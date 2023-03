Dietikon Neu wird auch abends gekocht: Das Gleis 21 hat nach drei Jahren seinen Tritt gefunden Trotz bewegter Geschichte und Pandemie hat sich das Kulturhaus gut in Dietikon etabliert. Heute stehe es finanziell deutlich besser da als noch vor einem Jahr, sagt Geschäftsführer Michael Minder. Das sei nur dank des unermüdlichen Einsatzes seines Teams möglich. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 16.03.2023, 14.00 Uhr

Seit kurzem wird im Gleis 21 vor Abendveranstaltungen im Bistro ein Dreigangmenü aufgetischt. Bild: Florian Schmitz

Mit dem Gleis 21 am Bahnhof Dietikon ging für viele Involvierte ein jahrelanger Traum in Erfüllung, wie nicht zuletzt die Dietiker Kulturbeauftragte Irene Brioschi im Januar 2019 an der Eröffnungsfeier betonte. Endlich hatte Dietikon ein Kulturhaus und Begegnungsort mit eigenem Bistro, das Lokalen im grossen Zürich in nichts nachstand: ein Lokal für Bühnenkunst, Ausstellungen, Ateliers für Kunstschaffende; aber auch ein Treffpunkt für lokale Vereine oder politische Anlässe und eine gemütliche Stube zum Verweilen.

Drei Jahre später steht das Gleis 21 trotz einer bewegten Geschichte gut da. Die Besucherzahlen für die vielen Veranstaltungen hätten sich inzwischen auf einem soliden Niveau eingependelt und die Räume im Haus würden auch von vielen Vereinen, Gruppierungen oder Betrieben für eigene Events gemietet, erzählt Geschäftsführer Michael Minder. «Im Moment läuft es gut und wir erleben einen schönen Alltag.» Das sei vor allem dem grossen Einsatz und dem vielen Herzblut des ganzen Teams zu verdanken. «Unser Erfolgsrezept ist, dass sich alle sehr wohl fühlen und wir mit der gleichen Vorstellung am Werk sind», sagt er.

Auch die Zusammenarbeit mit dem Vorstand des Trägervereins Gleis 21, der das Kulturhaus überhaupt erst ermöglichte und Minder als Geschäftsführer anstellte, funktioniere bestens. «Wir wollen alle das Gleis 21 in den Vordergrund stellen», sagt er. «2022 konnten wir erstmals nach vorne arbeiten und endlich das umsetzen, was seit meiner Übernahme geplant war.» Es habe sich angefühlt wie sein erstes richtiges Jahr im Gleis, sagt Minder, der im März 2020 die Leitung übernommen hat.

Geschäftsführer Michael Minder ist auch oft hinter der Theke und im Service anzutreffen. zvg/Roger Tomaschett

Unterstützung der Stadt half durch die Pandemie

Beim Start des neuen Lokals wurden Kultur und Gastronomie noch getrennt betrieben. Aber schon im Herbst 2019 entschied sich der Vorstand des Vereins Gleis 21 um die Co-Präsidentinnen Kerstin Camenisch und Carla Hohmeister für einen Neustart, um beide Bereiche zusammenzuführen. Nur kurz nachdem Minder als neuer Geschäftsführer verkündet worden war, bremste die Coronapandemie die ganze Kultur- und Gastrobranche aus. Folglich ging es bei seinem Antritt zunächst darum, das Kulturhaus mit kreativen Ideen wie einem integrierten Brockenhaus über Wasser zu halten.

In den letzten Jahren habe auch geholfen, dass die Stadt Dietikon voll hinter dem Kulturhaus stehe und so viele offizielle Anlässe wie das Sportforum, das Kulturforum oder die Dialogveranstaltungen zur Umgestaltung der Nötzliwiese im Gleis 21 stattfanden, sagt Minder. Er habe immer wieder die Rückmeldung erhalten, dass das Gleis 21 ein guter Ort sei, um wichtige Themen zu diskutieren, ohne dass es zu ernst und persönlich werde. Auch das Dietiker Kultur-GA sei für das Kulturhaus sehr wertvoll.

Für den Rest des Jahres schaut Minder nun zuversichtlich nach vorne. Weil 2022 viele während der Pandemie verschobene Anlässe nachgeholt wurden, sei 2023 nun das erste Jahr, in dem das Team richtig frei programmieren könne. Umso schöner sei die Bestätigung, dass die ersten Veranstaltungen des Jahres alle über 100 Besucherinnen und Besuchern anzogen und der Vorverkauf aktuell gut laufe.

Mit den starken Zahlen im Rücken hat das Gleis-21-Team vor Kurzem begonnen, vor Abendveranstaltungen jeweils einen Dreigänger als Abendessen im Bistro anzubieten – der nächste Termin ist am 24. März vor dem Auftritt von Kilian Ziegler. Die ausgebaute Abendküche sei für ihn ein Höhepunkt in der Entwicklung des Lokals, sagt Minder. Denn es sei ein weiteres Puzzlestück auf dem Weg, ein Ort der Begegnung und des Austauschs zu schaffen, an dem sich Menschen wie zu Hause fühlen.

