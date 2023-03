Dietikon Jetzt können Hausbesitzer nachschauen, ob sie vom Denkmalschutz betroffen sind Die Stadt Dietikon hat ihr kommunales Denkmalschutzinventar für private Gebäude veröffentlicht. Das Auftauchen in diesem Inventar sei für Liegenschaftenbesitzer aber kein Grund zur Panik, sagt Hochbauvorstand Anton Kiwic (SP). Florian Schmitz Jetzt kommentieren 04.03.2023, 05.00 Uhr

Interessantes Beispiel für Denkmalschutz: Der Stadtrat beschlossen, die ehemalige Schreinerei an der Bühlstrasse 4 aus dem Inventar zu entlassen. Dagegen wehrt sich der Zürcher Heimatschutz. Sven Hoti

Die Stadt Dietikon hat diese Woche ihr kommunales Denkmalschutzinventar der Bevölkerung zugänglich gemacht. Das dürfte vor allem Immobilienbesitzer brennend interessieren. Denn bisher war die Information, welche privaten Gebäude vom Denkmalschutz betroffen sind, nicht öffentlich einsehbar. Deshalb erfuhren Grundeigentümer meist erst vom möglichen Denkmalschutz ihrer Liegenschaften, nachdem sie bei der Stadt Pläne für ein Bauvorhaben einreichten.

Neu hat die Stadt online ein WebGIS, ein sogenanntes geografisches Informationssystem, aufgeschaltet: Auf einer Karte der Stadt können alle Denkmalschutzobjekte eingesehen werden. Auch andere Raumplanungsdaten wie der Zonen- und der Kernzonenplan können angezeigt werden, wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt. Weitere Raumplanungsdarstellungen sollen demnächst folgen. Das WebGIS enthält zudem einen erneuerten Stadtplan, der sich grafisch an alten Papierkarten orientiert. Dieser kann auch als PDF heruntergeladen oder beim städtischen Vermessungsamt kostenpflichtig als Ausdruck bestellt werden.

Mit der Veröffentlichung des kommunalen Denkmalschutzinventars hat die Stadt nun ein schon länger abgegebenes Versprechen eingelöst. «Wir wollten den Zugang zum Inventar so einfach wie möglich machen und so viele Informationen wie möglich zur Verfügung stellen», erklärt Hochbauvorstand Anton Kiwic (SP). Deshalb habe es länger gedauert als ursprünglich geplant.

Nur gelb markierte Gebäude sind schon geschützt

Der Grossteil der im WebGIS eingezeichneten Gebäude ist grün markiert. Das bedeutet noch keine Unterschutzstellung, sondern nur, dass der Denkmalschutz abgeklärt werden muss, wenn die Eigentümer Veränderungen am Objekt vornehmen wollen.

Die deutlich weniger zahlreichen, gelb markierten Gebäude sind bereits unter Schutz gestellt. Zu allen Gebäuden kann im WebGIS per Doppelklick das Inventarblatt mit zusätzlichen Informationen aufgerufen werden. Der Denkmalschutz sei so organisiert, weil eine Abklärung aller potenziell schützenswerten Gebäude ohne geplante Veränderungen viel zu aufwendig wäre, wie Beat Eberschweiler, Leiter Archäologie und Denkmalpflege beim Kanton Zürich, der «Limmattaler Zeitung» 2020 in einem Interview erklärte.

Denkmalschutz sei in Dietikon besonders wichtig, weil eine zusammenhängende und identifikationsstiftende Altstadt wie in Baden oder Bremgarten fehle, sagt Kiwic. «Es reicht nicht, nur eine ‹Krone› und eine Zehntenscheune zu erhalten.» Besonders für Menschen, denen die rasante Entwicklung und Veränderung im Limmattal zu schnell gehe, sei der Erhalt von historischen Zeitzeugen wichtig. «Ich glaube, viele Altdietiker haben das Gefühl, dass diverse Gebäude zwischen der Krone und der Kirche St. Agatha, die vor 40 die 50 Jahren noch standen, auch schützenswert gewesen wären.»

