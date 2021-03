Dietikon «Iss dich grün!»: Ihr veganes Kochbuch schaffte es auf Platz eins der Schweizer Bestsellerliste Der Erstling von Bloggerin Anina Gepp ist ein Erfolg. Die ehemalige Mitarbeiterin der «Limmattaler Zeitung» will die Leserschaft damit zu nachhaltigerem Kochen anregen. Sibylle Egloff 02.03.2021, 04.00 Uhr

Anina Gepp bereitet in ihrer Küche in Luzern eine Winterminestrone mit Süsskartoffeln zu.





Eveline Beerkircher

Beim Joggen während des ersten Lockdowns kam ihr die Eingebung. «‹Iss dich Grün!›, so könnte der Titel meines Kochbuches heissen, sagte ich mir. Dass ich es dann bereist weniger als ein Jahr später in den Händen halte, damit hätte ich damals aber nicht gerechnet», erzählt Anina Gepp. Ende Januar ist das erste Buch der Bloggerin und freien Journalistin aus Luzern erschienen.

Die 80 veganen Rezepte kamen bei den Leserinnen und Lesern so gut an, dass ihr Werk eine Woche lang den ersten Platz der Schweizer Bestsellerliste in der Kategorie «Sachbücher» belegte und es nun bereits in der zweiten Auflage erhältlich ist. «Damit scheine ich den Nerv der Zeit getroffen zu haben», sagt die 26-Jährige, die mehrere Jahre für die «Limmattaler Zeitung» in Dietikon tätig war. Die Menschen würden seit dem Ausbruch der Pandemie dem Kochen und Ausprobieren mehr Raum geben. «Vielen ist es ein Anliegen, sich gesünder zu ernähren, um fit zu bleiben.»

Innert drei Monaten entstand ihr Buch

Ende Juni klopfte der AT Verlag bei der Influencerin mit fast 100'000 Followern an und fragte sie, ob sie für ein Buchprojekt zu haben wäre. «Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich hatte schon seit längerem vor, ein Kochbuch zu schreiben. Doch bisher fehlte mir der Mut», sagt Gepp. Ihr Konzept gefiel dem Verlag und so begann sie Rezepte zu kochen, abzutippen und die Gerichte zu fotografieren. «Der Zeitpunkt im Spätsommer war dafür ideal. Gemüse und Früchte gab es genug und das Licht war lange hell und schön, um die Bilder zu schiessen», erzählt die Autorin, die Multimedia Production studierte. Unterstützung erhielt sie von einer befreundeten Fotografin. Die Mehrheit der Bilder im 222 Seiten langen Kochbuch stammen aber von ihr selbst. Nach drei Monaten Arbeit reichte sie das Projekt beim Verlag ein. «Es war eine sehr intensive Zeit. Doch dank Corona war mir niemand böse, dass ich mich voll darauf konzentrierte», sagt Gepp.

Nachhaltig und einfach: Anina Gepp will zeigen, dass vegane und saisonale Rezepte kein Verzicht, sondern eine Bereicherung sind. Hier präsentiert sie ihre Winterminestrone.







Eveline Beerkircher

Dinkelspätzle, gebratener Blumenkohlreis, Kartoffelgnocchi mit Pilzrahmsauce, Spinat-Lasagne mit Birne und Thymian, Ofenrösti mit Erbsendip oder Süsskartoffel-Hafer-Pancakes: Alle Rezepte in Gepps Kochbuch kommen ohne tierische Produkte aus. Sie selbst ernährt sich seit sechs Jahren vegan. Als Dreijährige entschied sie sich bereits, vegetarisch zu leben, weil sie die Tiere vom Bauernhof neben ihrem Elternhaus, die sie täglich streichelte, nicht mehr essen wollte. «Die Umstellung von vegetarisch auf vegan dauerte eine Weile. Es ist wichtig, sich nicht unter Druck zu setzen und von einem Tag auf den anderen alles auf den Kopf zu stellen», findet Gepp.

