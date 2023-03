Dietikon Jetzt noch raffinierter und nachhaltiger: Komikerduo Lapsus bringt seine grosse Zirkusshow zurück auf die Bühne Ab Samstag treten Christian Höhener und Peter Winkler-Payot wieder mit «Circus Lapsus Helveticus» in der Maag-Halle in Zürich auf. Bei einer Probe erzählen sie, wie sich das Stück seit der Premiere verändert hat und wieso es dieses Mal noch besser wird. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 10.03.2023, 14.15 Uhr

Der «Circus Lapsus Helveticus» enthält waghalsige Manöver, wie der Besuch einer Probe ohne Kostüme zeigt. Alex Spichale Am Donnerstag, zwei Tage vor dem ersten Auftritt, wurde ohne Kostüme auf der Bühne der Maag-Halle geprobt. Alex Spichale Peter Winkler-Payot thront über Christian Höhener, während die beiden sich auf dem Alphorn einspielen. Alex Spichale Noch nicht im Kostüm, aber schon ein wenig in ihren Rollen: Theatralisch tauscht sich das Komikerduo Lapsus auf der Bühne aus. Alex Spichale Ob die Luftakrobatin gleich in der Transportkiste geliefert wurde? Alex Spichale Bevor es in die Höhe geht, muss sie sich ihrer Plastikverpackung entledigen. Alex Spichale Einer von vielen Höhenflügen, welche die Zuschauer bei «Circus Lapsus Helveticus» erwarten. Alex Spichale Bei ihrer Skinummer beziehen sich die Komiker auch auf den Schneemangel des laufenden Winters. Alex Spichale

Auf der Bühne der Maag-Halle in Zürich herrscht am Donnerstagvormittag ein reges Treiben. Immer wieder stimmt die Band beschwingte, moderne Volksmusikstücke an. Nur, um kurz später wieder abrupt zu unterbrechen und sich darüber auszutauschen, was an den Klangeinstellungen noch verbessert werden kann. Währenddessen schliesst ein Techniker eine Nebelmaschine an und in einer Ecke dehnt sich eine Athletin warm. Auch Christian Höhener steht noch unkostümiert auf einer Seite der Bühne. Über ihm thront Peter Winkler-Payot auf kunstvoll gestapelten Europaletten. Beide halten ein Alphorn in der Hand und spielen sich zusammen ein. «Das ganze Bühnenbild besteht aus 850 Paletten», verrät Höhener im Gespräch.

Ab Samstag werden Winkler-Payot und Höhener wieder in die Rolle ihrer beliebten Kunstfiguren Theo Hitzig und Bruno Gschwind schlüpfen und gemeinsam durch ein artistisches und vielfältiges Programm führen. Denn das Komikerduo Lapsus aus Dietikon bringt seine Jubiläumsshow «Circus Lapsus Helveticus» wieder zurück auf die Bühne. Bis zum 2. April werden sie das Stück 20 Mal in der Eventhalle an der Zürcher Hardbrücke aufführen – nur montags wird jeweils geruht.

Ende 2021 standen Höhener und Winkler-Payot bereits mit dem Programm, das sie zum 25. Geburtstag ihrer gemeinsamen Zeit als Komikerduo Lapsus kreiert hatten, auf der Bühne der Maag-Halle. «Das war ein wahnsinniger Stress. Wir mussten uns alle täglich auf Corona testen und mal kurzfristig einen positiv getesteten Musiker ersetzen», blickt Höhener zurück. Denn damals galten wegen der Pandemie noch Einschränkungen, die nicht nur beim Publikum für Unsicherheit sorgten.

Ende 2021 wurde der «Circus Lapsus Helveticus» erstmals aufgeführt. Theo Hitzig und sein Knecht Bruno versuchen, mit den Topathleten auf der Bühne mitzuhalten. zvg In der Show gehts auch hoch in die Luft. zvg Viele verschiedene Athleten zeigen ihre Können auf der Bühne. zvg Das Komikerduo Lapsus führt durch den variantenreichen Abend. zvg Zwischendurch sorgen die beiden mit ihren Nummern immer wieder für Lacher. zvg

Mehr Zeit für Details, aber auch höhere Ansprüche

«Circus Lapsus Helveticus» sei kein typisches Lapsus-Programm, sondern eine grosse, vielfältige Show mit Live-Band und internationalen Topartisten, bei der Theo Hitzig und Bruno Gschwind auch mit dabei sind und durch den Abend führen, erklärt Höhener. Weil sie die gesamte Show neu erfinden und einstudieren mussten, seien die Vorbereitungen vor der Premiere im Dezember 2021 äusserst intensiv gewesen und die Zeit sehr knapp geworden, ergänzt Winkler-Payot. «Weil wir vieles im Kopf vorbereiten mussten, merkten wir diverse Probleme erst bei den Proben auf der Bühne und mussten noch vieles anpassen.»

