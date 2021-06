Oase im Dietiker Limmatfeld: Die Nuts Bar kommt in Fahrt

Dietikon In der Nuts Bar setzen sich immer mehr Gäste in den kühlenden Schatten Dieser Sommer sei für die Gastronomie schwierig, sagen Christian Zwicky und Eveline Amstutz von der Nuts Bar. Aber immer mehr Besucher entdecken ihr Lokal an der Grünaustrasse. Erst im Mai hatten sie eröffnet. Carmen Frei 24.06.2021, 04.00 Uhr

Der Brunnen plätschert, unter den Bäumen ist es schön kühl. Eveline Amstutz und Christian Zwicky sitzen im lauschigen Garten der Nuts Bar an der Grünaustrasse in Dietikon. Die Tische sind gut besetzt, die Besucher scheinen den Schatten zu schätzen.

«Wir hatten einen harzigen Start», sagt Eveline Amstutz. «Das war vor allem wetterbedingt. Als wir eröffneten, regnete es danach etwa drei Wochen lang durch.» Damals durften sie und Zwicky nur den Garten öffnen. Inzwischen können sie auch in den Innenräumen Gäste bewirten. Doch noch sitzt niemand drinnen an der Theke. «Bei diesem Wetter würde ich auch nicht rein», sagt Amstutz.

In der Bar trifft sich ein durchmischtes Publikum

Die Anzahl Gäste nehme langsam zu. Das Eröffnungswochenende sei ebenfalls nicht schlecht gelaufen. «An jenem Samstag besuchten uns viele Leute», sagt Amstutz. «Und es kamen wirklich alle quer durcheinander. Wir hatten einen Töffclub hier, eine Frauenfussballmannschaft, aber auch einige ältere Leute», erinnert sich Amstutz.

«Die Leute müssen sich zuerst noch daran gewöhnen, dass sie wieder in die Bar dürfen», meint Zwicky. «Sie haben sich zu Hause eingerichtet», sagt er. Zudem kämen der Gastronomie gleich drei Faktoren in den Weg: die EM, die Olympiade und die Sommerferien. Zwicky sagt:

«Für die Gastronomie ist es sehr schwierig. Ich rechne erst im September oder Oktober damit, dass es richtig läuft.»

Im Moment würden vor allem die jüngeren Leute zwischen 20 und 30 wieder ausgehen. «Wir richten uns aber an Besuchende zwischen 30 und 90 Jahren. Sie sind aktuell noch sehr vorsichtig», sagt Zwicky. «Wir haben effektiv genug Platz. Mit Schutzkonzept haben wir draussen 40 Plätze, drinnen sind es 50», erklärt er. «Sie sind noch sehr zaghaft», findet auch Amstutz.

Im Sommer läuft die Gastronomie anders

Bei Zwicky und Amstutz kehren momentan vor allem Gäste ein, welche die Betreiber nicht kennen. «Es sind alteingesessene Dietiker», sagt Zwicky. «Oder solche, die den Ort schon von vorher kennen», fügt Amstutz an. Vor allem die sommerlichen Angebote seien beliebt. «Der Whisky hinkt noch ein wenig hinterher», meint Zwicky. Der Sommer sei nicht die Jahreszeit dafür. Amstutz sagt aber, es gäbe auch einige Gäste, die bei ihnen vor allem zum Essen vorbeikommen würden.

Auch im Zigarren-Club der Nuts Bar haben sich bereits einige Personen als Mitglieder angemeldet. Laut Zwicky wird die Nachfrage für gewisse Angebote erst im Herbst steigen. «Im Moment geniessen die Gäste eher kühle Getränke und ein feines Tatar oder einen Apéro-Teller, statt Zigarren, Whisky, Rum oder kräftigen Rotwein.»

Im Garten sei es eine andere Art Gastronomie. «Drinnen ist es Bar- und Pub-Betrieb, draussen eine Gartenwirtschaft», sagt Zwicky. Der Verkauf der verschiedenen Whiskys sei beratungsintensiv und finde häufig zwischen Bartresen und Theke statt. Dies sei aktuell nicht möglich. «Auf der Karte können wir die feinen Spirituosen und Weine nicht gleich präsentieren», erklärt er.

Die Gäste fühlen sich wohl

Sie seien aber froh, dass sie wieder geschäften dürften. Dabei ginge es gar nicht um den Umsatz. «Wir merken aber, dass die Gäste immer länger bleiben als geplant. Sie fühlen sich wohl», sagt Amstutz. «Der Rekord-Aufenthalt dauerte fast zehn Stunden», sagt Zwicky. «Die Gäste sind vor zwei Uhr nachmittags gekommen und erst um elf Uhr abends gegangen.»

«Der Schatten ist ein Pluspunkt», sagt Amstutz. «Aber wir müssen die Neugier der Leute noch ein wenig herauskitzeln», meint sie. Sie bekämen oft von ihren Gästen und Bekannten zu hören, dass mit einer solchen Oase mitten in der Industrie gar niemand rechne. «Sie erwarten es nicht so richtig», meint Amstutz. Doch sie und Zwicky sind zuversichtlich, dass sich bald herumspricht, was sich zwischen den hohen Häusern an der Grünaustrasse verbirgt.