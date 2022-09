So sieht das Herz des Schweizer Cargo-Verkehrs aus

Dietikon Es quietscht, knallt und klackt: So funktioniert das Herzstück des Schweizer Cargo-Verkehrs Im Rangierbahnhof Limmattal kommen täglich rund 3000 Waggons an. Der Ort sorgt aufgrund des Lärms immer wieder für Diskussionen. Ein Augenschein vor Ort zeigt, was es braucht, damit Waren rechtzeitig im Regal landen. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 03.09.2022, 05.00 Uhr

Ein lautes Klacken ertönt: Ein Mitarbeiter des Rangierbahnhofs entkoppelt zwei Wagen voneinander. Valentin Hehli

Wie von unsichtbarer Hand gesteuert fährt ein Waggon nach dem anderen ins Gleisfeld. Man sieht weit und breit keinen Lokführer und keine Lok. Aus der Sicht des Kommandoraumes im obersten Stock des Rangierbahnhofs Limmattal (RBL) wirkt die Szene beinahe gespenstisch. «Das eigentliche Zerlegen des Zuges erfolgt ferngesteuert», sagt Philipp Graf. Er ist Teamleiter im Rangierbahnhof. Die automatisierten Abläufe seien zwingend notwendig, ansonsten könne sein Team die Flut der täglich rund 3000 ankommenden Waggons gar nicht mehr bewältigen. Auch mit technischer Hilfe haben die rund 150 mehrheitlich männlichen Mitarbeitenden noch alle Hände voll zu tun, um die Cargo-Wagen mit den frischen Lebensmitteln, dem Öl und dem Müll in der richtigen Reihenfolge neu zu verbinden, durch den Bahnhof zu schleusen und auszufahren.

Der zentrale Ort des Geschehens ist dabei der Ablaufberg in der Mitte des Gleisfeldes. Das ist eine kleine Erhöhung, über die alle Wagen fahren, damit sie nachher ohne Lok runterrollen und im Bahnhof rangiert werden können. Am Anfang werden sie von einer Lokomotive zum Hügel gestossen. Dabei herrscht noch ein Durcheinander: So stehen Wagen, die in die Nordschweiz fahren, hinter Wagen, die in die Westschweiz fahren. Das Rangieren in neue Zugformationen, die alle dasselbe Ziel haben, schafft Ordnung. Den Überblick hat dabei das Team im Kommandoraum. Von dort aus werden die Anweisungen an die Mitarbeitenden im Gleisfeld gefunkt. So wissen sie, welche Wagen voneinander gelöst werden müssen und in welche Gleise sie fahren sollen.

Vor Graf steht ein mit Zement gefüllter Wagen beim Ablaufberg. Er muss in eine andere Richtung als der Wagen mit dem Müll, der kurz darauf folgt. Ein Mitarbeiter fährt mit einer langen Metallstange unter die Kupplung, hängt diese aus und entkuppelt so die zwei Wagen. Ein lautes Klacken ist zu hören. Der Mann in Leuchtkleidung zieht die Stange schnell zurück, denn der zu entkuppelnde Zug ist noch in Bewegung.

Valentin Hehli Valentin Hehli Valentin Hehli Die Waggons fahren über den Ablaufberg ins Gleisfeld. Zuvor werden sie von einem Mitarbeiter manuell entkuppelt und von einem anderen Mitarbeiter kontrolliert. Valentin Hehli

Wenige Meter weiter, zuoberst auf dem Hügel, steht ein Mitarbeiter, der die Bremsen auf ihren losen Zustand überprüft. Im Notfall könnte er den roten Knopf drücken, damit der Zug nicht den Hügel hinunterrollt. Ansonsten nimmt das Gefährt an Schwung auf und rollt ohne Lok oder elektrisches Fahrleitungsnetz in das zugewiesene Gleis.

Damit das bis zu 90 Tonnen schwere Gefährt nicht konstant Tempo aufnimmt, fährt es unterwegs über diverse Bremsen. Diese drosseln die Geschwindigkeit von den anfänglichen 20 km/h auf rund 5 km/h. Am Ende angekommen, fährt der Wagen in eines der 64 Gleise. Er rollt dabei in Schritttempo auf einen bereits stehenden Cargo-Waggon auf. Nachdem er ein wenig zurückgeprallt ist, wird er von einem gelben Förderwagen nach vorne geschoben, bis sich alle Waggons wieder berühren und wieder zusammengekoppelt werden können.

