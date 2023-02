Italienischer Karneval in der Stadthalle Dietikon.

Dietikon Italienische Maskerade: Am Samstag wird in der Stadthalle gefeiert Am Samstag findet nach drei Jahren Aussetzen wieder die «Notte Italiana di Carnevale» in der Stadthalle Dietikon statt. Einer der Höhepunkte der italienischen Ausgabe der Fasnacht ist der Kostümwettbewerb. Natacha Schmassmann Jetzt kommentieren 24.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der aktuelle Präsident – Il Presidente– der Colonia Liberia Italiana: Teodoro Deuterio. Andrea Zahler

Die «Colonia Liberia Italiana» in Dietikon hat es sich zum Ziel gemacht, Italienerinnen und Italiener bei der Integration in der Schweiz zu unterstützen. Der alljährliche Höhepunkt, den der Verein organisiert, ist die italienische Ausgabe der Fasnacht, die «Notte Italiana di Carnevale», in der Stadthalle Dietikon. Der 1964 mit der Gründung des Vereins erstmals durchgeführte Anlass findet nach drei Coronaausfällen erstmals seit 2019 wieder statt. Die Vorbereitungen für das Fest am Samstag laufen auf Hochtouren.

In den vergangenen Jahren seien Personen aus der ganzen Schweiz an den Dietiker Karneval gereist, erzählt Vereinspräsident Teodoro Deuterio. Der Rekord lag bisher bei 1200 Gästen. Der Verein will auch dieses Jahr die 1000-Gäste-Marke knacken, sagt der italienisch-schweizerische-Doppelbürger. Das Präsidium hat er seit 17 Jahren inne. Seine Hauptaufgabe bestehe darin, die Vereinsaktivitäten zu koordinieren.

Dieses Jahr habe er besonders viel Zeit für die Modernisierung der «Colonia Liberia Italiana» aufgewendet, sagt der Endfünfzigjährige. Sie befinde sich nämlich in einem Transformationsprozess: Man habe vieles digitalisiert. So werbe man zum Beispiel für den Karneval vermehrt über Social-Media-Kanäle und biete neu einen Online-Ticketverkauf an.

Einige Vorstandsmitglieder der Colonia vor dem Vereinslokal (v. l.): Pascuale Rossetti, Gabriele Olivieri, Teodoro Deuterio und Antonio Costantino. Andrea Zahler

Der feurige Karneval

Die Fasnacht habe in Italien einen hohen Stellenwert, sagt Deuterio. Umso schöner sei es für die «Colonia», dass sie ihre Tradition nach Dietikon bringen könne. Auch für Vorstandsmitglied Gabriele Olivieri ist der Karneval ein sehr wichtiges Ereignis. Man treffe auf alte Bekannte und ihre Familien: «Besonders freuen mich die Kinder, sie werden so schnell gross.» Das Fest sei bis heute auch stets friedlich verlaufen, sagt Deuterio: «Wir tanzen auf den Tischen, aber jeder kennt sein Limit.»

Die Italienische Fasnacht Notte Italiana di Carnevale Der italienische Karneval wird dieses Jahr am Samstag, 25. Februar, von 18.30 bis 2.30 Uhr in der Stadthalle Dietikon gefeiert. Für Stimmung sorgen die Band «Pensieri e Nuvola» und die Dietiker Reppischfäger. Eines der Highlights ist der Kostümwettbewerb. Fürs Essen sorgen Stände mit Grillspezialitäten und italienischen Süssigkeiten und an der Bar werden verschiedene Cocktails serviert. Für Kinder bis 12 Jahre ist der Eintritt gratis. Mitglieder der «Colonia Liberia Italiana» und verkleidete Personen zahlen 14 Franken, alle anderen 16 Franken. Weitere Informationen sind auf der Website der Stadt Dietikon abrufbar.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: hier einige bereits vorbereitete Preise der Tombola. Andrea Zahler

Fast 60 Jahre existiert der Verein

Die «Colonia Liberia Italiana» ist mit Vereinen in der ganzen Schweiz vertreten. Der 1964 in Dietikon gegründete Ableger zählt aktuell rund 50 Mitglieder. An der Fasnacht seien aber natürlich nicht nur Italienerinnen und Italiener, sondern alle willkommen, betont Deuterio: «Italiener oder andere Ausländer – aber natürlich auch Schweizer!»

An seiner Vereinsarbeit gefällt Deuterio vor allem, dass er damit etwas Gutes bewirke und sich für die italienische Gemeinschaft einsetzen könne. Er erhalte viele Anfragen von der Stadt Dietikon, besonders bei neu zugezogenen Italienern. «Wir helfen immer!», sagt er.

Die «Notte Italiana di Carnevale» des Vereins «Colonia Libera Italiana» fand letztmals 2019 statt. Christian Murer

Seit der Pandemie habe der Verein vermehrt mit Geldsorgen zu kämpfen, sagt Deuterio. Obwohl ihnen die Stadt Dietikon zwischenzeitlich den Mietzins für das an sie vermietete Vereinslokal an der Urdorferstrasse erlassen habe, sei das Geld immer noch knapp. Denn gewinnbringende Anlässe wie der Karneval oder Deutschkurse hätten lange nicht mehr durchgeführt werden können.

Eine Erhöhung des Karneval-Eintrittspreises kommt für den Präsidenten trotzdem nicht infrage: «Es ist ein Anlass, welcher für die ganze Familie gedacht ist. Wenn man mehrere Kinder hat und für jedes Eintritt zahlen muss, summiert sich das schnell.»