Bis zu 20 Frauen stricken nachmittags gemeinsam

«Wenn getrunken, Musik gehört, diskutiert, gelesen und auf dem Laptop gearbeitet wird, dann erwacht das Gleis zum Leben», sagt er. Es sei schön, nicht nur viele, sondern auch viele verschiedene Menschen zu bewirten. Deshalb sei ihm ein möglichst breites Angebot wichtig, das weit über Konzerte und Kleinkunst hinausgeht. So seien etwa am «Strickkaffi» regelmässig bis zu 20 Frauen nachmittags emsig am Stricken und Kaffee trinken. Am letzten Tanznachmittag mit Livemusik hätten über 40 Seniorinnen und Senioren ihren Plausch gehabt. Und auch das Senioren-Kino habe sich gut etabliert.

Die gute Atmosphäre im Haus bestätigt ein Besuch beim neuen Bühnenprogramm «Countdown» von Lorenz Häberli und Luc Oggier, besser bekannt als Lo & Leduc. Schon beim Essen herrscht im fast bis auf den letzten Platz besetzen Bistro eine gemütliche, familiäre Stimmung, die sich durch den ganzen Abend zieht. Natürlich seien die vergangenen Jahre nicht einfach gewesen, sagt Minder. Aber dass das Gleis 21 deswegen langsam und organisch gewachsen sei, verleihe ihm einen besonderen Charme und beseele das Haus.

Mitte Februar traten Lorenz Häberli und Luc Oggier, besser bekannt als Lo & Leduc, mit ihrem Programm Countdown im Gleis 21 auf. Florian Schmitz Auch das Abendmenü wurde mit der neuen Schrift gestaltet, die Teil ist des komplett erneuerten Markenauftritts. Florian Schmitz Die ehemalige Dietiker Fussballnationalspielerin Rahel Kiwic wurde im November 2022 von Stadtpräsident Roger Bachmann am Sportforum geehrt. Severin Bigler Im Vorfeld der Regierungsratswahlen im Februar fand ein Wahlpodium der Alternativen Liste statt. Henry Muchenberger Auch der jährliche Kurzfilmevent mit eigenem Gleis21-Oskar findet im Kulturhaus statt. Florian Schmitz Podiumsdiskussion im Vorfeld der kommunalen Abstimmung zum Gestaltungsplan Lägernstrasse im November 2022. Severin Bigler Im Sommer wird auch der Aussenraum direkt vor dem Lokal genutzt. Severin Bigler Bruno Meier, Helene Arnet und Urs Tremp stellten ihr Buch «Das Limmattal – Hinschauen statt durchfahren» im Gleis 21 vor. Florian Schmitz Am Dig[IT]reff des Dietiker Seniorenrats lernen die Teilnehmenden viel Wissenswertes rund um die Nutzung von Smartphones und Computern. Valentin Hehli Musik und Essen kombiniert: Die Boogie-Woogie-Metzgete mit der Piano Connection. Florian Schmitz Der Theatertag findet jedes Jahr im Gleis 21 statt. Cynthia Mira

Obwohl das Lokal nach drei Jahren in einem schwierigen Umfeld seinen Tritt gefunden hat, sind die finanziellen Mittel laut Minder knapp und müssen sehr haushälterisch eingesetzt werden. «Wir stehen finanziell viel besser da als vor einem Jahr», sagt er. Aber ohne die enorme Leistung und den freiwilligen Extraeffort des Teams könne das Gleis 21 nicht im aktuellen Umfang betrieben werden. Zumal die Subventionen für eine kulturelle Institution mit so einem umfangreichen Programm eher knapp bemessen seien.

Deshalb seien immer wieder kreative Lösungen gefordert, sagt Minder. So werde die Einrichtung vor allem mit gebrauchten Objekten erweitert, statt Neues zu kaufen. Auch der gesamte Wintergarten im vergangenen Dezember sei so gestaltet worden.

Gratis Markenauftritt von professioneller Agentur

Da passt es auf den ersten Blick nicht ins Bild, dass vor gut zwei Monaten ein rundum erneuerter Markenauftritt mit neuer Website und einer eigenen Schriftart präsentiert wurde – entwickelt von der Madonna Konzepte und Kommunikation GmbH. Der Kontakt zur Zürcher Agentur sei über persönliche Beziehungen entstanden, erzählt Minder.

Eine erste Offerte habe das Gleis 21 noch aus Preisgründen ablehnen müssen, sagt Minder. Da habe man das Thema eigentlich wieder ad acta gelegt. Die Agentur habe dann überraschend vorgeschlagen, das ganze Projekt gratis umzusetzen in ihrem jährlichen Sommerloch, weil sie sich stärker im kulturellen Bereich habe etablieren wollen.

Der offene und verspielte neue Auftritt werde dem Gleis 21 besser gerecht und verpasse ihm eine eigene Identität, freut sich Minder. Ein Glücksfall für das Kulturhaus: Denn es reiche nicht nur, lecker zu kochen und ein gutes Programm auf die Beine zu stellen, sagt er. «Die Botschaft muss auch raus in die Welt getragen werden.»

