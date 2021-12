Dietikon: Pop-up-Impfzentrum startet mit Booster-Impfung

Dietikon Impfen im Banktresor: Pop-up-Impfzentrum hat Betrieb aufgenommen – möglich sind nicht nur Booster Seit Montagmorgen werden an der Dietiker Bahnhofstrasse Booster-Impfungen verabreicht. Ab und an gesellen sich aber auch Erstimpflinge dazu. Ein Augenschein vor Ort. Larissa Gassmann 2 Kommentare 20.12.2021, 17.32 Uhr

Egal ob Booster, Erst- oder Zweitimpfung: Pro Tag sollen in Dietikon 550 bis 600 Impfungen verabreicht werden können. Sandra Ardizzone

Da sitzen sie nun und lassen ihre Hüllen fallen, die Menschen an der Dietiker Bahnhofstrasse. Schicht um Schicht wird Arm um Arm freigelegt, bis Nadel um Nadel freie Bahn hat. Wo früher Geld floss, fliesst nun Impfstoff: Im ehemaligen Raiffeisenbank-Gebäude an der Dietiker Bahnhofstrasse 5 werden seit Montagmorgen fleissig Booster-Impfungen verteilt.

Am 20. Dezember eröffnet das Pop-up-Impfzentrum an der Bahnhofstrasse 5. Sandra Ardizzone

Stets den Überblick behält dabei Joel Meier. Im normalen Leben ist der 48-Jährige unter anderem Vorstandspräsident der Street Parade, nun, mitten im Treiben der Pandemie, sind Impfungen und Tests sein täglich Brot. Meier betreibt nicht nur das Impfzentrum Uster, sondern ist auch verantwortlich für die Impfmobile, mehrere Testzentren und nun auch für das Pop-up-Impfzentrum in Dietikon. Hier sei alles ein bisschen improvisierter. «Es muss möglichst funktional sein», sagt Meier.

Anders als in Uster gibt es weniger Stauraum, weswegen täglich Material angeliefert werden muss. Dementsprechend sind bloss sieben Impfkabinen vorhanden. Das führt dazu, dass Personen bei der Erst- und Zweitimpfung in den Genuss eines besonderen Highlights kommen: Ihnen wird die Spritze im ehemaligen Tresor der Bank verabreicht.

Warum sich ein 16-Jähriger spontan impfen lässt

Im Gegensatz zum Booster sind Erst- und Zweitimpfungen spontan möglich. Einer, der dieses Angebot in Anspruch nimmt, ist ein 16-Jähriger, der mit seinem Vater im Warteraum sitzt. Wie der bereits geimpfte Vater sagt, sei sein Sohn frisch in der Lehre. Sich jeden Tag testen zu lassen, sei «keine Option». Er selbst habe «schon ein bisschen Respekt» vor den Nebenwirkungen, sagt der Sohn. Anders sieht es bei einer 19-Jährigen aus, die sich gerade ihre zweite Impfung abholt. Sie selbst hatte bereits Corona, das sei «nicht so lustig». Derzeit werde ihre Tante im Spital beatmet. Deswegen sollte man Corona ernst nehmen, «sich selbst und seine Familie schützen».

Die 19-jährige Angie wird im Tresorraum geimpft. Sandra Ardizzone

Grünes Kärtchen Moderna, blau Pfizer, rot Erst- oder Zweitimpfung: So wird in Dietikon für Klarheit gesorgt, selbst wenn zur Mittagszeit immer mehr Menschen anstehen. Auch sonst ist das Team eingespielt. Pro Tag sind etwa 20 Mitarbeitende im Einsatz, wie Meier sagt. Dabei handelt es sich um Mitglieder der Impfmobil-Crew, die nun in Dietikon stationiert ist. Mit an Bord ist Annika Vetter, die sonst im Impfzentrum Uster anzutreffen ist. Schon in der ersten Stunde hat sie rund 15 Impfungen verabreicht. Auch unter den zweifach Geimpften gebe es noch Personen, denen man die Angst nehmen müsse. «Es kommt immer darauf an, wie die ersten beiden Impfungen vertragen wurden», sagt Vetter. Wie viele Dosen sie seit Pandemiebeginn schon verabreicht hat, das sei schwierig zu sagen. «Anfänglich habe ich mir vorgenommen, alle zu zählen», sagt sie. «Aber ich hatte keine Chance, das geht Schlag auf Schlag.» So oder so sei die Motivation noch immer gross, der Kontakt zu den Menschen «uh lässig».

Lies sich mit Pfizer boostern: Der 21-Jährige Wolf Maria Mecklenburg. Sandra Ardizzone

Ebenfalls lässig nimmt das Ganze ein Mann, der mit dem Gehstock aus dem Gebäude humpelt und «ich habe es überlebt» schreit. Ruhiger angehen lässt es der 21-jährige Wolf Maria Mecklenburg aus Weiningen. Geimpft wurde er zuvor mit Moderna, nun folgt Pfizer. Nach der zweiten Impfung hatte er etwas Fieber, «eine Männergrippe eben», wie er sagt. Einmal mehr sei es beim Booster nun ein Abwägen gewesen, was schlimmer ist: die allfälligen Nebenwirkungen oder eine Infektion.

«So eine Pandemie bewältigen wir alle zum ersten Mal»

Geimpft werden soll in Dietikon mindestens zehn Wochen lang. Das Minimalziel sind 26’000 Impfungen, wie Meier sagt. Man habe eine Kapazität von 550 bis 600 Dosen pro Tag. Zum Zug kommen alle Personen ab 16 Jahren, vereinbart werden können Termine via das Onlineportal «VacMe» oder über die Hotline (0848 33 66 11). Inzwischen sind über 330’000 Zürcherinnen und Zürcher geboostert. Anmelden können sich seit Samstag alle Personen, bei denen die zweite Impfung mindestens fünfeinhalb Monate zurückliegt. Bisher lag diese Frist noch bei sechs Monaten.

Organisator Joel Meier Sandra Ardizzone / LTA

Ob es in Dietikon nach Ende Februar weitergeht und ob irgendwann auch der Impfstoff von Johnson & Johnson verfügbar sein wird, steht noch nicht fest. «Eine Verlängerung wäre aber möglich», sagt Meier. Grundsätzlich ist das Impfzentrum von Montag bis Freitag offen. Das könne sich aber ändern, «sollte die Nachfrage grösser sein». Stand heute sei aber zumindest über Weihnachten alles zu, hält Meier fest und zückt sein Handy, um die Uhrzeit zu prüfen. «Stand heute acht ab elf Uhr»», sagt er und lacht. Derzeit müsse man nämlich flexibel sein. «So eine Pandemie bewältigen wir alle zum ersten Mal», sagt Meier. «Nichts gilt für eine längere Zeit.»

