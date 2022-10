Dietikon Initiative für bezahlbares Wohnen: Der Gemeinderat zankt sich um drei Gegenvorschläge Der Dietiker Gemeinderat spricht sich am Donnerstagabend in einer intensiven Debatte deutlich gegen die Initiative und den Gegenvorschlag von linksgrün aus. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 07.10.2022, 16.59 Uhr

Auch wegen dem von der Limmattalbahn, die bereits für Testfahrten unterwegs ist, ausgelösten Entwicklungsschub befürchten die Initianten weitere Mietsteigerungen in Dietikon. zvg/Aargau Verkehr AG

Ganze sieben Mal mussten die Stimmenzähler aktiv werden und anderthalb Stunden voller lebhafter Diskussionen waren notwendig, bis der Gemeinderat sich zur kommunalen Initiative «Bezahlbares Wohnen in Dietikon» positioniert hatte. Wie intensiv debattiert wurde, zeigte sich beispielhaft daran, dass Peter Metzinger (FDP) und Ernst Joss (AL) gleich drei Mal ans Mikrofon traten, um sich im munter drehenden Vorwurfskarussell zwischen der linken und der bürgerlichen Ratsseite immer wieder zu neuen Anschuldigungen zu äussern. Gleich mehrmals wurde von Ratsmitgliedern auf beiden Seiten der Gegenseite mangelndes Verständnis und ein Verdrehen der Fakten vorgeworfen.

«Schön, dass im Rat endlich mal wieder etwas gestritten wird», sagte Philipp Sanchez, einer von vier SP-Gemeinderäten, die auch Teil des sechsköpfigen Initiativkomitees sind. Er bedankte sich für die lebendige Debatte. Trotz vieler Wortmeldungen und gegenseitiger Bezugnahmen fand die Initiative abseits von linksgrün aber keine Unterstützung und wurde mit 19 zu 9 Stimmen bei einer Enthaltung abgelehnt.

Quote von 25 Prozent wurde scharf kritisiert

Die bürgerliche Ratsseite übte scharfe Kritik an der zentralen Forderung der Initiative, dass bis 2050 ein Viertel aller Wohnungen gemeinnützigen Wohnbauträgern gehören sollen, die ohne Gewinnabsichten dem Prinzip der kostendeckenden Miete verpflichtet sind. Heute sind es laut Stadtrat 9,3 Prozent.

Die Forderung wurde von allen Fraktionen abseits von linksgrün in mehr oder weniger blumiger Sprache als unrealistisch und nicht umsetzbar taxiert. Die meisten Sprecherinnen und Sprecher bezogen sich auf die vom Stadtrat vorgelegte Berechnung, dass bis 2050 jährlich 68 Prozent aller neuen Wohnungen gemeinnützig sein müssten und die Stadt jährlich 45,5 Millionen Franken investieren müsste, um das Ziel zu erreichen.

Weil der Gemeinderat neben der Initiative über drei konkurrierende Gegenvorschläge brütete, wurde nach der inhaltlichen Debatte zunächst über alle drei abgestimmt. Der an der Ratssitzung von den Grünen und der SP/AL-Fraktion eingebrachte Antrag, die Quote gemeinnütziger Wohnungen auf 15 Prozent festzusetzen, hatte ebenfalls keine Chance und erhielt nur 10 Stimmen. Noch schlechter erging es dem Gegenvorschlag des Stadtrats, für den sich nur fünf Ratsmitglieder aussprachen.

Der von den Initianten als Farce bezeichnete Gegenvorschlag wollte die Gemeindeordnung um einen unverbindlichen Satz ergänzen: «Die Gemeinde fördert qualitativ hochwertigen, preisgünstigen Wohnraum. Der Stadtrat erstattet alle vier Jahre Bericht.» Dass der rechtlich bindende Begriff gemeinnützig vom Stadtrat bewusst weggelassen wurde, stiess der linken Ratsseite sauer auf.

Auch einer Mehrheit der ­Geschäftsprüfungskommission (GPK) war der stadträtliche Vorschlag offensichtlich zu wenig, weshalb die GPK einen eigenen Gegenvorschlag ins Spiel brachte. Dieser erweiterte die Stadtratsvariante um folgenden Satz. «Dafür werden städtische Grundstücke grundsätzlich im Baurecht an gemeinnützige Wohnbauträger abgegeben.» Mit 14 Stimmen fand der GPK-Vorschlag am meisten Anklang.

Gemeinderat empfiehlt den GPK-Vorschlag an der Urne

In der zweiten Runde, in der die beiden Varianten mit den meisten Stimmen verblieben, setzte sich der GPK-Vorschlag mit 19 zu 10 Stimmen durch. In der Schlussabstimmung sprachen sich die Ratsmitglieder schliesslich ohne Gegenstimme bei einer Enthaltung für den GPK-Gegenvorschlag aus. «Uns fehlt eine klare Zielsetzung, aber immerhin hat er im Gegensatz zum Stadtratsvorschlag eine klare Strategie, um das Problem zu bewältigen», erklärte Initiativkomiteemitglied Katharina Kiwic (SP), wieso auch ihre Fraktion sich letztlich für die GPK-Variante aussprach. Damit empfiehlt der Gemeinderat der Stimmbevölkerung die Annahme des GPK-Gegenvorschlags, wenn dieser zusammen mit der Initiative frühestens im März 2023 an die Urne gelangt.

In der langen, vielfältigen und manchmal auf Abwege geratenen Debatte waren sich links bis rechts immerhin in einem Punkt einig: Alle betonten, dass niemand wolle, dass alteingesessene oder sozial schwache Dietikerinnen und Dietiker aus ihren Wohnungen und der Stadt verdrängt werden. Ob dieses Problem aber überhaupt existiert und wenn ja, wie es am besten gelöst werden soll, wird wohl auch in Zukunft höchst umstritten bleiben.