Sie will niemanden zum Veganismus bekehren

Mit ihrem Buch möchte sie nicht den Mahnfinger heben oder Menschen zum Veganismus bekehren. «Die Rezepte sind für Veganer und für alle gedacht, die sich bewusster und nachhaltiger ernähren möchten.» Sie wolle mit ihrem Buch zeigen, wie vielfältig vegane und nachhaltige Küche sei. «Dieser Lebensstil ist weder teuer noch kompliziert. Es hat nichts mit Verzicht zu tun, Lebensmittel zuzubereiten, die saisonal und regional bei uns wachsen», sagt Gepp. Ihr ist es ein Anliegen zu vermitteln, dass Nachhaltigkeit Spass macht und eine Bereicherung ist. In «Iss dich grün!» finden sich daher nicht nur Rezepte, sondern auch Tabellen mit heimischen statt exotischen und pflanzlichen statt tierischen Produkten. «Statt Superfood wie Açai-Beeren zu verwenden, kann man mit Heidelbeeren arbeiten. Statt Quinoa kann man Hirse, Buchweizen oder Hafer benutzen», erklärt Gepp. Sie mache niemandem einen Vorwurf, der im Februar Erdbeeren kaufe. «Weil Supermärkte das ganze Jahr hindurch solche Produkte anbieten, verlernen wir auf die Saisonalität zu achten.»

Winterminestrone mit Süsskartoffeln Rezept für 2 Portionen 200 g Grünkohl, 200 g Süsskartoffeln, 2 Karotten, 1 Stange Sellerie, 1 Zwiebel, 2 Knoblauchzehen, 5 Zweige Thymian, 1 EL Rapsöl, 5 EL Tomatenmark, 150 ml Rotwein, 1 l Gemüsebrühe, 1 Dose gehackte Tomaten, 200 g Pasta nach Wahl, 100 g grüne Linsen, Salz und Pfeffer, frische gehackte Petersilie. Zubereitung Süsskartoffeln, Karotten und Staudensellerie in kleine Würfel schneiden. Zwiebeln, Knoblauch und Thymian hacken. Den Grünkohl klein schneiden. Das Rapsöl in einem grossen Topf erwärmen und Zwiebel, Karotten, Süsskartoffeln und Sellerie darin anbraten. Nach 5 Minuten den Knoblauch dazugeben und weitere 3 Minuten braten. Das Tomatenmark und den Thymian beifügen und mit Rotwein ablöschen. Die Gemüsebrühe und die Tomaten dazugeben und 15 Minuten köcheln lassen. Grünkohl, Pasta und Linsen in den Topf geben und köcheln lassen, bis die Nudeln al dente sind. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Mit frischer Petersilie bestreuen.

Bisher erhielt die 26-Jährige, die in Zufikon bei Bremgarten aufgewachsen ist, sehr viele positive Rückmeldungen. «Jeden Tag erhalte ich Bilder von Leserinnen und Lesern, die meine Rezepte nachkochen. Ich freue mich jedes Mal sehr über das direkte Feedback», sagt Gepp. Für Begeisterung sorge zum Beispiel ihre Winterminestrone, die vegane Lasagne oder die Penne mit Sonnenblumen-Brokkoli-Sauce. «Eltern schreiben mir, dass ihre Kinder dank meinem Gericht endlich Brokkoli essen würden. Das macht mich schon stolz.» Gelobt werde auch, dass ihre Rezepte einfach nachzukochen seien. «Es war mir wichtig, alltagstaugliche Speisen im Buch zu integrieren, die Familien auch schnell mal über den Mittag zubereiten können», sagt Gepp.

Für die Autorin steht bereits das nächste Projekt an. Ab Mai will sie mit ihrem Partner in einem Van durch die Schweiz und Europa fahren. «Wir haben die Wohnung dafür gekündet und lassen einen Fiat Ducato nach unseren Wünschen umbauen, natürlich mit einer Luxusküche», sagt Gepp und lacht. Ein paar Monate oder vielleicht auch ein paar Jahre soll das Abenteuer dauern. Auf ihrem Blog «Aniahimsa» wird sie die Reise dokumentieren. Ihr schwebt zudem vor, ihre Eindrücke in einem zweiten Buch festzuhalten.

Anina Gepps Kochbuch «Iss dich grün!» finden sich 80 vegane und nachhaltige Rezepte. zvg

Anina Gepp: «Iss dich grün!», AT Verlag, Aarau und München 2021. 222 Seiten.