Das ist nun mit den Erfahrungen der letzten Auftritte im Gepäck ganz anders: «Wir konnten an vielen Ecken feilen und Verbesserungen vornehmen», sagt Winkler-Payot, und Höhener fügt hinzu: «Wir hatten dieses Mal mehr Zeit für die Details. Unsere Ansprüche sind deshalb auch höher geworden.» Ihm bereite zum Beispiel enorm Freude, dass die Lichttechniker die ganze Beleuchtung für die Show mit viel Aufwand optimiert hätten, obwohl sie 2021 ja schon komplett programmiert wurde. Denn das Licht sei enorm wichtig für die Wirkung. «Sie sind die Ersten, die morgens kommen, und die Letzten, die abends gehen», sagt Höhener.

«Circus Lapsus Helveticus» Vom Samstag, 11. März, bis Sonntag, 2. April, kehrt das Komikerduo Lapsus zurück in die Maag-Halle beim Bahnhof Hardbrücke in Zürich. Im «Circus Lapsus Helveticus» versammeln sie internationale Topartisten und junge Schweizer Volksmusiker auf der Bühne. Neben Schleuderbrett-, Vertikalseil- und Flying-Pole-Nummern stehen auch Skiliftbügelakrobatik und ein Fahnenschwingduell auf dem Programm. Peter Winkler-Payot als Tätschmeister Theo Hitzig und Christian Höhener als sein Knecht Bruno Gschwind zeigen nicht nur ihre eigenen akrobatischen Fähigkeiten, sondern führen auch mit Witz durch den Abend. Die Show startet von Dienstag bis Samstag jeweils um 19.30 Uhr, sonntags gehts schon um 14 Uhr los. (flo)

Die zweite Runde der Jubiläumsshow, die Winkler-Payot im Interview mit der «Limmattaler Zeitung» als Selbstgeschenk bezeichnete, wird sich aber nicht nur dank anderer Vorzeichen von der ersten Runde abheben. Auch inhaltlich sei das Stück in den letzten 15 Monaten gewachsen. «Wir wollen uns anpassen und auch aktuelle Ereignisse in die Show einbringen», sagt er. Wichtig sei beim Spielen auch immer eine Prise Spontaneität, um auch auf das Publikum reagieren und kleine Anpassungen vornehmen zu können, wirft Höhener ein.

Recycelte Gags statt Coronasprüche

Waren Ende 2021 noch Sprüche über die Coronapandemie hoch im Kurs, seien nun die Energiesparmassnahmen und damit auch das Thema Nachhaltigkeit aktueller. So spiele die Skinummer neu auf den Schneemangel des laufenden Winters an. «Passenderweise konnten wir von unserem Auftritt am Arosa-Humorfestival im letzten Dezember einige neu kreierte Gags recyceln», sagt Winkler-Payot. Der Stress, mit knappem Budget zusammen mit so vielen Menschen eine grosse Show auf die Beine zu stellen, passe auch gut zum Thema Sparmassnahmen. «Wir versuchen, das bewusst ad absurdum zu treiben.»

Am Arosa-Humorfestival ist das Komikerduo Lapsus ein regelmässiger und gern gesehener Gast.

Bei «Circus Lapsus Helveticus» handle es sich um ein Herzensprojekt, sagt Höhener. Sie hätten dabei so viel Neues gelernt, dass es sich anfühle, als hätten sie neben ihrer regulären Arbeit eine Zusatzausbildung absolviert. Es sei spannend, mit so vielen unterschiedlichen Menschen zusammenzuarbeiten und zu versuchen, allen Bedürfnissen gerecht zu werden, sagt Winkler-Payot. «Als würden wir für kurze Zeit ein Unternehmen führen.» Höhener ergänzt: «Sonst müssen wir uns nur gegenseitig aushalten.» Und legt gleich nach: «Wobei das auch schon schwierig ist.»

Es könne sein, dass bei der Show finanziell nichts für sie rausschauen werde, sagt Winkler-Payot. «Mit anderen Auftritten, die wir zu zweit bestreiten, verdienen wir gut und könnten die Show notfalls auch quersubventionieren.» Wichtig sei ihnen aber: «Alle Künstlerinnen und Künstler sind bezahlt», sagt er. Das habe die Maag-Halle als Veranstalter garantiert und sie seien extrem dankbar dafür.