Graffitis auf Cargo-Zügen werden toleriert

Die neue Formation leuchtet farbig. Viele Waggons sind besprayt. Angesprochen auf die Sprayereien, meint SBB-Mediensprecherin Jeannine Egi: «Das ist für einige wie ein Sport». Würde man die Sprayereien entfernen, so wären sie in Kürze wieder aufgesprayt. Einzig die Kosten für den Cargo-Verkehr gingen dann wohl in die Höhe.

Zugbremsen quietschen, Wagen prallen dumpf aufeinander und Kupplungen klacken. Diese Töne raubten schon vielen Anwohnerinnen und Anwohnern den Schlaf. SBB Cargo hat ihre gesamte Güterwagenflotte per Ende 2019 lärmarm umgebaut. «Seit 1. Januar 2020 ist der Einsatz von nicht lärmsanierten Güterwagen in der Schweiz verboten», sagt die SBB-Mediensprecherin.

Lärm sorgt bereits seit Jahren für Knatsch

Die Dietiker Stadtschreiberin Claudia Winkler schreibt auf Nachfrage, derzeit seien keine Lärmklagen gegen den Rangierbahnhof hängig, man sei jedoch in regelmässigen Gesprächen mit der SBB. In Spreitenbach sieht man die Situation weniger entspannt. «Die Problematik der Lärmbelastung durch den Rangierbahnhof ist sowohl bei der Bevölkerung als auch im Gemeinderat Dauerthema», sagt Gemeindepräsident Markus Mötteli (Mitte).

Zurzeit liege von Seiten der SBB ein Lärmsanierungsprojekt vor, gegen das der Gemeinderat eine Einwendung beim Bundesamt für Verkehr eingereicht habe. «Das Projekt erfüllt aus unserer Sicht noch nicht alle Anforderungen», sagt Mötteli.

Auch die Oetwilerinnen und Oetwiler seien trotz des geänderten Betriebskonzepts noch sehr lärmgeplagt durch die Betriebstätigkeit des Rangierbahnhofes, sagt Gemeindepräsidentin Rahel von Planta (FDP). «Die Sanierung des Rollmaterials hat möglicherweise eine Reduktion des Lärms gebracht, diese ist aber für die Bevölkerung nicht wahrnehmbar und auch nicht ausreichend, da das ausländische Rollmaterial wohl noch lange Zeit unsaniert bleibt», sagt sie. Aus Sicht der Gemeinde wäre es wünschenswert, dass der Rangierbanhof komplett überdacht würde. Das sei zwar kostspielig, bringe aber auch eine neue Fläche mit optimaler Nutzung ins Limmattal. Auch den Ausbau des Regionalterminals Dietikon (RTD) mit dem damit verbundenen erhöhten Aufkommen an Lastwagen-Verkehr sehe man kritisch. Denn dieser bringe zusätzlichen Lärm nach Oetwil.

Valentin Hehli Valentin Hehli Valentin Hehli Im Gleisfeld ist es im Sommer heiss und staubig. Hier werden täglich über 3000 Wagen neu zusammengesetzt. Valentin Hehli

Der Rangierbahnhof Limmattal wurde 1978 auf Spreitenbacher und Dietiker Gebiet gebaut und gehört zu den grössten in Europa. «Dieser Rangierbahnhof ist das Herzstück des Cargoverkehrs, da er schweizweit der modernste und leistungsfähigste ist», sagt Graf, während er über das Gleisfeld des Bahnhofs geht. Momentan werde die Grösse wohl noch so bleiben. Die SBB erwartet, dass in diesem Jahr gesamthaft rund 560'000 Wagen rangiert werden. Die Anzahl der rangierten Wagen ist rückläufig. So wurden zwischen 2019 und 2021 laut SBB rund 600'000 Wagen jährlich rangiert. 2000 waren es noch 837'748 Wagen. Dies hängt laut SBB jedoch auch damit zusammen, dass die älteren zweiachsigen Wagen über die Jahre durch vierachsige neue Wagen mit mehr Kapazität ersetzt wurden.

Grusszeichen dienen auch der Sicherheit

Doch abgesehen von der Quantität geht es im Rangierbahnhof auch um Pünktlichkeit und Sicherheit. Sind alle Wagen mit ihrer unterschiedlichen Fracht rangiert, werden die neuen Zugkompositionen von einem Lokführer zum Bestimmungsbahnhof gefahren. Dabei muss der Fahrer sowohl seine Ladung als auch die Arbeitskollegen im Gleisfeld ständig im Blickfeld haben. «Aus Sicherheitsgründen reicht es nicht, wenn ein Lokführer einen Mitarbeiter nur von hinten sieht», sagt Graf. Deshalb sei es üblich, dass die Mitarbeiter einander mit Handzeichen grüssen.

