Afghanen in Dietikon sorgen sich um Angehörige in Afghanistan

Dietikon In der Stadthalle versammeln sich rund 350 Afghanen zu einem religiösen Fest – dieses Jahr ist die Stimmung besonders gedrückt Seit sieben Jahren treffen sich meist schiitische Afghanen in der Dietiker Stadthalle und feiern das religiöse Fest Aschura. Dieses Jahr schlägt der Siegeszug der Taliban in Afghanistan den Versammelten auf das Gemüt. Lydia Lippuner 17.08.2021, 18.58 Uhr

Sie organisieren, reden und vermitteln: Djafar Scharifi, Hamid Turkmani, Azar Muharam und Kuchizahde Ramazan (von links nach rechts) gehören dem Leitungsteam des Vereins Bamian an. Lydia Lippuner Warm verkleidete Stadthalle: In diesem Raum versammeln sich vom 14. August bis am 19. August Afghanen aus ganz Zürich. Lydia Lippuner Religiöse Schriften und Symbole: Seit sieben Jahren trifft sich der Verein für ein schiitisches Fest in Dietikon. Lydia Lippuner Freiwilligenarbeit für ein Festessen: Verschiedene Freiwillige helfen mit, damit am Abend in der Stadthalle ein afghanisches Essen serviert werden kann. Lydia Lippuner Fleissige Hände sind gefragt: Er muss rund 20 Kilo Kartoffeln schälen. Lydia Lippuner

Vier Afghanen sitzen auf dem blau-weiss gemusterten Teppich im Untergeschoss der Dietiker Stadthalle. Es dringt kaum Tageslicht in den Raum. Überall hängen arabische Schriftzüge. «Unsere Körper sind zwar da, aber unser Geist ist in Afghanistan», sagt Hamid Turkmani. Er gehört zum Leitungsteam des Vereins Bamian, der seit sieben Jahren das Aschura-Fest in der Dietiker Stadthalle feiert. Am Aschura-Fest gedenken die Schiiten Husseins, eines Enkels des Propheten Mohammeds, der bei der Schlacht von Kerbela im Jahr 680 fiel. Die Schlacht markiert die Spaltung des Islam in Sunniten und Schiiten. «Wir möchten unseren Kindern diese Tradition und die Geschichte dieses Tages weitergeben», sagt Turkmani. Dazu versammeln sich die afghanischen Schiiten in der Stadthalle.

Die Zeremonie begann am 14. August und dauert noch bis am Donnerstag. Es kommen jeweils rund 350 Personen pro Abend ans Fest. Es wird gesungen, gebetet, und die Gäste erinnern sich an die religiösen Geschichten. Danach gibt es Essen für alle. Deshalb schnippeln Freiwillige vor dem Raum 20 Kilo Kartoffeln und kochen 60 Kilo Reis. «Der schiitische Islam ist friedlich. Wir sind offen für alle», sagt ein Mann mit schwarzem Bart. Seine Religion habe nichts mit den Gräueltaten der Taliban zu tun. Die Männer erklären, dass sie in Afghanistan einer doppelten Minderheit angehören: Einerseits seien sie Schiiten, andererseits gehörten sie den Hazara, einer ethnischen Minderheit in Afghanistan an.

In Afghanistan haben die Taliban in den letzten Tagen die Macht übernommen. Präsident Aschraf Ghani hat das Land verlassen. Aufgrund des internationalen Truppenabzugs herrscht Chaos im ganzen Land. Momentan verbleibt einzig der Flughafen in Kabul als Ausreisemöglichkeit.

Seine grösste Sorge gilt den jungen Frauen

Der Präsident des Vereins, Ramazan Kuchizahde, sitzt ebenfalls auf dem Boden. «Ich mag die Schweiz und bin integriert hier. Afghanistan hat uns viel Schlechtes getan», sagt er. Kuchizahde zeigt auf die afghanische Fahne, die am Ende des Raumes steht. Er sagt: «Von mir aus müsste diese Fahne gar nicht da sein.» Ihn verbinde nichts mehr mit Afghanistan, ausser seine Angehörigen, die immer noch dort seien. «Ich telefonierte vor zwei Tagen zum letzten Mal mit ihnen.» Nun vermutet er, dass sie das Telefon vor den Taliban verstecken und deshalb nicht erreichbar sind. Seine grösste Sorge sei, dass die Frauen vergewaltigt werden. Er sagt:

«Häuser, Autos, darum haben wir keine Angst. Aber stellen Sie sich vor, was mit den jungen Frauen passiert.»

Kuchizahde weiss, wovon er spricht. Er floh vor 20 Jahren vor den Taliban aus Afghanistan. Die Flucht mit den Schleppern sei schrecklich gewesen. In der Schweiz fühle er sich nun sehr wohl. Mittlerweile arbeitet er in einer Bäckerei, hat zwei Kinder und einen Schweizer Pass. Wenn er die Geschichten aus seinem Heimatland hört, ist er noch immer sehr betroffen. Man könne gar nicht anders. «Wir sind alle schockiert. Diese Entwicklung hätten wir so nicht erwartet», sagt auch Turkmani. Was nun weiter geschehe, wisse niemand. Turkmani war im Mai in Kabul. Bereits damals sei die Lage angespannt gewesen. «Die Wirtschaft war am Boden. Die Leute hatten keine Hoffnung», sagt er. Eine solch rasante Verschlechterung habe er sich aber nie ausgemalt.

Derweil spitzt sich die Lage in seiner Heimat weiter zu. «Alle möchten nur noch aus dem Land fliehen», sagt Turkmani. Auch er hat die Bilder gesehen von Leuten, die sich an Flugzeuge hängen, um das Land zu verlassen. «Das fasst die Situation perfekt zusammen», sagt er. Es zeige das Ausmass der Verzweiflung, die Menschen dazu treibe, das überaus grosse Todesrisiko in Kauf zu nehmen, um nur nicht auf dem afghanischen Boden bleiben zu müssen. Diese Verzweiflung spiegelt sich auch ein wenig auf den Gesichtern der Afghanen, die in der Dietiker Stadthalle sitzen, wieder. Obwohl sie in der Schweiz in Sicherheit sind, leben sie in ständiger Angst um ihre Angehörigen. Turkmani sagt:

«Solange dort keine Ruhe herrscht, haben wir hier auch keinen Frieden.»

Deshalb sei die diesjährige Gedenkfeier für Mohammeds Enkel noch trauriger als sonst.