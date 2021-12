Dietikon Jeder Drittklässler soll ein Instrument spielen: Das Schulhaus Fondli verfügt neu über Bläser- und Streicherklassen Nach der Schuleinheit Zentral wird nun auch in der Schuleinheit Fondli das Klassenmusizieren praktiziert. Dabei erhalten sämtliche Schülerinnen und Schüler ein Instrument, das sie ein ganzes Jahr lang begleitet. Larissa Gassmann Jetzt kommentieren 05.12.2021, 22.06 Uhr

Anfang Schuljahr durften die Schülerinnen und Schüler ein Instrument auswählen. Themenbild: Walter Schwager

Egal ob Querflöte oder Posaune, Geige oder Cello: Seit Anfang Schuljahr geht es in Dietikons Schulhäusern musikalisch zu und her. So existieren in der Schuleinheit Fondli neu eine Bläser- und eine Streichklasse. Dabei findet das Klassenmusizieren im normalen Musikunterricht statt. Heisst: Die zwei Lektionen pro Woche sind für die beiden teilnehmenden Klassen obligatorisch. «Viele Kinder erhalten dadurch Zugang zu Musikinstrumenten, mit denen sie sonst nicht so leicht in Berührung kommen würden», sagt Daniela Jordi-Körte, Leiterin der Musikschule.

Geführt wird die Bläserklasse durch die Trompeterin Cornelia Spissu, für die Streicherklasse zeichnet die Violinistin Carolin Forster Borioli verantwortlich. Ebenfalls anwesend sind die Klassenlehrpersonen – auch sie erlernen das Musizieren mit einem neuen Instrument. Dieses behalten die Schülerinnen und Schüler ein ganzes Schuljahr lang. So werden die Kinder auch angeleitet, daheim zu üben. Denn wie in allen anderen Fächern gibt es auch hier Hausaufgaben.

Im Gegensatz zur Schuleinheit Fondli werden in der Schuleinheit Zentral bereits seit Sommer 2012 zwei Bläserklassen geführt. Auf das laufende Schuljahr kam nun der Auftrag, das Angebot auszuweiten. Sie sei sehr dankbar, «dass die Schule der Musik einen derartigen Wert beimisst», so Jordi-Körte. Organisatorisch ist das Projekt besonders im Fondli eine Herausforderung. Dort werden die zwei ausgewählten Klassen völlig neu durchmischt und zu je einer Bläser- und Streicherklasse formiert.

Die Pubertät noch in weiter Ferne, sind die Schüler «wahnsinnig begeisterungsfähig»

Während das Projekt in der Vergangenheit jeweils in der vierten und fünften Klasse durchgeführt wurde, trifft es nun die dritten Klassen. Dies hat diverse Gründe. So waren viele zu einem Zeitpunkt, in dem unter anderem Übertrittsfragen geklärt werden, weniger offen für neue Hobbies. «Wir hoffen, dass wir die Kinder in dem jüngeren Alter besser abfangen und die Neugier über ein Jahr lang beibehalten können», so Jordi-Körte. Bis anhin sei dies der Fall. Die Pubertät noch in weiter Ferne, seien die Schüler «wahnsinnig begeisterungsfähig». Aufgrund des Alters aber werden eher kleinere Lernschritte gemacht. Dennoch würden bereits die ersten Weihnachtslieder erklingen.

Noch vor den Sommerferien durften die Kinder sich für eine Zuteilung in die Bläser- oder Streicherklasse entscheiden. In den ersten Wochen wurden die Instrumente vorgestellt und ausprobiert, danach gaben die Kinder ihre Wünsche an. Die Zuteilung erfolgte letztendlich Ende September. Damit gleiche Startvoraussetzungen gegeben sind, beginnen alle eine neues Instrument – auch die Schüler, die bereits eines beherrschen. Mitnehmen sollen die Kinder Erfahrungen, die ihnen auch später etwas bringen. Etwa, aufeinander zu hören, Rücksicht zu nehmen und Dinge sorgfältig zu behandeln. «Das gemeinsame Musikmachen ist wahnsinnig wertvoll», so Jordi-Körte. Es sei toll, könnten die Kinder ein Jahr lang ein Instrument spielen. Noch schöner wäre es, «wenn sie danach Feuer und Flamme sind und an die Musikschule wechseln».

Die dortigen Schülerzahlen habe man trotz Pandemie gut halten, ja sogar leicht ausbauen können. Da ein Tag der offenen Tür derzeit aber nicht möglich ist, sei es schwierig, Werbung zu machen. Geplant ist so gegen Ende Schuljahr (14. Mai 2022) ein Gemeinschaftskonzert der vier Klassen aus dem Zentral und Fondli in Zusammenarbeit mit der Stadtjugendmusik. Bereits am Sonntag über die Bühne gehen soll Stand heute das Weihnachtskonzert. Dabei handelt es sich um das erste Konzert in diesem Schuljahr: «Wir sind sehr froh, können wir den Kindern die Gelegenheit bieten, sich im Auftreten zu üben.»