Unfälle seien so bislang sehr selten passiert. Der letzte habe sich nach längerer Zeit Anfang Jahr ereignet. «Unfälle geschehen zumeist dann, wenn Vorschriften nicht beachtet werden», sagt Graf. Die Arbeit der Rangier-Mitarbeitenden erfordere hohe Konzentration.

Dabei müssen die Mitarbeitenden auch unter Zeitdruck arbeiten können. Denn je nachdem müssen sie auch Verspätungen von eingetroffenen Zügen kompensieren. Das komme insbesondere bei Lieferungen aus dem Ausland, beispielsweise Deutschland, vor. «20 Minuten Verspätung können wir gut kompensieren», sagt Graf. Seien die Züge aber sehr stark verspätet, werde es trotz eingespielten Abläufen schwierig, zu garantieren, dass die Bananen, Milchshakes oder anderen Frischwaren rechtzeitig im Supermarktregal landen.

Komitee wehrt sich gegen den Cargo-Verkehr Der Cargo-Hotspot im Limmattal ärgert manche. Der Rangierbahnhof Limmattal (RBL) und insbesondere die früher geplante Erweiterung zum sogenannten Gateway Limmattal führte bereits vor Jahren zu grossen Diskussionen. Das 2005 gegründete Limmattaler Komitee «Gateway: So nicht!» schlug im Rahmen des Projekts Regionale Projektschau 2025 vor, den Rangierbahnhof Limmattal abzureissen oder zu überdachen, um darauf neuen Platz schaffen. «Diese Forderung war natürlich gewagt», sagt Thomas Bernegger (Mitte), Präsident des Komitees. Doch das Komitee störe sich am Lärm der rangierenden Züge und erwarte vom RBL, dass die Lärmschutzmassnahmen zügig umgesetzt werden. Je nachdem aus welcher Himmelsrichtung der Wind wehe, seien die Geräusche sehr störend. Deshalb steht die Forderung im Raum, dass auch ausländische Züge den Schweizer Mindestanforderungen entsprechen sollen, speziell was den Lärmschutz angeht. «Man könnte auch die Nachtflugsperre als Beispiel nehmen» sagt der Präsident des Komitees. Das geplante Regionalterminal, das Ende 2024 in Dietikon in Betrieb gehen sollte, ist ein Überbleibsel des nationalen Projekts Gateway Limmattal. «Die Verfahren dazu sind nach wie vor hängig», sagt Bernegger. Es stelle sich auch die Frage, ob das Regionalterminal überhaupt wirtschaftlich sinnvoll sei. Deshalb fordert das Komitee mit Persönlichkeiten wie den SVP-Kantonsräten Rochus Burtscher und Pierre Dalcher und alt Mitte-Kantonsrat Josef Wiederkehr, dass dieser Entscheid nochmals überdacht wird. «Es soll verhindert werden, dass weitere Millionen ausgegeben werden zur Planung eines Projektes, welches nie kostendeckend betrieben werden kann und für welches auch keine genügende Nachfrage besteht», sagt Bernegger. Auch die Politik beschäftigt sich weiterhin mit dem Thema Lärm. Kürzlich haben die drei SVP-Kantonsräte Pierre Dalcher (Schlieren), Rochus Burtscher (Dietikon) und André Bender (Oberengstringen) eine Anfrage an den Regierungsrat eingereicht. Von ihm wollen sie wissen, ob er bereit sei, die Zürcher Bevölkerung zukünftig aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse vor Eisenbahnlärm zu schützen – insbesondere in der Zeit zwischen 23 und 5 Uhr. Analog zum Fluglärmindex wünschen sie sich einen Eisenbahnlärmindex. Wie könnte ein solcher Index aussehen und könnte der Regierungsrat diesbezüglich bei der eidgenössischen Kommission für Lärmbekämpfung vorstellig werden? Und wie kann der Kanton Zürich mit seiner wichtigen Rolle für die SBB seinen Einfluss geltend machen, damit Lärmschutzmassnahmen verstärkt werden? So lauten weitere Fragen der drei Limmattaler SVP-Kantonsräte. (lyl/deg)

