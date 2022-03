Die Farkas-Brüder spielen das Didgeridoo und das Baritonhorn

Dietikon Ihre Leidenschaft gilt besonderen Instrumenten: Diese Brüder spielen Didgeridoo und Baritonhorn Lorant Farkas ist der erste Didgeridoo-Schüler an der Musikschule Dietikon. Das erste Mal ist der 12-Jährige dem Instrument in einem Computerspiel begegnet. Seinem 8-jährigen Bruder Adam hat es der tiefe Ton des Baritons angetan. Mara Aliotta Jetzt kommentieren 09.03.2022, 13.48 Uhr

Während Lorant Farkas (links) Didgeridoo spielt, erlernt sein Bruder Adam Farkas das Baritonspiel. Severin Bigler

«Ich komme immer mit den Inlineskates in den Musikunterricht», antwortet Lorant Farkas auf die Frage, wieso er in seinen Socken im Zimmer 4 der Musikschule Dietikon stehe. Nur wenn es regne, dann fahre ihn sein Vater netterweise, fügt er hinzu und lacht. So werde sein Didgeridoo nicht beschädigt. «Weil mein Instrument grösser ist, komme ich mit dem Bus», sagt sein Bruder Adam und zeigt auf sein Baritonhorn, das fast die Hälfte seiner Körpergrösse ausmacht.