Dietikon Im Schönenwerdquartier setzt eine türkische Familie auf Cordon bleu – und ihr Restaurant wird zum Quartiertreffpunkt Kurz vor Pandemiebeginn erhielt das 50-jährige Restaurant Rustica einen neuen Geschäftsführer und einen neuen Look. Mit «Onkel Ali» als Pizzaiolo läuft der Laden. Celia Büchi Jetzt kommentieren 01.02.2022, 18.00 Uhr

Geschäftführer Zeynal Gökduman verpasste der Einrichtung des Restaurants Rustica mit neuem Logo und neuer Beleuchtung einen aufgefrischten Look. Sandra Ardizzone

An der Hofackerstrasse im Quartier Schönenwerd lädt das Restaurant Rustica seit rund 50 Jahren zu Speis und Trank. 2019 übernahm mit Zeynal Gökduman ein neuer Geschäftsführer das Lokal. Trotz schwierigem Start wegen der Pandemie laufe es verhältnismässig gut und im letzten halben Jahr habe er besonders viele neue Gäste begrüssen dürfen. Das könnte auch mit der im September 2021 im Quartier geschlossenen Postfiliale zusammenhängen. Seither würden viele Anwohnerinnen und Anwohner das Restaurant Rustica als Quartiertreffpunkt nutzten, sagte Christoph Schätti, Präsident des Quartiervereins Schönenwerd, kürzlich zur «Limmattaler Zeitung».

«Meine Frau, mein Schwiegervater und ich haben alles selber aufgebaut», sagt Gökduman. Der vorherige Geschäftsführer habe sich nur wenig Mühe gegeben und deshalb auch nur wenig Kundschaft gehabt. Langsam spreche sich herum, dass im «Rustica» nun andere Leute arbeiten und das Essen leckerer sei, sagt Gökduman. Ausserdem hat er nach seiner Übernahme die Einrichtung gründlich verändert: neue Lampen und ein neues Logo schmücken das Lokal und auch an der Bar hat sich einiges geändert.

«Die Gäste schätzen die familiäre Atmosphäre»,

Gökduman und betont, dass das Restaurant ein Familienbetrieb sei. Während er grösstenteils in der Küche stehe, kümmere sich seine Frau um die Gäste und sein Schwiegervater sei Pizzaiolo. Nach ihm und seinem ehemaligen Restaurant habe er den Betrieb auch genannt: «Restaurant Rustica – Onkel Ali».

Neben Pizza und Burger hat sich Gökduman vor allem auf Spezialitäten der Schweizer Küche spezialisiert. Neun verschiedene Cordon-bleu-Varianten – sein Lieblingsessen – sowie Zürcher Geschnetzeltes können die Gäste im Restaurant geniessen. Auch der typische türkische Döner ist erhältlich – aber nur zum Mitnehmen. Er sagt:

«Ich will keinen Dönerladen führen.»

Gökduman arbeitet schon sein Leben lang in der Gastronomie. Sowohl in seinem Geburtsland, der Türkei, als auch in der Schweiz kochte er in verschiedenen Betrieben und führte alle möglichen Arbeiten aus. «Ich wurde fast in die Gastronomie geboren», sagt er. Als ihm dann 2019 ein Bekannter vom Restaurant Rustica erzählt habe, habe er sich einen Traum erfüllt und die Geschäftsführung übernommen. «Ich wollte schon immer gerne mein eigenes Restaurant eröffnen.»

Er will den Vorplatz auch im Winter nutzen

Gökduman wohnt mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in Zürich. Der Arbeitsweg und die Arbeitszeiten machten es manchmal schwierig, das Familienleben zu koordinieren, sagt er. Die Coronapandemie erschwerte ihm den Einstieg ins Leben als Geschäftsführer zusätzlich. Wenn die Pandemie eines Tages vorbei sei, würde er zum Beispiel gerne in einen Wintergarten auf dem Vorplatz investieren, sagt er. Im Sommer habe er dort bisher jeweils eine Terrasse aufgebaut, die immer sehr beliebt gewesen sei.

Im Sommer öffnet das Restaurant Rustica auf dem Vorplatz jeweils eine Terrasse. Wenn nach Corona wieder Geld vorhanden ist, möchte Geschäftsführer Zeynal Gökduman in einen Wintergarten auf dem Platz investieren. Sandra Ardizzone

