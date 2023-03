Dietikon Heidi Fluor zieht nach 20 Jahren «Spiel + Hobby» Bilanz: «Ich habe es nie wegen des Geldes gemacht» In der Woche vom 13. März wird im Dietiker Traditionsgeschäft gefeiert. Die Inhaberin und vierfache Mutter ist seit 20 Jahren dabei. Das Geschäft gibt es seit bald 50 Jahren. Natacha Schmassmann Jetzt kommentieren 10.03.2023, 05.00 Uhr

Heidi Fluor betreibt seit 20 Jahren ihren Laden «Spiel + Hobby» in Dietikon. Severin Bigler

Der Spielwarenladen «Spiel + Hobby» ist eine Dietiker Institution, die aus dem Stadtbild kaum mehr wegzudenken ist. Dieses Jahr feiert das Traditionsgeschäft an der Zürcherstrasse ein doppeltes Jubiläum. Vor 50 Jahren wurde es eröffnet, seit 20 Jahren gehört es Heidi Fluor.

Die heute 62-Jährige arbeitete im Spielwarengeschäft ihrer Schwester, als sie 2002 erfuhr, dass für «Spiel + Hobby» eine Nachfolge gesucht wird. Fluor musste nicht lange überlegen. Es sei ihr wichtig gewesen, dass nicht noch ein weiteres Dietiker Traditionsgeschäft verschwindet. Also übernahm sie 2003 den Laden zusammen mit einer Freundin, die mittlerweile altershalber aufgehört hat.

Heute beschäftigt die vierfache Mutter drei Mitarbeiterinnen. Zudem hat sie insgesamt fünf Lernende erfolgreich ausgebildet. Das Team arbeite super zusammen, sagt sie: «Wir sind wie eine kleine Familie – es ist ein Geben und Nehmen.» Auch zu vielen ihrer Kundinnen und Kunden pflege sie ein besonderes Verhältnis. Oft kämen junge Eltern in den Laden, die bereits als Kinder bei ihr eingekauft haben.

Auch eine Art Quartiertreffpunkt

Für Fluor ist ihr Geschäft auch eine Art Quartiertreffpunkt: «Ab und zu treffen sich alte Bekannte und haben dann lange und lustige Gespräche.» Dann fügt sie schmunzelnd hinzu: «Ich müsste eigentlich einen Tisch zum Kaffeetrinken aufstellen.» Es sind diese Momente, die sie antreiben. «Ich habe es nie wegen des Geldes gemacht», sagt Fluor, die zunehmend mit der Konkurrenz durch den Onlinehandel zu kämpfen hat.

Nachhaltigkeit wird für viele Eltern immer wichtiger. Entsprechend sind viele Spielzeuge im Laden aus Holz. Severin Bigler Auch aus Holz gefertigte Tiere gibt es im «Spiel + Hobby». Severin Bigler Aber natürlich dürfen kuschelige Plüschtiere auch nicht fehlen. Severin Bigler Neugierig blicken die Plüschtiere von ihrem Regal aus in den Laden. Severin Bigler Gesellschaftsspiele sind laut Inhaberin Heidi Fluor aktuell besonders beliebt. Severin Bigler Im Schaufenster von «Spiel + Hobby» sind momentan moderne und traditionelle Spielwaren ausgestellt. Severin Bigler In einer Ecke warten Kinderbücher darauf, entdeckt zu werden. Severin Bigler

Heidi Fluor versucht, sich davon abzuheben: «Bei uns bekommen Kunden eine fachkundige Beratung, die es online nicht gibt.» Allerdings gebe es auch Kunden, die für eine Beratung in den Laden kommen, sich dann aber das Produkt günstiger im Internet kauften. Dies findet die Ladenbesitzerin äusserst unfair. Denn preislich könne sie mit den Onlineangeboten nicht mithalten.

Leider habe die Pandemie den Trend hin zum Onlineeinkauf noch verstärkt. Auch viele ihrer Kunden seien in dieser Zeit auf den Onlinehandel umgestiegen, sagt Fluor. Dies habe zu erheblichen Einkommenseinbussen geführt.

Geburtstag im «Spiel + Hobby» Die Jubiläumswoche findet vom 13. bis zum 18. März statt. An einem Glücksrad (mit Gewinngarantie) und einem Wettbewerb gibt es verschiedene Preise zu gewinnen. Diese reichen von kleinen Puzzles bis zu Tickets für eine Vorstellung der Show «Circus Lapsus Helveticus» des Dietiker Komikerduos Lapsus.

Auch für sie als Einkäuferin wäre es oft günstiger, ihre Produkte online zu beziehen. Fluor möchte aber die Qualität der Waren selbst überprüfen: «Ich besuche die Showrooms der Lieferanten, so kann ich die Ware selbst testen.» Ihr wichtigstes Kriterium: Sie kaufe nur ein, was sie ihren Kindern auch zum Spielen gegeben hätte.

Zu schaffen gemacht hat Fluor in den letzten Jahren auch der Bau der Limmattalbahn. «Viele ältere Kunden haben sich wegen der Baustellen nicht mehr getraut, mit dem Auto nach Dietikon zu fahren», sagt sie. Das sei ein Problem gewesen, weil die meisten ihrer Kunden aus den umliegenden Gemeinden stammten.

Auch jetzt, nach der Fertigstellung der Bahn, lassen sich laut Fluor keine positiven Effekte für «Spiel + Hobby» erkennen: «Wir haben vor dem Laden keine Limmattalbahn-Haltstelle, die uns mehr Kunden bringen könnte.» Es sei eher das Gegenteil der Fall, denn an der Bushaltestelle vor dem Geschäft hält nur noch einer anstatt drei Busse. «Manchmal vergehen Stunden, ohne dass eine Person am Laden vorbeigeht», sagt Fluor.

Das Dietiker Traditionsgeschäft «Spiel + Hobby» gibt es seit bald 50 Jahren. Severin Bigler

Fluor ist trotz der Schwierigkeiten immer noch mit viel Herzblut dabei und versucht, das Angebot ständig weiterzuentwickeln. Ein grosses Thema ist die Nachhaltigkeit: «Ich versuche, Spiel- und Bastelwaren zu kaufen, die in der Schweiz oder in Europa produziert werden.» Besonders jüngere Eltern würden weniger Spielsachen kaufen, dafür aber besonders auf deren Nachhaltigkeit achten.

Der aktuelle Verkaufsschlager

Derzeit würden sich vor allem Gesellschaftsspiele sehr gut verkaufen, sagt Fluor. «Mit jedem Spiel, das man mit Kindern spielt, verbringt man Zeit mit ihnen», sagt sie und fügt an: «Das Wertvollste, was man einem Kind schenken kann, ist Zeit.» Demgegenüber kommen immer mehr Spiele auf den Markt, die alleine spielbar sind. Heidi Fluor begründet dies so: «Viele Menschen sind heute von Einsamkeit betroffen. Es gibt auch viele Kinder, die niemanden zum Spielen haben.»

Da Zeit in der heutigen, sehr schnelllebigen Gesellschaft oft fehle, engagiere sie sich an diversen Anlässen, sagt Fluor. Der nächste wird der Spielnachmittag im Schulhaus Steinmürli in Dietikon sein. Dort können Schülerinnen und Schüler verschiedenste Spiele ausprobieren.

Wie lange das noch der Fall sein wird, ist offen. In zwei Jahren wird Heidi Fluor pensioniert. Bereits heute sucht sie für ihren Laden eine Nachfolge: «Es muss jemand sein, der gerne viel arbeitet, obwohl wenig Geld dabei rausspringt.»

