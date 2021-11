Hiobsbotschaft fürs Zentrum: Calida schliesst Laden in Dietikon

Dietikon Jetzt gehts an die Wäsche: ­Calida verlässt das Löwenzentrum Die nächste Hiobsbotschaft aus dem Dietiker Zentrum: Calida schliesst seinen Laden. Ein Teil der Angestellten landet auf der Strasse. Und die Stammkundinnen? Sie sollen nach Spreitenbach. David Egger Jetzt kommentieren 04.11.2021, 18.06 Uhr

Adieu, Calida. David Egger / Limmattaler Zeitung

Per 31. Dezember dieses Jahres schliesst der Calida-Laden im Dietiker Löwen­zentrum. Entsprechende Informationen der «Limmattaler Zeitung» bestätigte am Donnerstag eine Sprecherin der Calida AG. Es ist die nächste Hiobsbotschaft für all jene, die dem Zentrum noch immer die Stange halten.