Deshalb sei es wichtig, nicht wie in den 1980er-Jahren bei der Zentrumsgestaltung einfach mit der Dampfwalze alles Alte platt zu machen, sagt Kiwic. Die Stadt gehe beim Denkmalschutz mit Augenmass vor und verhindere nicht die Gestaltung der Zukunft. «Wir wollen uns die Zeit nehmen und genau hinschauen, ob Gebäude erhaltenswert sind.»

Theoretische Befürchtungen, gute praktische Erfahrungen

Kiwic betont, dass für die meisten Objekte im Denkmalschutzinventar zunächst nur eine Schutzvermutung gelte. Erst nach Einreichen eines Baugesuchs werde die Schutzwürdigkeit dann konkret abgeklärt. Viele Grundeigentümer hätten fälschlicherweise das Gefühl, dass sich der Wert ihrer Immobilie automatisch verringern würde, wenn sie im Inventar lande, sagt der Hochbauvorstand. «Das ist im ersten Moment oft ein Schock. Aber wir machen bei den Abklärungen im Dialog mit Hausbesitzen fast nur positive Erfahrungen.»

Und nicht jede Abklärung ende automatisch mit einem Schutzentscheid: Im Sommer 2022 habe der Stadtrat beschlossen, das Haus an der Bühlstrasse 4 aus dem Inventar zu entlassen, nachdem bei der Stadt eine Baueingabe eingereicht worden war, sagt Kiwic. Das Beispiel zeige gleichzeitig, dass die Stadt auch beim kommunalen Denkmalschutz von überregionalen Interessen abhängig sein kann. Denn gegen den Entlassungsentscheid habe der Zürcher Heimatschutz einen noch hängigen Rekurs eingereicht.

Das Färberhüsli an der Reppisch gehört zu den städtischen Gebäuden, die denkmalgeschützt sind. Sven Hoti

Seit 2014 hat die Stadt ihr Inventar erweitert

Die städtischen, denkmalgeschützten Gebäude, die der Stadtrat Ende August 2022 publik machte, sind auf der Karte im GIS ebenso verzeichnet wie Gebäude, die auf überregionaler oder kantonaler Ebene geschützt sind. Bei der nun erfolgten Veröffentlichung des Inventars privater Objekte ging es nicht nur darum, alle bestehenden Informationen zu digitalisieren und Transparenz zu schaffen.

Die Stadt habe seit 2014 auch das Inventar um Gebäude bis zirka 1985 erweitert, sagt Hochbauabteilungsleiter Peter Baumgartner. Denn in der Denkmalpflege sei es üblich, dass die Inventarisierung jeweils bis rund 30 Jahre oder eine Generation vor die Gegenwart reiche. «Durch Recherchen in Archiven und geschichtlichen Publikationen sowie Stadtbegehungen wurde eine Liste mit potenziellen Bauten zusammengestellt», heisst es in der städtischen Mitteilung. In mehreren intensiv von Stadtrat und Fachpersonen diskutierten Bereinigungsrunden sei diese dann definitiv festgelegt und 2018 vom Stadtrat genehmigt worden.

Das bestehende Inventar der bäuerlichen Bauten entlang der Reppisch sei um die wichtigen drei Entwicklungsphasen der Dorferweiterungen ergänzt worden, heisst es weiter: Zunächst zwei Phasen im Zuge der Industrialisierung von 1900 bis 1914, als sich die Bevölkerungszahl von 2000 auf gut 4000 verdoppelte, sowie von 1918 bis 1938, als rund 7000 Menschen in Dietikon lebten. Und schliesslich von 1945 bis 1970, als Dietikon sich zu einer Stadt mit rund 22'000 Einwohnern entwickelte.

«Die aufgenommenen Wohn- und Geschäftshäuser, die beiden Siedlungen, sowie mehrere Villen und Industriebauten sind Zeitzeugen der wirtschaftlichen, sozialen oder baukünstlerischen Entwicklung Dietikons», schreibt die Stadt. Sie seien aber auch Identifikationspunkte in der sich schnell wandelnden Stadt.

