Dietikon Immobilienboom und schnelle Corona-Erholung: Die Rechnung 2021 fällt um 17,7 Millionen Franken besser aus erwartet Die Dietiker Jahresrechnung 2021 schliesst mit einem Plus von 2,96 Millionen Franken ab statt dem budgetierten Minus von 14,71 Millionen Franken. So eine grosse Abweichung habe er noch nie erlebt, sagte Rolf Schaeren (Mitte), der nach 16 Jahren als Finanzvorstand seine letzte Rechnung präsentierte. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 31.03.2022, 05.00 Uhr

Blick auf die Silbern und die Güterstrasse: Nur vier Prozent der Dietiker Unternehmen generieren über 85 Prozent des steuerbaren Ertrags juristischer Personen. Severin Bigler / ©

«Das ist die grösste Abweichung, die ich in meinen 16 Jahren als Finanzvorstand erlebt habe», sagte Rolf Schaeren (Mitte) am Mittwochnachmittag an der Präsentation der Dietiker Jahresrechnung 2021. «Zum Glück auf die gute Seite», ergänzte er umgehend. Die Rechnung schliesst mit einem Plus von 2,96 Millionen Franken. Damit übertrifft sie das budgetierte Minus von 14,71 Millionen gleich um 17,67 Millionen Franken.

Für 2021 seien die Abschlüsse vielerorts deutlich besser als erwartet, sagte Schaeren – auch beim Bund und dem Kanton. Denn die Auswirkungen der Coronapandemie seien weniger einschneidend ausgefallen als befürchtet. Beim Budgetieren habe die Stadt auf einen besseren Abschluss gehofft, deshalb sei es richtig, dass der Steuerfuss trotz hohem Minus nicht erhöht worden sei.

Nach 16 Jahren als Dietiker Finanzvorstand präsentierte Rolf Schaeren (Mitte) seine letzte Jahresrechnung. zvg

Die finanzielle Situation der Stadt sei insgesamt sehr gesund, so Schaeren. «Der Steuerfuss von 123 Prozent ist die einzige schlechte Kennzahl.» Es sei schön, die städtischen Finanzen auch dank dem hocherfreulichen Ergebnis so gut hinterlassen zu können, sagte Schaeren, der im Februar nicht mehr zur Wahl antrat und sich dieses Jahr aus der städtischen Politik zurückziehen wird. «Das gute Ergebnis hat weniger mit mir zu tun als mit der Finanzabteilung, die einen super Job macht, und mit der ganzen Stadtverwaltung, die sorgfältig mit Ausgaben umgeht.» Entsprechend trug auch die Aufwandseite zum guten Jahresergebnis bei und blieb über alle Abteilungen gesehen 2,3 Millionen unter Budget.

Hohe Steuereinnahmen dank Immobilienboom

Die hohen Steuereinnahmen sind aber der wichtigste Grund für die überraschend positive Rechnung. Da wären zunächst die rekordhohen Grundstückgewinnsteuern von 15,67 Millionen Franken. Im Budget rechnete die Stadt mit 6,5 Millionen Franken und 2020 nahm sie 8,42 Millionen über Grundstückgewinnsteuern ein. Dietikon profitiere weiterhin vom Immobilienboom, erklärte Schaeren. Entsprechend habe die Stadt für 2022 erstmals eine zweistellige Millionenzahl budgetiert. Mittelfristig seien die Grundstückgewinnsteuern aber keine zuverlässige Grösse und die Stadt könne nicht einfach längerfristig auf hohe Einnahmen zählen.

Auch die Steuereinnahmen von natürlichen Personen sind mit 61,03 Millionen um 5,47 Millionen Franken höher ausgefallen als budgetiert. Sie halten sich die Waage mit der Abweichung beim Steuerertrag von Firmen, der mit 12,79 Millionen 5,48 Millionen Franken unter den Erwartungen blieb. «Das könnte eine Coronafolge sein», sagte Schaeren. Die Steuereinnahmen von juristischen Personen bleiben in Dietikon ein Sorgenkind: Vier Prozent der ansässigen Firmen generieren über 85 Prozent des steuerbaren Ertrags und verfügen über 81 Prozent des steuerbaren Kapitals. Deshalb sei es ein wichtiges Ziel, mehr starke Steuerzahler anzulocken.

Auch pro Kopf bleibt die Steuerkraft mit 2247 Franken tief. Nicht nur liegt sie gut 1700 Franken unter dem kantonalen Durchschnitt, entgegen der kantonalen Entwicklung ist sie seit 2018 leicht rückläufig. Die Steuerkraft dient auch als Bemessungsgrösse für den Finanzausgleich im Kanton Zürich. 2021 erhielt Dietikon eine Ressourcenausgleichszahlung von 45,99 Millionen Franken.

Gesundheitsausgaben wegen Corona höher

Die Coronapandemie machte sich vor allem bei den Gesundheitsausgaben von 28,65 Millionen Franken bemerkbar, die 10,6 Prozent über den Erwartungen lagen. Das Alters- und Gesundheitszentrum habe schlechter als budgetiert abgeschlossen, weil Mitarbeitende in Quarantäne und viele Springereinsätze zu höheren Personalkosten führten und die Auslastung von 95 auf 85 Prozent abnahm, erklärte Schaeren.

Überraschenderweise litt der Abschluss der Sozialabteilung hingegen nicht unter der Pandemie. Mit einem Aufwand von 63,98 Millionen ist sie hinter der Schulabteilung mit 69, 31 Millionen Franken der zweitgrösste Ausgabenbereich – zusammen machen sie fast 60 Prozent des betrieblichen Gesamtaufwands der Stadt von 224,21 Millionen Franken aus. Entgegen Befürchtungen der Stadt seien die Fallzahlen in der Sozialhilfe dank griffiger Hilfsinstrumente auf kantonaler und Bundesebene stabil geblieben. Deshalb blieben die Ausgaben für die ganze Abteilung sogar 4,16 Millionen Franken unter Budget. Das sei nicht so häufig der Fall und deshalb dieses Jahr besonders erfreulich, sagte Schaeren.

Viele Millionen in ­Schulhäuser investiert

Die Investitionsrechnung weist Nettoinvestitionen in das Verwaltungsvermögen von 26,75 Millionen Franken aus und überschreitet den budgetierten Betrag um 4,31 Millionen Franken. Die hohen Investitionen sind grösstenteils auf Schulhäuser zurückzuführen, so konnten letztes Jahr etwa das Schulhaus Stierenmatt und der Doppelkindergarten Gjuch eingeweiht werden. Zudem zog die Finanzverwaltung per September 2021 vom Stadthaus einige Meter weiter an den Standort Oberdorfstrase 11, wo am Mittwoch die Rechnung präsentiert wurde.

Der gute Jahresabschluss für 2021 verschaffe der Stadt finanzpolitisch etwas Luft, sagte Schaeren. «Meine Nachfolge muss nicht gleich mit roten Zahlen anfangen.» Aber auch in ­Zukunft bleibe eine sorgfältige Finanzplanung essenziell, um die finanziellen Herausforderungen angesichts der tiefen Steuerkraft und hoher Sozialausgaben zu meistern. Und um die über 300 Millionen Franken in der Investitionsplanung mittelfristig bewältigten zu können.

