruppe Dietikon zusammentaten. Seit diesem Jahr leitet der frühpensionierte Servicetechniker die Gruppe. Am Trycheln schätzt er vor allem die «sehr gute» Kameradschaft im Verein sowie das Gesellige, wie Dätwyler sagt. «Wir haben Freude an diesem Brauchtum.»

In der Schweiz gibt es rund 300 Trychlervereine

Die Trychlergruppe Dietikon tritt meist an privaten Veranstaltungen auf, aber auch an öffentlichen Anlässen wie der Dietiker Sichlete oder dem Weininger Rebblüetefäscht. Zudem begleitet sie jeweils am ersten Adventssonntag den Dietiker Chlaus-Einzug.

Das Trycheln kommt ursprünglich aus der Innerschweiz. Mit dem Lärm wollte man im Winter die bösen Geister vertreiben. Seit Jahrhunderten begleiten Trychlergruppen vielerorts die alljährlich zur Adventszeit stattfindenden Samichlausumzüge. In der ganzen Schweiz gibt es etwa 300 Trychlervereine.