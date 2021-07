Aescher Schulleiter gründet eine Privatschule in Dietikon

Dietikon Im Mühlehaldenquartier entsteht eine Privatschule mit Wohnzimmer-Charakter Bernhard Schmidt und Irina Kammerer wollen im nächsten Sommer eine Privatschule in Dietikon eröffnen. Ihre Erfahrungen aus ihrem Berufsalltag und aus dem Fernunterricht während des Lockdowns kommen ihnen dabei zu Hilfe. Lydia Lippuner 03.07.2021, 04.00 Uhr

Neue Schule für Dietikon: Bernhard Schmidt und Irina Kammerer wollen an der Mühlehaldenstrasse eine Tagesschule gründen. Severin Bigler

Bernhard Schmidt steht mit seiner Ehefrau Irina Kammerer vor einem Wohnhaus mit dunkelroten Fensterläden, einem Balkon und einem Garten mit Pool. «Dieses Haus war für uns Liebe auf den ersten Blick», wird Schmidt wenig später sagen. Als die beiden das Haus im Dietiker Mühlehaldenquartier – das sich in der Nähe ihres eigenen Wohnhauses befindet – vor zwei Jahren kauften, hatten sie die Idee einer Tagesschule bereits vor Augen.

Seither schrieben sie gemeinsam ein Konzept für ihr Projekt. Dabei konnten sie von ihrem Berufsleben profitieren: Kammerer brachte ihr Wissen als Psychotherapeutin und Leiterin des Bereichs Beratung und Therapie für Kinder, Jugendliche und Familien an der Universität Zürich ein und Schmidt seine Erfahrung als Aescher Primarschulleiter. Jetzt soll die Idee konkretere Formen annehmen. Dafür muss das Wohnhaus nun umgebaut werden. Schmidt sagt:

«Das Haus soll seinen Wohncharakter behalten. Es braucht lediglich kleine kosmetische und brandschutztechnische Anpassungen.»

Wohnen und Lernen seien kein Widerspruch, sondern eine gute Ergänzung. «Das bestätigte sich ja während des Lockdowns», sagt Schmidt. Damals waren die vier Kinder des Paares zu Hause und arbeiteten im Wohnzimmer an ihren Lernzielen. «Die Fernschule zeigte, dass es gar nicht so viele Schullektionen braucht. Statt dass man in acht Lektionen sitzt, kann die Nacharbeit auch im Kreativen, nach der Lektion, gemacht werden», sagt Kammerer. Das soll in der Privatschule möglich sein. So sollen die Kinder nach einer Lektion aufstehen können, um beispielsweise eine Hütte im Garten zu bauen oder ein Bild auf dem Balkon zu zeichnen. Das Ziel sei, dass die Kinder zwischen Freizeit und Fokussierung auf das Lernthema abwechseln.

Schule soll die Lernlust nicht ersticken

Schmidt ergänzt: «Lernen ist cool. Das muss so bleiben von Geburt bis Tod. Die Schule soll nicht ein Ablöscher für das Lernen sein.» Wenn Kammerer und Schmidt über ihre Schule reden, erwähnen sie oft die Wichtigkeit der bindungsgeleiteten Pädagogik. «Bindung ist laut wissenschaftlicher Erkenntnis der Boden für erfolgreiches Lernen», erklärt Kammerer. Erst wenn eine gute Beziehung zur Lehrperson vorhanden sei, könne das Kind lernen. Deshalb sei Gemeinschaft, Sicherheit und Beziehung so zentral für ihre Privatschule, die sie voraussichtlich Quartierschule Mühlehalde nennen wolle.

«Ohne Bindung bringen alle methodischen und didaktischen Massnahmen nichts», sagt Kammerer. Da Beziehung besser im Wohn- als im Schulzimmer entstehe, seien in der Quartierschule Mühlehalden auch keine klassischen Schulzimmer geplant. Die Tagesschule soll im nächsten Sommer eröffnet werden und insgesamt 15 Kindergartenkindern und Primarschülern einen Platz bieten. Die angestellten Lehrpersonen werden den Schülerinnen und Schülern, laut Schmidt, aber nicht nur den Schulstoff vermitteln, sondern auch gemeinsam mit ihnen kochen, gärtnern und haushalten. «Ich stelle mir vor, dass die Kinder beispielsweise Tomaten im Garten ernten und danach als Mittagessen weiterverarbeiten können», sagt Schmidt.

Die Kinder sollen sich tieferes statt breiteres Wissen aneignen

Aus Wohnhaus wird Schulhaus: Das Einfamilienhaus an der Mühlehaldenstrasse in Dietikon. Severin Bigler

Die private Tagesschule orientiert sich wie die öffentliche Schule am Lehrplan des Kantons Zürich, doch die Herangehensweise und die Lernschwerpunkte unterscheiden sich von denjenigen der Volksschule. Schmidt setzt beispielsweise einen besonderen Fokus auf die Sprachen und die musischen Fächer. «Der Stoff soll tiefer verankert werden und statt in die Breite in die Tiefe gehen. Das Hirn muss richtig glühen.» Zudem soll jedes Kind in seinem eigenen Tempo lernen können. Schmidt sagt:

«In der Volksschule nehmen die Schüler noch viel zu oft den gleichen Stoff zur gleichen Zeit durch. Das bremst den Lernprozess.»

Ein weiterer Vorteil der Privatschule sei, dass man die Erkenntnisse aus der Wissenschaft schneller umsetzen könne. Wenn man Schmidt so reden hört, vergisst man beinahe, dass er momentan eine öffentliche Schule leitet. Das beisse sich aber nicht. Die Privatschulen seien oft Vorreiter der Schulentwicklung. Er habe an der Schule in Aesch bereits einige Erkenntnisse seines Konzepts einbringen können. So setzt er bei den Fremdsprachen den Schwerpunkt aufs Hören und nicht aufs leidige Wörter-Büffeln.

Ob Schmidt aber ab dem nächsten Sommer zwei Schulen leitet – eine private im Dietiker Mühlehaldenquartier und eine öffentliche in Aesch – sei derzeit noch offen. Er sehe auf alle Fälle in beiden Schulmodellen positive Seiten. Seine Kinder seien alle auf der öffentlichen Schule gewesen und bislang so weit zufrieden. «Es gibt aber Kinder, die sich in kleineren Schulen wohler fühlen», sagt Kammerer. Das weiss sie aus ihrem Berufsalltag, indem sie täglich mit Schülern konfrontiert ist, die Misserfolge im Volksschulsystem erleben. Für diese solle die neue Privatschule eine Chance bieten.

Als die Stadt Dietikon das Baugesuch für den Umbau an der Mühlehaldenstrasse publizierte, erhielt das Ehepaar bereits einige Anfragen von interessierten Eltern. Das liege wohl auch daran, dass es kaum Privatschulen im Limmattal gebe. Die Quartierschule Mühlehalden wird laut dem Privatschulregister des Volksschulamts Zürich gar die einzige Privatschule in Dietikon sein.

Wie hoch der Andrang in die neue Schule sein wird, wird sich wohl auch noch anhand der Jahresgebühren entscheiden. Wie hoch diese ausfallen, haben Kammerer und Schmidt noch nicht errechnet. Es sei momentan schwierig, die Nachfrage genau abzuschätzen. «Doch die Idee brennt so in uns, dass wir sie nun einfach umsetzen wollen», sagt Schmidt. Sollte das Konzept der Tagesschule mit Wohnzimmercharakter nicht gelingen, stehe ihm der Weg zurück in die Volksschule ja offen.